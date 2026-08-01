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«Борнмут» за 25+5 млн евро купил защитника «Бенфики» Силву. Контракт – на 5 лет
«Борнмут» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Силвы.

Антониу Силва стал игроком «Борнмута».

Английский клуб объявил о трансфере защитника «Бенфики». Стороны заключили контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов евро. Еще 5 млн евро «вишни» могут выплатить в качестве бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Силва провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.

Фото: afcb.co.uk/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Борнмута»
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Комментарии

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Надо было вовремя продавать его, с Инасиу такая же ситуация
Он ещё молодой. Удивлен, что не в топы ушел. Значит 2 сезона и за 70-80 в Челси
сколько можно грабить португальские клубы?
Ответorobinskym
сколько можно грабить португальские клубы?
Они этому только рады.
Ответorobinskym
сколько можно грабить португальские клубы?
Они живут по схеме «любой каприз за ваши деньги»
Так и не стал основным в Бенфике
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