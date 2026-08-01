«Борнмут» за 25+5 млн евро купил защитника «Бенфики» Силву. Контракт – на 5 лет

«Борнмут» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Силвы.

Антониу Силва стал игроком «Борнмута ».

Английский клуб объявил о трансфере защитника «Бенфики». Стороны заключили контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов евро. Еще 5 млн евро «вишни» могут выплатить в качестве бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Силва провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь .

Фото: afcb.co.uk/