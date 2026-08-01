«Борнмут» за 25+5 млн евро купил защитника «Бенфики» Силву. Контракт – на 5 лет
«Борнмут» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Силвы.
Антониу Силва стал игроком «Борнмута».
Английский клуб объявил о трансфере защитника «Бенфики». Стороны заключили контракт на пять лет.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов евро. Еще 5 млн евро «вишни» могут выплатить в качестве бонусов.
В прошлом сезоне чемпионата Португалии Силва провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
Фото: afcb.co.uk/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Борнмута»
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