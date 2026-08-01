Игроки «Рубина» качали Даку после матча с «Акроном». Сообщалось, что форвард перейдет в «Спартак»
Игроки «Рубина» качали Даку на фоне слухов о его уходе в «Спартак».
В «Рубине», возможно, попрощались с Мирлиндом Даку.
После матча с «Акроном» во 2-м туре РПЛ (2:1) футболисты казанского клуба подхватили 28-летнего нападающего на руки и стали его качать. В этой игре албанец отметился забитым голом.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уведомил «Рубин» об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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Удачи Даку❤️