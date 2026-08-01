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Игроки «Рубина» качали Даку после матча с «Акроном». Сообщалось, что форвард перейдет в «Спартак»
Игроки «Рубина» качали Даку на фоне слухов о его уходе в «Спартак».

В «Рубине», возможно, попрощались с Мирлиндом Даку.

После матча с «Акроном» во 2-м туре РПЛ (2:1) футболисты казанского клуба подхватили 28-летнего нападающего на руки и стали его качать. В этой игре албанец отметился забитым голом. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» уведомил «Рубин» об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
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Комментарии

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Спартачи вам очень повезло
Ответbul84
Спартачи вам очень повезло
Мы знаем
Ответbul84
Спартачи вам очень повезло
Не подходит им.
Может проводы? Другого объяснения нет. Ждем 🔴⚪️🙏
ОтветT622222
Может проводы? Другого объяснения нет. Ждем 🔴⚪️🙏
Не может, а так и есть, сегодня наверняка объявят официально
ОтветПользователь Имени
Не может, а так и есть, сегодня наверняка объявят официально
Тогда супер 🍾
Благородно попрощались.
Раз команда так чувака проважает, то вряд ли он такий гнилушь, как некоторые пытаются его выставить
Как болельщик Рубина скажу что повезло красно белым братьям
Удачи Даку❤️
Надеюсь даку не раз огорчит зенит и ЦСКА
ОтветТатарчёнок
Надеюсь даку не раз огорчит зенит и ЦСКА
эх раз, ещё раз, ещё много много раз
ОтветТатарчёнок
Надеюсь даку не раз огорчит зенит и ЦСКА
Пока надеемся, что это финт и он идёт как раз к коням, а инсайдеры давят новостями про выкуп.
Красивый поступок игроков Рубина и красивый уход Даку, не то что Соболев по крысиному из Спартака свалил... 👍
Здесь уже все ясно, добро пожаловать Даку...
Надеюсь в конце сезона,игроки Спартака будут качать Даку,за победу в чемпионате России,в составе нашей команды!!!
Из тех легионеров, кто реально выкладывался в каждом матче, ещё и пользу огромную приносил все годы в Рубине, без нытья и ультиматумов
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