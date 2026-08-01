Игроки «Рубина» качали Даку после матча с «Акроном». Сообщалось, что форвард перейдет в «Спартак»

Игроки «Рубина» качали Даку на фоне слухов о его уходе в «Спартак».

В «Рубине », возможно, попрощались с Мирлиндом Даку .

После матча с «Акроном » во 2-м туре РПЛ (2:1) футболисты казанского клуба подхватили 28-летнего нападающего на руки и стали его качать. В этой игре албанец отметился забитым голом.

Ранее сообщалось , что «Спартак » уведомил «Рубин» об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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