Ферран считает, что его недооценивают в «Барсе», и готов перейти в «ПСЖ». Клубы начнут переговоры в ближайшие дни (Marca)

«ПСЖ» начнет переговоры с «Барселоной» о трансфере Феррана Торреса.

«ПСЖ » продолжает работу над трансфером Феррана Торреса .

В ближайшие дни парижане начнут прямые переговоры с «Барселоной» о переходе 26-летнего нападающего, сообщает Marca. Финансовый аспект сотрудничества между французским клубом и футболистом не должен стать проблемой – основа для достижения договоренности уже заложена.

Отмечается, что сам игрок считает, что его недооценивают в «блаугране», и готов сменить команду. Его контракт с «Барсой» действует до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Ферран провел 33 матча, забил 16 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .