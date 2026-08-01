Ферран считает, что его недооценивают в «Барсе», и готов перейти в «ПСЖ». Клубы начнут переговоры в ближайшие дни (Marca)
«ПСЖ» начнет переговоры с «Барселоной» о трансфере Феррана Торреса.
«ПСЖ» продолжает работу над трансфером Феррана Торреса.
В ближайшие дни парижане начнут прямые переговоры с «Барселоной» о переходе 26-летнего нападающего, сообщает Marca. Финансовый аспект сотрудничества между французским клубом и футболистом не должен стать проблемой – основа для достижения договоренности уже заложена.
Отмечается, что сам игрок считает, что его недооценивают в «блаугране», и готов сменить команду. Его контракт с «Барсой» действует до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги Ферран провел 33 матча, забил 16 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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С другой стороны... когда как не сейчас ему улучшать свои финансовые условия, если после ЧМ его личный "бренд" находится на самом пике.
Гетце за всю карьеру столько не забил и близко
А когда из 10 забивает 3 , какая может быть оценка
Надо продавать, пока он на хайпе после ЧМ!
Ну и что значит не тот уровень? Вот Вилья тот уровень? А Ф.Торрес? А если я скажу, что за сборную в возрасте Феррана у Вильи голов в 2 раза меньше было и у Ф.Торреса чуть меньше (за команды у обоих выше стата, но надо понимать, что оба играли первым номером команды, а Ферран баночник). Что тогда.
То есть мы конечно привыкли хаять Феррана, но в первую очередь, а кем его заменить то? Ситуация с Альварес уже видимо не приведет ни к чему хорошему. Кейн не пойдет в Барсу, Влахович не замена. А это я только про Леву говорю. Теперь еще и Феррана менять.