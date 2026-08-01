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Ферран считает, что его недооценивают в «Барсе», и готов перейти в «ПСЖ». Клубы начнут переговоры в ближайшие дни (Marca)
«ПСЖ» начнет переговоры с «Барселоной» о трансфере Феррана Торреса.

«ПСЖ» продолжает работу над трансфером Феррана Торреса.

В ближайшие дни парижане начнут прямые переговоры с «Барселоной» о переходе 26-летнего нападающего, сообщает Marca. Финансовый аспект сотрудничества между французским клубом и футболистом не должен стать проблемой – основа для достижения договоренности уже заложена. 

Отмечается, что сам игрок считает, что его недооценивают в «блаугране», и готов сменить команду. Его контракт с «Барсой» действует до лета 2027 года. 

В прошлом сезоне Ла Лиги Ферран провел 33 матча, забил 16 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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Комментарии

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Есть ощущение, что гол в финале ЧМ вскружил парню голову и он перестал трезво оценивать свой уровень.
С другой стороны... когда как не сейчас ему улучшать свои финансовые условия, если после ЧМ его личный "бренд" находится на самом пике.
ОтветПолуэктов Пётр
Есть ощущение, что гол в финале ЧМ вскружил парню голову и он перестал трезво оценивать свой уровень. С другой стороны... когда как не сейчас ему улучшать свои финансовые условия, если после ЧМ его личный "бренд" находится на самом пике.
Гётце 2.0
ОтветБубишта
Гётце 2.0
У Феррана 25 голов за сборную к 26 годам.

Гетце за всю карьеру столько не забил и близко
В ПСЖ прилипнет к лавке намертво.
ОтветTheCasper13
В ПСЖ прилипнет к лавке намертво.
Как раз в чемпе и кубке будет играть постоянно, пока остальные будут готовится к лиге чемпионов!
ОтветInsomniaisback
Как раз в чемпе и кубке будет играть постоянно, пока остальные будут готовится к лиге чемпионов!
Это еще забивать надо уметь 😅а не только болтать
ОтветЭдвард Джеймс Кенуэй
Продать и забыть
Чтобы продать, нужно понимать кто на острие играть будет. Если уходит и Лева и Ферран, то впереди дыра. А вообще парень он в лучшем случае для подмены основного нападающего
Ответbilyash63
Чтобы продать, нужно понимать кто на острие играть будет. Если уходит и Лева и Ферран, то впереди дыра. А вообще парень он в лучшем случае для подмены основного нападающего
В том то и дело, что он не обладает навыками элитного ЦН. Продлевать его мало смысла, и отпускать в текущей ситуации не хочется. Но учитывая, что пришёл Гордон, который может играть ЦН, Феррана надо продавать, пока дают хорошие деньги. Иначе получится и толку мало с его КПД в этом сезоне, а потом уйдет бесплатно, ибо все равно нужен нападающий лучше
Так надо играть так , чтоб ценили
А когда из 10 забивает 3 , какая может быть оценка
ОтветDr.Livsi
Так надо играть так , чтоб ценили А когда из 10 забивает 3 , какая может быть оценка
Из 10 забить 3 это ещё норма. А 3 месяца не забивать как бы нет
Это идеальный момент накинуть ценник и отправить его! Он все также порит моменты но гол в финале подбросил его до небес у покупателей потенциальных! Раскручивать ПСЖ и продавать за оверпрайс! Хотя если останется вариант тоже неплохой!
ОтветA1190
Это идеальный момент накинуть ценник и отправить его! Он все также порит моменты но гол в финале подбросил его до небес у покупателей потенциальных! Раскручивать ПСЖ и продавать за оверпрайс! Хотя если останется вариант тоже неплохой!
У него год контракта, куда ты там ценник собрался накидывать?
ОтветA1190
Это идеальный момент накинуть ценник и отправить его! Он все также порит моменты но гол в финале подбросил его до небес у покупателей потенциальных! Раскручивать ПСЖ и продавать за оверпрайс! Хотя если останется вариант тоже неплохой!
Какой оверпрайс максимум 50, и никого за 50 ты даже его уровня не купишь, ситуация ужасная на самом деле! Или тупо его не продавать и отпускать бесплатно в следующем году!
А эта шутка уже перестает быть смешной. Мы же ведь о Ферране говорим? Чувак из пяти стопроцентных моментов реализует максимум 1. Какая недооценка со стороны Барсы? Какой ПСЖ?)
ОтветDvin
А эта шутка уже перестает быть смешной. Мы же ведь о Ферране говорим? Чувак из пяти стопроцентных моментов реализует максимум 1. Какая недооценка со стороны Барсы? Какой ПСЖ?)
10 пранков вышедших из под контроля
По-моему такие клубы как Барса и ПСЖ просто не уровень Феррана, в плане скиллов. Да по амбициям он конечно готов на таком уровне играть, но давать ожидаемый для такого уровня результат он просто не в состоянии.
Надо продавать, пока он на хайпе после ЧМ!
ОтветIamliam
По-моему такие клубы как Барса и ПСЖ просто не уровень Феррана, в плане скиллов. Да по амбициям он конечно готов на таком уровне играть, но давать ожидаемый для такого уровня результат он просто не в состоянии. Надо продавать, пока он на хайпе после ЧМ!
Я конечно все понимаю. Мне иногда больно смотреть матчи Барсы, но Ферран последний НАП в составе. Леву то не заменили. А теперь еще и Ферран.

Ну и что значит не тот уровень? Вот Вилья тот уровень? А Ф.Торрес? А если я скажу, что за сборную в возрасте Феррана у Вильи голов в 2 раза меньше было и у Ф.Торреса чуть меньше (за команды у обоих выше стата, но надо понимать, что оба играли первым номером команды, а Ферран баночник). Что тогда.

То есть мы конечно привыкли хаять Феррана, но в первую очередь, а кем его заменить то? Ситуация с Альварес уже видимо не приведет ни к чему хорошему. Кейн не пойдет в Барсу, Влахович не замена. А это я только про Леву говорю. Теперь еще и Феррана менять.
ОтветIamliam
По-моему такие клубы как Барса и ПСЖ просто не уровень Феррана, в плане скиллов. Да по амбициям он конечно готов на таком уровне играть, но давать ожидаемый для такого уровня результат он просто не в состоянии. Надо продавать, пока он на хайпе после ЧМ!
Действительно, он хороший игрок, умный, техничный,в стиле испании, но у него нет суперскорости для нападающего, нет дриблинга, он хороший игрок для средних команд, в каком нибудь среднем топ клубе Атлетико, Милане, Зените
Парень впервые в жизни забил 16 голов и уже корону одел, словно он топовый форвард, он пусть вспомнит, как он после Нового года не забивал месяца два, хотя ему создавали убойные моменты и он хочет, чтобы Барса входила в сезон, рассчитывая только на него, как на основного форварда, хочет и зарплату больше, хотя 10 миллионов это ему даже переплачивают...
Рамушозаменитель, думаю с такими же итогом примерно.
Если не хочет играть в Барселоне, то надо сказать спасибо и продавать. Или он к дочке ЛЭ собрался?)
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