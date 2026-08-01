Андони Ираола: «Нам нужна лучшая версия Виртца. Я вижу его на позиции под нападающим»

Андони Ираола: Нам нужна лучшая версия Виртца.

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал, на какой позиции намерен использовать полузащитника Флориана Виртца.

Испанский специалист видит немецкого футболиста в центре поля под нападающим, а не на левом фланге, где тот периодически выступал при Арне Слоте.

«Нам нужна лучшая версия Флориана. Я больше вижу его на позиции под нападающим. Мы знаем, что иногда его использовали слева, но начнем работать с ним именно под нападающим», – сказал Ираола на пресс-конференции.

Виртц также играл слева в сборной Германии, однако регулярно смещался оттуда в центр.