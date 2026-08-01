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  4. Мостовой об отказе ФИФА от продажи прав на ЧМ: «Я понимал, что ничего не будет, тем более после бойкота УЕФА. Все будет как и раньше. Футбол будет жить»

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Мостовой об отказе ФИФА от продажи прав на ЧМ: «Я понимал, что ничего не будет, тем более после бойкота УЕФА. Все будет как и раньше. Футбол будет жить»
Мостовой прокомментировал отказ ФИФА от продажи прав на ЧМ.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на отказ ФИФА от коммерческого плана.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи. 

«Я понимал, что ничего не будет. Это было ожидаемо. Тем более, когда страны и УЕФА объявили бойкот. Так что ничего в этом нет.

Все будет как и раньше. Футбол будет жить», – сказал Мостовой. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
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logoУЕФА
logoДжанни Инфантино
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

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Царь силой мысли спас мировой футбол от коллапса.
ОтветPitts
Царь силой мысли спас мировой футбол от коллапса.
Да не. Как обычно, запоздавший прогноз. Просто всё вокруг опережает мысли царя
Опять прогноз сбылся! Феномен!
Футбол будет жить, а нефутбольные люди будут тренировать
Футбол жить, Абаскаль тренировать, Мостовой чеканить )
"Дельфин будет жить, а я умру" (с)
Царю дан его великий дар предсказания с одним условием - публиковать их только после события.
Какой счёт будет в матче Рубин - Акрон , Александр???
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