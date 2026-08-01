Мостовой об отказе ФИФА от продажи прав на ЧМ: «Я понимал, что ничего не будет, тем более после бойкота УЕФА. Все будет как и раньше. Футбол будет жить»

Мостовой прокомментировал отказ ФИФА от продажи прав на ЧМ.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на отказ ФИФА от коммерческого плана.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи.

«Я понимал, что ничего не будет. Это было ожидаемо. Тем более, когда страны и УЕФА объявили бойкот. Так что ничего в этом нет.

Все будет как и раньше. Футбол будет жить», – сказал Мостовой.