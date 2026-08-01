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  4. «Родина» пропустила 7 голов в первых двух матчах дебютного сезона в РПЛ. Больше – только «Зенит» в 1992-м

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«Родина» пропустила 7 голов в первых двух матчах дебютного сезона в РПЛ. Больше – только «Зенит» в 1992-м
«Родина» пропустила 7 голов в первых двух матчах дебютного сезона в РПЛ.

«Родина» пропустила семь мячей в двух первых встречах дебютного сезона в РПЛ

Это второй худший результат среди клубов на старте их первого сезона в чемпионате России. Столько же голов в 1992-м пропустили «Крылья Советов».

Антирекорд принадлежит «Зениту». В двух стартовых матчах сезона-1992 петербургская команда пропустила десять мячей.

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Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoРодина Москва
logoКрылья Советов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЗенит

Комментарии

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А ведь в 92-м у Зенита было и 3:8 от Асмарала. Летом правда уже…
По сути ведь тот Зенит был командой 2-й союзной лиги, в которую он вылетел в конце 91-го…
Ну а в 92-м он логично выбыл уже в 1-ю российскую…
ОтветDmitriy Savin_1116592276
А ведь в 92-м у Зенита было и 3:8 от Асмарала. Летом правда уже… По сути ведь тот Зенит был командой 2-й союзной лиги, в которую он вылетел в конце 91-го… Ну а в 92-м он логично выбыл уже в 1-ю российскую…
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Ответcatcher69
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я так понимаю, что ты искренне считаешь, что футбольный клуб от Санкт-Петербурга(Ленинграда) не нужен в российском и советском футболе.
Неужели Зенит и тут впереди всех?! 😂
ОтветЗа_909!
Неужели Зенит и тут впереди всех?! 😂
Это тоже самое, что самый крупный счет в РПЛ был зафиксирован в ковидные времена между клубами Сочи и Ростов. Посмотрите на тот состав Зенита и все станет ясно.
В третьем туре рассудят между собой кто есть кто
Какая прекрасная новость.
Ответvag36
Какая прекрасная новость.
После третьего тура ждём ещё одну прекрасную новость :)
Почему «великий» провинциальный клуб не отмечает ежегодно этот единственный честный их рекорд?
ОтветAfo_nya
Почему «великий» провинциальный клуб не отмечает ежегодно этот единственный честный их рекорд?
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ОтветФантом
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В 97 году КАМАЗ дебютировал в Высшей лиге?
С чего начинается "Родина"?
С рекорда - дебют в РПЛ.
Вот ничуть не стыдно за тот рекорд. Москвичам не понять куда в то время рухнула страна и наш город в том числе. В спорте все рухнло в том числе, Зенит на выеды ездил в электричках и получал зарплату обувью, СКА был фармом Череповца, умерли знаковые для советского спорта городские комады, мужские и женские баскетбольные Спартаки, волейбольные Автомобилист и ТТУ и другие. Не исключаю что времена вернутся, увы.. И возрадуются пишущие здесь
И тут наш Зенит первый!
разыграются ещё...теперь надо педо и велес в лигу подтянуть...перекупить у всех заМКАДных команд их лучших игроков и восоздать московскую футбольную лигу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Интересно, у Геннадия Сергеевича будет какая-нибудь привязка по этому поводу?
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