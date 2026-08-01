«Родина» пропустила 7 голов в первых двух матчах дебютного сезона в РПЛ. Больше – только «Зенит» в 1992-м

«Родина» пропустила 7 голов в первых двух матчах дебютного сезона в РПЛ.

«Родина » пропустила семь мячей в двух первых встречах дебютного сезона в РПЛ

Это второй худший результат среди клубов на старте их первого сезона в чемпионате России. Столько же голов в 1992-м пропустили «Крылья Советов ».

Антирекорд принадлежит «Зениту ». В двух стартовых матчах сезона-1992 петербургская команда пропустила десять мячей.