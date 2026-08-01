«Родина» пропустила 7 голов в первых двух матчах дебютного сезона в РПЛ. Больше – только «Зенит» в 1992-м
«Родина» пропустила 7 голов в первых двух матчах дебютного сезона в РПЛ.
«Родина» пропустила семь мячей в двух первых встречах дебютного сезона в РПЛ
Это второй худший результат среди клубов на старте их первого сезона в чемпионате России. Столько же голов в 1992-м пропустили «Крылья Советов».
Антирекорд принадлежит «Зениту». В двух стартовых матчах сезона-1992 петербургская команда пропустила десять мячей.
Матье Вальбуэна
Данни
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