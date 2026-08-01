«Арсенал» покупает Гимараэса у «Ньюкасла» за 70+10 млн фунтов (ESPN Brasil)

«Арсенал» подпишет Гимараэса и заплатит до 80 млн фунтов.

«Арсенал » оформил трансфер Бруно Гимараэса из «Ньюкасла ».

Лондонский клуб заплатит 70 миллионов фунтов за 28-летнего полузащитника, сообщает ESPN Brasil. Еще 10 млн фунтов «сороки» могут получить в качестве бонусов.

Ожидается, что бразилец подпишет долгосрочный контракт с «канонирами» на этих выходных.

В прошлом сезоне АПЛ Гимараэс провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь .