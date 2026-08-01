  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Арсенал» покупает Гимараэса у «Ньюкасла» за 70+10 млн фунтов (ESPN Brasil)

0
«Арсенал» покупает Гимараэса у «Ньюкасла» за 70+10 млн фунтов (ESPN Brasil)
«Арсенал» подпишет Гимараэса и заплатит до 80 млн фунтов.

«Арсенал» оформил трансфер Бруно Гимараэса из «Ньюкасла». 

Лондонский клуб заплатит 70 миллионов фунтов за 28-летнего полузащитника, сообщает ESPN Brasil. Еще 10 млн фунтов «сороки» могут получить в качестве бонусов. 

Ожидается, что бразилец подпишет долгосрочный контракт с «канонирами» на этих выходных. 

В прошлом сезоне АПЛ Гимараэс провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35055 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN Brasil
logoпремьер-лига Англия
logoвозможные трансферы
logoАрсенал
logoБруно Гимараэс
logoНьюкасл

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ньюкасл развалился похоже
ОтветДядя ТУРА
Ньюкасл развалился похоже
Просто непопадание в ЕК заставляет принимать непопулярные решения
ОтветEvgen_Hazard
Просто непопадание в ЕК заставляет принимать непопулярные решения
А в чем тут прости логика? Типа раз не попали в еврокубки то распродаем состав чтобы и дальше не попадать в еврокубки?
Шикарный трансфер для Арсенала, отличное усиление полузащиты, если ещё и Винисиуса подпишут, вообще прекрасно будет, Вини и Гимарайнш показали на чм, что их связка очень хороша
ОтветАнтон Собанин
Шикарный трансфер для Арсенала, отличное усиление полузащиты, если ещё и Винисиуса подпишут, вообще прекрасно будет, Вини и Гимарайнш показали на чм, что их связка очень хороша
Я бы не торопился говорить про шикарный. Далеко не факт что он в Арсенале окажется также хорош как в Ньюкасле и будет сильнее того же Субименди.
ОтветАнтон Собанин
Шикарный трансфер для Арсенала, отличное усиление полузащиты, если ещё и Винисиуса подпишут, вообще прекрасно будет, Вини и Гимарайнш показали на чм, что их связка очень хороша
это подписание совершенно безотносительно Вини

у Арсенала опорная зона, как ни странно, слабое место

Райс конечно железный но и у железа есть усталость,

помимо него на позиции - Зубименди к концу прошлого сезона спекся и смотрел футбол с лавочки (он просто не вывез объем АПЛ, ему нужно дозировать нагрузку), Мерино то ли травмирован то ли нападающий, Нёргор для двусторонок и МЛС который сыграл на позиции три игры в жизни

любая травма Райса будет сравнима с травмой Родри для Ман Сити позапрошлого сезона

остальные игроки так или иначе вылетали и им есть та или иная замена, или по позиции или по структуре игры, а Райса заменить некем (было, теперь есть)
Копейки. Сущие копейки за такого игрока.
ОтветПротив вейперов и маню
Копейки. Сущие копейки за такого игрока.
29 лет скоро. Кажется, что цена адекватна для АПЛ. В лучшем случае адекватна
ОтветПротив вейперов и маню
Копейки. Сущие копейки за такого игрока.
Комментарий скрыт
Лучшая полузащита АПЛ намечается
Шикарное усиление, в этом сезоне постараемся защитить титул АПЛ, если Винисиусу удаётся покупать, кто знает, можем и в ЛЧ помечтать, на этом есть все основания.
ОтветArsenal Canoneer
Шикарное усиление, в этом сезоне постараемся защитить титул АПЛ, если Винисиусу удаётся покупать, кто знает, можем и в ЛЧ помечтать, на этом есть все основания.
Вы тоже будете стараться? Вы на какой позиции играете?
ОтветСергей Ямковой
Вы тоже будете стараться? Вы на какой позиции играете?
Конечно я не играю с ними, но наслаждаю победами, переживаю за неудачах, в том и смысл.
Сбываются мечты! Центр поля будет просто шикарный. Бруну скорее блуждающий плеймейкер/бокс-ту-бокс.
похоже Ньюкасл всё, в чемпионшип прямой дорогой. по кускам растащили.
Райс Субименди Гимараеш. Звучит устрашающее.
Ответjt456p25p9
Райс Субименди Гимараеш. Звучит устрашающее.
согласен. им бы еще тренера нормального... ))))
У Арсенала есть все шансы ещё раз победить в АПЛ, конкурентов им не видно
Бруно многими людьми почему-то расценивается как опорник, хотя и в Ньюкасле, и в сборной он играет выше. Мне кажется, это прямая замена Эдегору.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Бегуны и марафонцы – новость для вас! Регистрируйтесь на забег в джерси от Спортса’‘
Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Видео
Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж: выпила четыре бокала на вечеринке. Футболист «Реала» выбрал изотоник
Видео
«Арсенал» предлагал 75 млн фунтов за Гимараэса. «Ньюкасл» может продать хавбека, если предложение улучшат
«Барселона» может включиться в борьбу за Родри, если он согласится на переговоры. На трансфер хавбека «Сити» готовы потратить 50 млн евро (Cadena SER)
«Арсенал» показал третью форму на сезон-2026/27: «Источниками вдохновения послужили вера, амбиции и креативность, которые определяют клуб»
Фото
«Арсенал» готов предложить до 150 млн евро за Винисиуса. Зарплата вингера может составить 30 млн евро в год (El Desmarque)
«Говорят, что албанец Даку против сербов – значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются». Кавазашвили о форварде
«Челси» подписал 36-летнего Хендерсона свободным агентом. Контракт с хавбеком – на 2 года
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»
Лига PARI. «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом», «Ротор» в гостях у «Велеса»
Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду
Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»
Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»
«Соболев не зомби. Он показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен – и в завершении, и в подыгрыше». Орлов о форварде «Зенита»
Евгений Ловчев: «Работа Слуцкого в Китае не провал. Два Суперкубка, два вторых места. Растет как тренер, работал в Нидерландах, Англии. Он может быть востребован в ЦСКА»
Жубал видит сходство Кривцова с Балотелли: «Да, Никита умеет создавать необычную энергию вне поля и на нем. Он остается важным игроком «Краснодара»
Алаев об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Неприятная ситуация. Это можно было бы сделать несколько по-другому, заранее объяснить»
Флик о форварде для «Барсы»: «Я полностью доверяю Деку, это зависит и от Феррана. Ямаль, Гордон и Адейеми могут играть в роли «ложных девяток» – у нас много опций»