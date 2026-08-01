«Арсенал» покупает Гимараэса у «Ньюкасла» за 70+10 млн фунтов (ESPN Brasil)
«Арсенал» подпишет Гимараэса и заплатит до 80 млн фунтов.
«Арсенал» оформил трансфер Бруно Гимараэса из «Ньюкасла».
Лондонский клуб заплатит 70 миллионов фунтов за 28-летнего полузащитника, сообщает ESPN Brasil. Еще 10 млн фунтов «сороки» могут получить в качестве бонусов.
Ожидается, что бразилец подпишет долгосрочный контракт с «канонирами» на этих выходных.
В прошлом сезоне АПЛ Гимараэс провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN Brasil
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у Арсенала опорная зона, как ни странно, слабое место
Райс конечно железный но и у железа есть усталость,
помимо него на позиции - Зубименди к концу прошлого сезона спекся и смотрел футбол с лавочки (он просто не вывез объем АПЛ, ему нужно дозировать нагрузку), Мерино то ли травмирован то ли нападающий, Нёргор для двусторонок и МЛС который сыграл на позиции три игры в жизни
любая травма Райса будет сравнима с травмой Родри для Ман Сити позапрошлого сезона
остальные игроки так или иначе вылетали и им есть та или иная замена, или по позиции или по структуре игры, а Райса заменить некем (было, теперь есть)