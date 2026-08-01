«Интер» отдал хавбека Акинсанмиро «Монце» в аренду с выкупом за 7,5 млн евро
Акинсанмиро перешел из «Интера» в «Монцу».
Эбенезер Акинсанмиро стал игроком «Монцы».
Клуб объявил о подписании 21-летнего полузащитника на правах аренды из «Интера» с опцией выкупа, которая может стать обязательной при определенных условиях.
По информации Sky Sport, полноценный трансфер игрока обойдется «Монце» в 7,5 миллиона евро. «Интер» также получит 10% от суммы перепродажи Акинсанмиро.
Прошлый сезон нигериец провел в «Пизе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Фото: acmonza.com/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Монцы»
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