«Интер» отдал хавбека Акинсанмиро «Монце» в аренду с выкупом за 7,5 млн евро

Акинсанмиро перешел из «Интера» в «Монцу».

Эбенезер Акинсанмиро стал игроком «Монцы».

Клуб объявил о подписании 21-летнего полузащитника на правах аренды из «Интера » с опцией выкупа, которая может стать обязательной при определенных условиях.

По информации Sky Sport, полноценный трансфер игрока обойдется «Монце» в 7,5 миллиона евро. «Интер» также получит 10% от суммы перепродажи Акинсанмиро.

Прошлый сезон нигериец провел в «Пизе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .

Фото: acmonza.com/