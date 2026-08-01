Даку догнал Домингеса по голам за «Рубин» в РПЛ – 37. Впереди только Карадениз
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забил 37-й гол за казанский клуб в Российской премьер-лиге.
Албанский форвард сравнялся с Алехандро Домингесом и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Рубина» в чемпионате России. При этом Даку потребовалось 80 матчей, а аргентинец достиг этой отметки за 86 встреч.
Рекорд клуба принадлежит Гекденизу Караденизу, который забил 39 голов в 226 матчах РПЛ. Также в пятерку входят Александр Бухаров – 33 мяча в 92 играх – и Кристиан Нобоа – 24 гола в 119 встречах.
С момента дебюта Даку в РПЛ больше него в чемпионате России забил только нападающий «Краснодара» Джон Кордоба – 43 гола.
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