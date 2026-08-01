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Даку догнал Домингеса по голам за «Рубин» в РПЛ – 37. Впереди только Карадениз

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забил 37-й гол за казанский клуб в Российской премьер-лиге.

Албанский форвард сравнялся с Алехандро Домингесом и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Рубина» в чемпионате России. При этом Даку потребовалось 80 матчей, а аргентинец достиг этой отметки за 86 встреч.

Рекорд клуба принадлежит Гекденизу Караденизу, который забил 39 голов в 226 матчах РПЛ. Также в пятерку входят Александр Бухаров – 33 мяча в 92 играх – и Кристиан Нобоа – 24 гола в 119 встречах.

С момента дебюта Даку в РПЛ больше него в чемпионате России забил только нападающий «Краснодара» Джон Кордоба – 43 гола.

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoМирлинд Даку
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
logoГекдениз Карадениз
logoАлександр Бухаров
logoАлехандро Домингес
logoКристиан Нобоа

Комментарии

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Впереди Спартак 🔴⚪️🙏
Нужно учитывать, что Домингес атакующий полузащитник и за 86 матчей забил 37 голов и нападающий, который практически за столько же матчей сравнялся с ним. Ну тут мы либо мало восхваляем Домингеса, либо сильно переоцениваем Даку
Ответtq7k7bdx87
Нужно учитывать, что Домингес атакующий полузащитник и за 86 матчей забил 37 голов и нападающий, который практически за столько же матчей сравнялся с ним. Ну тут мы либо мало восхваляем Домингеса, либо сильно переоцениваем Даку
Были у Рубина центры и посильнее - Жонатас, Рондон. Да даже Деспотович. Ну и логично, что первых двух Рубин очень быстро продал за приличные деньги, а вот второй провёл на достойном уровне только 1 сезон, а уж что помешало ему и дальше играть так, тут вопросы. Но Даку стал самым стабильным центром, который сохранял уровень на протяжении 3х сезонов и которого удерживали даже насыпав ему 3 миллиона лички. Но сейчас Рубин также решил его продать на пике, понимая, что дальше может быть деградация
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