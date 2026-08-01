Защитник «Гренобля» Муйоколо прошел медосмотр и подписал контракт с «Балтикой» (Иван Карпов)
Защитник «Гренобля» Лорис Муйоколо стал игроком «Балтики».
Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с калининградским клубом, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Муйоколо – воспитанник «Лорьяна», в академию которого пришел в семь лет. Позднее француз выступал за «Бурк-ан-Брес», «Родез» и «Гренобль». Суммарно он провел за эти команды 86 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач.
Последние два сезона Муйоколо преимущественно играл в центре или справа в тройке защитников – схему с подобным расположением футболистов использует и главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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