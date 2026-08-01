УЕФА может объявить вотум недоверия Инфантино, если он сам не уйдет с поста президента ФИФА. За это проголосуют все 55 стран-членов союза (The Telegraph)

В УЕФА хотят, чтобы Джанни Инфантино подал в отставку с поста президента ФИФА.
Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи.
В УЕФА положительно оценили отказ от этой инициативы, но в то же время заявили: «Сделка, которую пытался навязать Инфантино, была какой угодно, но только не прозрачной. Руководство ФИФА потеряло доверие членов футбольной семьи».
Как сообщает The Telegraph, все 55 ассоциаций-членов УЕФА проголосуют за выражения вотума недоверия Инфантино, если он не покинет свою должность сам. При этом для инициирования такого голосования УЕФА достаточно поддержки 43 ассоциаций.
Комментарии
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За все мыслимые границы уже зашёл.
Кому ненавистен туман,
Тот солнце корявой рукою
Сорвет на златой барабан. (С)
Блаттер вообще-то выводил мертвых хозяев ЧМ в полуфинал, наплевав на честную игру и спортивный принцип. Там только в их матчах инцидентов с откровенным игнором правил двузначное число было. Причем в гораздо менее спорных ситуациях.
А сиделка в чём виновата?