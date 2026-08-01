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  4. УЕФА может объявить вотум недоверия Инфантино, если он сам не уйдет с поста президента ФИФА. За это проголосуют все 55 стран-членов союза (The Telegraph)

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УЕФА может объявить вотум недоверия Инфантино, если он сам не уйдет с поста президента ФИФА. За это проголосуют все 55 стран-членов союза (The Telegraph)
УЕФА может объявить вотум недоверия Инфантино.

В УЕФА хотят, чтобы Джанни Инфантино подал в отставку с поста президента ФИФА.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи. 

В УЕФА положительно оценили отказ от этой инициативы, но в то же время заявили: «Сделка, которую пытался навязать Инфантино, была какой угодно, но только не прозрачной. Руководство ФИФА потеряло доверие членов футбольной семьи».

Как сообщает The Telegraph, все 55 ассоциаций-членов УЕФА проголосуют за выражения вотума недоверия Инфантино, если он не покинет свою должность сам. При этом для инициирования такого голосования УЕФА достаточно поддержки 43 ассоциаций.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoУЕФА
logoФИФА
logoДжанни Инфантино

Комментарии

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Доигрался лысый
Ответ2vdhrvmmzf
Доигрался лысый
Да и хрен с ним! Вот кого совсем не жалко! Давно пора
Ответ2vdhrvmmzf
Доигрался лысый
Комментарий скрыт
Гоните этого прохиндея.
За все мыслимые границы уже зашёл.
Ответbel01
Гоните этого прохиндея. За все мыслимые границы уже зашёл.
Смыкайтесь же тесной стеною!
Кому ненавистен туман,
Тот солнце корявой рукою
Сорвет на златой барабан. (С)
ОтветЮ. Евгеньевич
Смыкайтесь же тесной стеною! Кому ненавистен туман, Тот солнце корявой рукою Сорвет на златой барабан. (С)
это маяковский...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот чудик лысый. Хорошо сидел, в тёплом кресле, грёб бабло лопатой. Но связался с Рыжим миротворцем и вот результат. Может попасть на биржу труда. В своё время он подсидел Блаттера, ответочка вернулась походу.
ОтветВова Пупкин
Вот чудик лысый. Хорошо сидел, в тёплом кресле, грёб бабло лопатой. Но связался с Рыжим миротворцем и вот результат. Может попасть на биржу труда. В своё время он подсидел Блаттера, ответочка вернулась походу.
блаттера и компанию кстати завалил фбр по наводке чилийского футбольного президента и ещё пары -тройки совершивших хорошую сделку...
ОтветВова Пупкин
Вот чудик лысый. Хорошо сидел, в тёплом кресле, грёб бабло лопатой. Но связался с Рыжим миротворцем и вот результат. Может попасть на биржу труда. В своё время он подсидел Блаттера, ответочка вернулась походу.
Не он первый и не он последний, кто плохо закончит, пойдя на поводу у дяди Сэма
«Мы вас грабить никому не дадим, мы вас сами грабить будем»(с)
Успешный успех прям случился с Инфантино. Это ж надо -- провести хороший, доходный чемпионат и так обосраться на выходе.
ОтветКонстантин Кв
Успешный успех прям случился с Инфантино. Это ж надо -- провести хороший, доходный чемпионат и так обосраться на выходе.
Он,чтоли проводил..
ОтветКонстантин Кв
Успешный успех прям случился с Инфантино. Это ж надо -- провести хороший, доходный чемпионат и так обосраться на выходе.
Успешная авантюра очень часто только разжигает аппетит.
И верните нам ЧМ с 32 командами
ОтветTristan...
И верните нам ЧМ с 32 командами
И ЛЧ с 24 и Евро с 16.
Лысый конечно тот ещё балбес. По примеру американцев и видимо после общения с Трампом тоже поверил в свою исключительность. Не получилось не фартануло.
Ответnormangate
Красавчики!
Интересно как нас посчитали :)))
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Интересно как нас посчитали :)))
Ну...руководители в РФС не хотят же лишиться загородных домиков в странах ЕС и около ЕС=)
Да неужели дошло, раньше многие критиковали Блаттера за коррупцию и многие непопулярные решения, что и логично, но Инфантино и его переплюнул по всем статьям, Блаттер хотя бы не был таким пресмыкающимся, одна отмена красной карточки на ЧМ после звонка Трампа чего стоит
ОтветDENIS DENWER
Да неужели дошло, раньше многие критиковали Блаттера за коррупцию и многие непопулярные решения, что и логично, но Инфантино и его переплюнул по всем статьям, Блаттер хотя бы не был таким пресмыкающимся, одна отмена красной карточки на ЧМ после звонка Трампа чего стоит
"одна отмена красной карточки на ЧМ после звонка Трампа чего стоит"
Блаттер вообще-то выводил мертвых хозяев ЧМ в полуфинал, наплевав на честную игру и спортивный принцип. Там только в их матчах инцидентов с откровенным игнором правил двузначное число было. Причем в гораздо менее спорных ситуациях.
Трамп позвонит всем членам УЕФА и разрулит проблему. Заключит сделку.
Ответrodjer22
Трамп позвонит всем членам УЕФА и разрулит проблему. Заключит сделку.
Ладно, Инфантино...
А сиделка в чём виновата?
ОтветНик Гре
Ладно, Инфантино... А сиделка в чём виновата?
пардон. Сделку
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