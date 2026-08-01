  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Бешеные бабки отдали за Гарсию и Угальде. С Ливаем «Спартак» либо развели, либо они сами разводят. Можно было за эти деньги взять 5 русских, которые бы головы всем отрывали». Первак о форвардах

0
«Бешеные бабки отдали за Гарсию и Угальде. С Ливаем «Спартак» либо развели, либо они сами разводят. Можно было за эти деньги взять 5 русских, которые бы головы всем отрывали». Первак о форвардах
Юрий Первак: с Гарсией «Спартак» либо развели, либо они сами разводят.

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отреагировал на информацию о том, что Манфред Угальде и Ливай Гарсия могут уйти из московского клуба в случае подписания Мирлинда Даку.

«Правильное решение расстаться с Гарсией и Угальде. Уверен, что Артем Дзюба сильнее этих парней – 100%. Но, например, товарищ Вячеслав Колосков считает, что Дзюба «Спартаку» не нужен, поэтому его не возьмут. Сейчас вот Даку возьмут.

Бешеные бабки отдали за Гарсию и Угальде. Агент Глушенкова предлагал вернуть его в «Спартак» за 7 миллионов, но они взяли Ливая. Можно было за эти деньги взять пять русских, которые бы головы всем отрывали.

С Гарсией «Спартак» либо развели, либо они сами разводят. Наверное, хотели кого-то удивить. Но тогда спортивный блок только начинал работу, не успели еще опыта набраться», – сказал Первак. 

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35099 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoМирлинд Даку
logoМанфред Угальде
logoВячеслав Колосков
logoМаксим Глушенков
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
Юрий Первак
logoЛивай Гарсия
logoАртем Дзюба

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
"Правильное решение расстаться с Гарсией и Угальде. Уверен, что Артем Дзюба сильнее этих парней – 100%."
М-да...И этот чудак раньше был гендиректором
ОтветТренерские конспекты Бормана
"Правильное решение расстаться с Гарсией и Угальде. Уверен, что Артем Дзюба сильнее этих парней – 100%." М-да...И этот чудак раньше был гендиректором
У человека буквально в 1 мысли: Дзюба, Колосков, Агент Глушенкова, Гарсия, Угальде и Даку...Чувак на столько застрял в прошлом веке?, что у него за 7 лямов можно купить 5 игроков, когда один Олейников даже из Крыльев за 3 и не меньше готов уезжать...)Или вон Пруцев за 6 вроде))У Первака кажись все еще 2008, курс 32 рубля
ОтветEugene Leonov
У человека буквально в 1 мысли: Дзюба, Колосков, Агент Глушенкова, Гарсия, Угальде и Даку...Чувак на столько застрял в прошлом веке?, что у него за 7 лямов можно купить 5 игроков, когда один Олейников даже из Крыльев за 3 и не меньше готов уезжать...)Или вон Пруцев за 6 вроде))У Первака кажись все еще 2008, курс 32 рубля
Посмотрел трансферы 2008 года: Ломбертс за 4 млн евро, Велик за 6 млн евро, Семак 2 млн евро... и попробовал провести параллель с нынешними поленьями за эти деньги.
Не проводиться конечно, поленья сильно подорожали
Головы то понятно, а сколько русских именно футболистов можно
Было бы взять?
Ответmadaev
Головы то понятно, а сколько русских именно футболистов можно Было бы взять?
А где из взять..
На Wilbberis?
Ответmadaev
Головы то понятно, а сколько русских именно футболистов можно Было бы взять?
как надоела болтовня о великих игроках русских.Если б они были ,а то равных Угальде за исключением Тюкавина не видно.Будет доверие Ливаю заиграет и забивать будет.
да, в мое время так и играли в футбол - отрывали головы кому попало и вместо мяча чеканили
Ну Угальде по адекватной цене взяли, а с Ливаем с самого начало было похоже на какой-то развод, подписали перед самым закрытием то, как будто от безысходности, уже хоть кого-то и не важно за сколько
Где Первак найдёт хотя бы одного русского за 4 млн, который бы головы отрывал? Понятно, что за Ливая сильно переплатили, но уж совсем глупости не надо говорить.
Как-то быстро некоторые товарищи забыли, что Угальде не так давно забивал много и постоянно. К сожалению, среди наших нападающих таких игроков нет, особенно по игре на команду в центре поля. И к чему тут Дзюба был упомянут?! Агент и здесь пытается сделать рекламу своему подопечному? 🤣
5 ру ских фамилии в студию
Ну с Гарсией действительно мутная история, сумма трансфера слишком высокая, не удивлюсь если с греками отмыли часть денег красиво. Угальде на команду работает, правда к сожалению прицел сбился у парня. У нас в Спартаке селекция расстраивает , вообще не понимаю по какому принципу команду собирают, хотя сейчас есть симпатичные игроки.
Деду 75, что сказывается. Он и раньше гением не был и интеллектом не блистал. Прибавьте обиду и комплексы, что его выперли из Спартака, свой проект провалился. Остаётся только брызгать желчью и ядом. Ну, ещё видать за Дзюбу попросили. Что показывает насколько дед далёк от реальности. Предлагаю воспринимать подобное гавканье, как юмор.
5 русских вместо двоих кого угодно, одновременно на поле - ясен-красен пятеро сильнее.
А вот один к одному если считать, то уже всё сложнее гораздо.
И в тв-шоу Дзюба сильнее любого иностранца, спору нет - он хоть русский язык знает. А на сейчас по игре - видим какая очередь стоит за шоуменом...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Бегуны и марафонцы – новость для вас! Регистрируйтесь на забег в джерси от Спортса’‘
Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Видео
Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж: выпила четыре бокала на вечеринке. Футболист «Реала» выбрал изотоник
Видео
«Арсенал» предлагал 75 млн фунтов за Гимараэса. «Ньюкасл» может продать хавбека, если предложение улучшат
«Барселона» может включиться в борьбу за Родри, если он согласится на переговоры. На трансфер хавбека «Сити» готовы потратить 50 млн евро (Cadena SER)
«Арсенал» показал третью форму на сезон-2026/27: «Источниками вдохновения послужили вера, амбиции и креативность, которые определяют клуб»
Фото
«Арсенал» готов предложить до 150 млн евро за Винисиуса. Зарплата вингера может составить 30 млн евро в год (El Desmarque)
«Говорят, что албанец Даку против сербов – значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются». Кавазашвили о форварде
«Челси» подписал 36-летнего Хендерсона свободным агентом. Контракт с хавбеком – на 2 года
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Live
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»
Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду
Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»
Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»
«Соболев не зомби. Он показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен – и в завершении, и в подыгрыше». Орлов о форварде «Зенита»
Евгений Ловчев: «Работа Слуцкого в Китае не провал. Два Суперкубка, два вторых места. Растет как тренер, работал в Нидерландах, Англии. Он может быть востребован в ЦСКА»
Жубал видит сходство Кривцова с Балотелли: «Да, Никита умеет создавать необычную энергию вне поля и на нем. Он остается важным игроком «Краснодара»
Алаев об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Неприятная ситуация. Это можно было бы сделать несколько по-другому, заранее объяснить»
Флик о форварде для «Барсы»: «Я полностью доверяю Деку, это зависит и от Феррана. Ямаль, Гордон и Адейеми могут играть в роли «ложных девяток» – у нас много опций»