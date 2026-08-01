Владельцы «Арсенала» одобрили расходы на трансфер Винисиуса. Бразилец – главная цель Артеты

«Арсенал» продолжает работу над возможным трансфером вингера «Реала » Винисиуса Жуниора .

Владельцы лондонского клуба одобрили предполагаемые финансовые параметры сделки, сообщает The Athletic.

Бразилец – приоритетная цель для усиления атаки. Главный тренер команды Микель Артета очень хочет заполучить футболиста. Спортивный директор Андреа Берта уже контактировал с представителями Винисиуса.

«Если он не продлит контракт, мы будем готовы», – сообщил источник, знакомый с позицией Артеты.

В «Арсенале » готовы сделать исключение из действующей зарплатной структуры ради 26-летнего игрока. Дополнительными элементами предложения могут стать подписной бонус и доходы от имиджевых прав.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, а переговоры о продлении пока не привели к соглашению. Лондонцы надеются воспользоваться ситуацией и добиться снижения трансферной стоимости футболиста.

Сам Винисиус, как утверждается, готов рассмотреть переход в «Арсенал», если не договорится с мадридским клубом. При этом в ближайшее время стороны проведут очередной раунд переговоров о новом контракте.

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