Владельцы «Арсенала» одобрили расходы на трансфер Винисиуса. Бразилец – главная цель Артеты

«Арсенал» продолжает работу над возможным трансфером вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
Владельцы лондонского клуба одобрили предполагаемые финансовые параметры сделки, сообщает The Athletic.
Бразилец – приоритетная цель для усиления атаки. Главный тренер команды Микель Артета очень хочет заполучить футболиста. Спортивный директор Андреа Берта уже контактировал с представителями Винисиуса.
«Если он не продлит контракт, мы будем готовы», – сообщил источник, знакомый с позицией Артеты.
В «Арсенале» готовы сделать исключение из действующей зарплатной структуры ради 26-летнего игрока. Дополнительными элементами предложения могут стать подписной бонус и доходы от имиджевых прав.
Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, а переговоры о продлении пока не привели к соглашению. Лондонцы надеются воспользоваться ситуацией и добиться снижения трансферной стоимости футболиста.
Сам Винисиус, как утверждается, готов рассмотреть переход в «Арсенал», если не договорится с мадридским клубом. При этом в ближайшее время стороны проведут очередной раунд переговоров о новом контракте.
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Комментарии
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Поэтому и готовы даже ломать структуру з.п клуба.
Как сработает неизвестно, могут быть ведь и недовольные. Хотя там Сака получает не сильно меньше.
При всем уважении где Сака и где Винисиус.
Но я уверен на 99% что Винисиус никуда из Реала не уйдет
Этот трансфер прямо прожектором светит, как win-win для всех.
С Мбаппе коннекта не получилось, это уже факт, нужно с кем-то расставаться. Реал строит команду с другими звёздами, Арсенал получает суперзвезду уровня претендента на ЗМ и укрепляется в статусе одной из лучших команд Европы.
К бразильцу почти никакого негатива. Просто, кто-то должен обязательно уйти для дальнейшего развития.
А причинами игровыми уже будет заниматься Моур, это его работа. Конкретно здесь дисконнект, как уже упоминал выше, не с той стороны, о чём почему-то вообще никто не говорит.