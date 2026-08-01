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  4. Владельцы «Арсенала» одобрили расходы на трансфер Винисиуса. Бразилец – главная цель Артеты

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Владельцы «Арсенала» одобрили расходы на трансфер Винисиуса. Бразилец – главная цель Артеты

«Арсенал» продолжает работу над возможным трансфером вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Владельцы лондонского клуба одобрили предполагаемые финансовые параметры сделки, сообщает The Athletic.

Бразилец – приоритетная цель для усиления атаки. Главный тренер команды Микель Артета очень хочет заполучить футболиста. Спортивный директор Андреа Берта уже контактировал с представителями Винисиуса.

«Если он не продлит контракт, мы будем готовы», – сообщил источник, знакомый с позицией Артеты.

В «Арсенале» готовы сделать исключение из действующей зарплатной структуры ради 26-летнего игрока. Дополнительными элементами предложения могут стать подписной бонус и доходы от имиджевых прав.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, а переговоры о продлении пока не привели к соглашению. Лондонцы надеются воспользоваться ситуацией и добиться снижения трансферной стоимости футболиста.

Сам Винисиус, как утверждается, готов рассмотреть переход в «Арсенал», если не договорится с мадридским клубом. При этом в ближайшее время стороны проведут очередной раунд переговоров о новом контракте.

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Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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Комментарии

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Мне кажется этот трансфер важен Арсеналу как сигнал всем - Арсенал Топ Клуб.
Поэтому и готовы даже ломать структуру з.п клуба.
Как сработает неизвестно, могут быть ведь и недовольные. Хотя там Сака получает не сильно меньше.
При всем уважении где Сака и где Винисиус.

Но я уверен на 99% что Винисиус никуда из Реала не уйдет
ОтветForza14Viola
Мне кажется этот трансфер важен Арсеналу как сигнал всем - Арсенал Топ Клуб. Поэтому и готовы даже ломать структуру з.п клуба. Как сработает неизвестно, могут быть ведь и недовольные. Хотя там Сака получает не сильно меньше. При всем уважении где Сака и где Винисиус. Но я уверен на 99% что Винисиус никуда из Реала не уйдет
Даже если и будут недовольные, то их быстро поставят на место и всегда будут на стороне тренера. Это только в Реале тренера могут поменять из-за того, что он посмел заменить игрока)
ОтветForza14Viola
Мне кажется этот трансфер важен Арсеналу как сигнал всем - Арсенал Топ Клуб. Поэтому и готовы даже ломать структуру з.п клуба. Как сработает неизвестно, могут быть ведь и недовольные. Хотя там Сака получает не сильно меньше. При всем уважении где Сака и где Винисиус. Но я уверен на 99% что Винисиус никуда из Реала не уйдет
Сака получается сейчас в 1,5 раза меньше) будет в 2.
Уходи, прошу. Остаться может желать ему только враг Мадрида. Каким бы ни был игрок (а вини точно не относится к великим), клуб всегда выше. Качать руководство полтора года, выклянчивая побольше ЗП незаслуженную, демонстрируя посредственные результаты, закатывая истерики, позоря клуб своим поведением на поле и вне оного, и вынося Ультиматумы руководству - это уму непостижимо. Перес слишком долго нянчится с ним. Повезло вообще, что кто-то из грандов им интересуется. Зимой было трудно представить, что куда-то кроме Аравии вообще может отправиться со своими запросами. Докучи надо распродавать левых вингеров, коих пол команды. Мбаппе получит желаемую семерку и наконец-то начнет играть слева, и никто никому мешать не будут. Одни плюсы. Ну и для Арсенала как ни крути топ трансфер в атаку. В общем OUTTTTT
ОтветPVXXSN MADRIDISTA
Уходи, прошу. Остаться может желать ему только враг Мадрида. Каким бы ни был игрок (а вини точно не относится к великим), клуб всегда выше. Качать руководство полтора года, выклянчивая побольше ЗП незаслуженную, демонстрируя посредственные результаты, закатывая истерики, позоря клуб своим поведением на поле и вне оного, и вынося Ультиматумы руководству - это уму непостижимо. Перес слишком долго нянчится с ним. Повезло вообще, что кто-то из грандов им интересуется. Зимой было трудно представить, что куда-то кроме Аравии вообще может отправиться со своими запросами. Докучи надо распродавать левых вингеров, коих пол команды. Мбаппе получит желаемую семерку и наконец-то начнет играть слева, и никто никому мешать не будут. Одни плюсы. Ну и для Арсенала как ни крути топ трансфер в атаку. В общем OUTTTTT
винисиус основная проблема нашего Реала!! это даже не обсуждается
ОтветPVXXSN MADRIDISTA
Уходи, прошу. Остаться может желать ему только враг Мадрида. Каким бы ни был игрок (а вини точно не относится к великим), клуб всегда выше. Качать руководство полтора года, выклянчивая побольше ЗП незаслуженную, демонстрируя посредственные результаты, закатывая истерики, позоря клуб своим поведением на поле и вне оного, и вынося Ультиматумы руководству - это уму непостижимо. Перес слишком долго нянчится с ним. Повезло вообще, что кто-то из грандов им интересуется. Зимой было трудно представить, что куда-то кроме Аравии вообще может отправиться со своими запросами. Докучи надо распродавать левых вингеров, коих пол команды. Мбаппе получит желаемую семерку и наконец-то начнет играть слева, и никто никому мешать не будут. Одни плюсы. Ну и для Арсенала как ни крути топ трансфер в атаку. В общем OUTTTTT
И зачем Арсеналу нужен такой футболист? Как усердно фанаты Мадрида минусуют фанатов Арсенала которые против перехода этого морального урода. Как же я буду счастлив видить ваши комментарии когда он все таки продлит контракт и будет уничтожать своим мерзким поведением ваш клуб.
Делаем, ребята.
Этот трансфер прямо прожектором светит, как win-win для всех.
С Мбаппе коннекта не получилось, это уже факт, нужно с кем-то расставаться. Реал строит команду с другими звёздами, Арсенал получает суперзвезду уровня претендента на ЗМ и укрепляется в статусе одной из лучших команд Европы.
К бразильцу почти никакого негатива. Просто, кто-то должен обязательно уйти для дальнейшего развития.
ОтветG.H.O.S.T.
Делаем, ребята. Этот трансфер прямо прожектором светит, как win-win для всех. С Мбаппе коннекта не получилось, это уже факт, нужно с кем-то расставаться. Реал строит команду с другими звёздами, Арсенал получает суперзвезду уровня претендента на ЗМ и укрепляется в статусе одной из лучших команд Европы. К бразильцу почти никакого негатива. Просто, кто-то должен обязательно уйти для дальнейшего развития.
А ещё есть другой вариант - компромиссно договориться и таки сконнектиться. Именно со стороны бразильца причины "дисконнекта" (хотя даже тут соу-соу, он Килиану едва ли не треть голов создаёт), очевидно, сугубо неигровые. Понимаю, сейчас среди фанатья (и хейтеров) доминирует иная точка зрения, однако продолжаю (уже пару лет как) придерживаться мнения, что Мадриду нет смысла расставаться с Винисиусом.
А причинами игровыми уже будет заниматься Моур, это его работа. Конкретно здесь дисконнект, как уже упоминал выше, не с той стороны, о чём почему-то вообще никто не говорит.
Уходи и дверь закрой...
ОтветИван Стуков
Уходи и дверь закрой...
закрой за мной дверь, я ухожу
ОтветИван Стуков
Уходи и дверь закрой...
К канонирам трансфер твой
Абсолютно точно это усиление при всех минусах в виде характера и низкой полезности при обороне. Это четкий сигнал, что Арсенал снова топ-клуб, для которого на чемпионстве АПЛ все только начинается.
Да Стэну Кронке купить Винисиуса как за хлебом сходить. Это ж не возня у второго порога в Денвер Наггетс. Никаких по сути ограничений.
Интересно, какой порядок цен на этот трансфер? У Вини год остался по контракту, так ведь?
ОтветAleks Dir
Интересно, какой порядок цен на этот трансфер? У Вини год остался по контракту, так ведь?
Год ) 100+ в любом случае запросят минимум, даже не смотря на год)
ОтветAleks Dir
Интересно, какой порядок цен на этот трансфер? У Вини год остался по контракту, так ведь?
В случае с Винисиусом и звездами его калибра порядок цен роли особо не играет, так как перспектива «подождать еще год окончания контракта» открывает ящик Пандоры в лице интереса других клубов - и там уже начнется гонка зарплат, подписных бонусов и итоговые затраты могут оказаться чуть ли не дороже чем при обычном трансфере. Свободному агенту придется насыпать еще больше зарплаты, чем планируется сейчас, а дисбаланс ФОТ в команде - бомба замедленного действия. Так что по мне если Вини уйдет в Арсенал, то этим летом и за большие деньги
Столько недовольства по поводу Винисиса, но факт в том, что он один из лучших игроков на своей позиции. С ним Реал выиграл 2 лиги чемпионов, в обоих победах он примал активное участите, в первый раз помогал забивать Бензема, а во второй раз уже сам был главным игроком в нападение. И все было в порядке. Проблемы начались после подписания Мбаппе. Во многом из-за которого в ПСЖ были проблемы у Неймара и Месси. Может не такая уж и сильная проблема в Винисиусе? Если он перейдет в Арсенал, то в команде будут супер фланги в виде Сака - Винисиус. В центре поля у Артеты выбор, которому позавидует любой тренер в мире Райс, Субименди, Мерино, Бруно Гимараес, Эдегор. Добавить сюда одну из сильнейших связок центральных полузащитников в мире в лице Габриэла и Салиба. Плюс Дьекереш и второй сезон будет проводить в команде, скорее всего голов станет больше, Хавертц дублер.
ОтветАрман Царнаев
Столько недовольства по поводу Винисиса, но факт в том, что он один из лучших игроков на своей позиции. С ним Реал выиграл 2 лиги чемпионов, в обоих победах он примал активное участите, в первый раз помогал забивать Бензема, а во второй раз уже сам был главным игроком в нападение. И все было в порядке. Проблемы начались после подписания Мбаппе. Во многом из-за которого в ПСЖ были проблемы у Неймара и Месси. Может не такая уж и сильная проблема в Винисиусе? Если он перейдет в Арсенал, то в команде будут супер фланги в виде Сака - Винисиус. В центре поля у Артеты выбор, которому позавидует любой тренер в мире Райс, Субименди, Мерино, Бруно Гимараес, Эдегор. Добавить сюда одну из сильнейших связок центральных полузащитников в мире в лице Габриэла и Салиба. Плюс Дьекереш и второй сезон будет проводить в команде, скорее всего голов станет больше, Хавертц дублер.
Так это многим понятно, кто главный тащер в команде.
ОтветАрман Царнаев
Столько недовольства по поводу Винисиса, но факт в том, что он один из лучших игроков на своей позиции. С ним Реал выиграл 2 лиги чемпионов, в обоих победах он примал активное участите, в первый раз помогал забивать Бензема, а во второй раз уже сам был главным игроком в нападение. И все было в порядке. Проблемы начались после подписания Мбаппе. Во многом из-за которого в ПСЖ были проблемы у Неймара и Месси. Может не такая уж и сильная проблема в Винисиусе? Если он перейдет в Арсенал, то в команде будут супер фланги в виде Сака - Винисиус. В центре поля у Артеты выбор, которому позавидует любой тренер в мире Райс, Субименди, Мерино, Бруно Гимараес, Эдегор. Добавить сюда одну из сильнейших связок центральных полузащитников в мире в лице Габриэла и Салиба. Плюс Дьекереш и второй сезон будет проводить в команде, скорее всего голов станет больше, Хавертц дублер.
проблема еще в том, что нет новых Модрича и Кросса
наши болельщики Реала ждут часа когда этого провокатора уродца продадут! да и болельщики Испании вздохнут спокойно, и без того у них леса горят, тысячи беженцев из Марокко в Сеуту...
Хорошо играют агенты Вини. Все знают что Перес его не отпустит, но и продлить на своих условиях. А, агенты просто хотят проверить смогут ли выбить больше денег
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