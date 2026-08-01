Даку забил во 2-м матче РПЛ подряд. Форвардом интересуется «Спартак»
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку отметился голом в матче второго тура РПЛ против «Акрона».
28-летний форвард забил во второй игре чемпионата подряд. В первом туре он поразил ворота «Краснодара» (1:2).
Ранее сообщалось об интересе к Дакусо стороны «Спартака». Красно-белые готовы активировать опцию выкупа нападающего и предлагают ему контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.
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Опубликовано: Sports
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