Даку забил во 2-м матче РПЛ подряд. Форвардом интересуется «Спартак»

Нападающий «Рубина » Мирлинд Даку отметился голом в матче второго тура РПЛ против «Акрона».

28-летний форвард забил во второй игре чемпионата подряд. В первом туре он поразил ворота «Краснодара» (1:2).

Ранее сообщалось об интересе к Дакусо стороны «Спартака ». Красно-белые готовы активировать опцию выкупа нападающего и предлагают ему контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.