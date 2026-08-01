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  4. Даку забил во 2-м матче РПЛ подряд. Форвардом интересуется «Спартак»

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Даку забил во 2-м матче РПЛ подряд. Форвардом интересуется «Спартак»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку отметился голом в матче второго тура РПЛ против «Акрона».

28-летний форвард забил во второй игре чемпионата подряд. В первом туре он поразил ворота «Краснодара» (1:2).

Ранее сообщалось об интересе к Дакусо стороны «Спартака». Красно-белые готовы активировать опцию выкупа нападающего и предлагают ему контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.

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Опубликовано: Sports
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСпартак

Комментарии

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тут защитники затупили, сами себе гол привезли, но Даку вовремя подсуетился
ОтветАлексей Александрович
тут защитники затупили, сами себе гол привезли, но Даку вовремя подсуетился
Смотришь на его игру, вроде ничего особенного. Зато забивает регулярно 👍
Его проводили партнёры прямо на поле, значит трансфер будет.
Забавно что уже 19 августа может против рубина сыграть
ОтветДжон Купер
Забавно что уже 19 августа может против рубина сыграть
А 9го против Краснодара, но уже за другую команду.
Добро пожаловать в Спартак, давно ждали Даку! 🤝🤝🤝 Ждём много победных голов за красно- белых...
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