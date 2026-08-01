FA о ситуации с продажей прав на ЧМ: «Пришло время серьезно пересмотреть систему управления ФИФА. Полностью поддерживаем УЕФА»

В FA заявили о необходимости пересмотреть систему руководства ФИФА.

В Футбольной ассоциации Англии высказались о ситуации вокруг прав на чемпионат мира.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи.

В УЕФА положительно оценили отказ от этой инициативы, но в то же время заявили : «Сделка, которую пытался навязать Инфантино, была какой угодно, но только не прозрачной. Руководство ФИФА потеряло доверие членов футбольной семьи».

«Мы полностью поддерживаем позицию УЕФА. Пришло время провести всесторонний и серьезный пересмотр системы руководства и управления ФИФА, чтобы обеспечить прозрачное управление мировым футболом в интересах всех 211 стран-членов организации, поставив во главу угла долгосрочное развитие и ответственное управление футболом», – заявила представительница FA.