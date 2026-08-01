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  4. FA о ситуации с продажей прав на ЧМ: «Пришло время серьезно пересмотреть систему управления ФИФА. Полностью поддерживаем УЕФА»

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FA о ситуации с продажей прав на ЧМ: «Пришло время серьезно пересмотреть систему управления ФИФА. Полностью поддерживаем УЕФА»
В FA заявили о необходимости пересмотреть систему руководства ФИФА.

В Футбольной ассоциации Англии высказались о ситуации вокруг прав на чемпионат мира. 

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи. 

В УЕФА положительно оценили отказ от этой инициативы, но в то же время заявили: «Сделка, которую пытался навязать Инфантино, была какой угодно, но только не прозрачной. Руководство ФИФА потеряло доверие членов футбольной семьи».

«Мы полностью поддерживаем позицию УЕФА. Пришло время провести всесторонний и серьезный пересмотр системы руководства и управления ФИФА, чтобы обеспечить прозрачное управление мировым футболом в интересах всех 211 стран-членов организации, поставив во главу угла долгосрочное развитие и ответственное управление футболом», – заявила представительница FA.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мартина Циглера
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Комментарии

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Откажитесь от своих шотландских , уэльских , ирландских и прочих колониальных голосов типа Канады в совете по правилам футбола и в фифа и уефа , потом может быть поговорим о прозрачности
ОтветR2D2 chat bot
Откажитесь от своих шотландских , уэльских , ирландских и прочих колониальных голосов типа Канады в совете по правилам футбола и в фифа и уефа , потом может быть поговорим о прозрачности
нет, ну это уже тумач. Это что, позволить США, Австралии, Индии, ЮАР и прочим бывшим колониям голосовать в ФИФА по своему усмотрению, а не по указке с Даунинг-стрит? На это мы с Джонсоном (или кто там у них сейчас) пойти не можем.
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