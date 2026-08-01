«РФС поддерживает позицию по защите футбола от коммерсантов и нефутбольных людей». Колосков о том, почему Россия заняла сторону УЕФА в конфликте с ФИФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации с продажей прав на чемпионат мира внешним инвесторам.
Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи.
– Насколько правильно поддерживать бойкот УЕФА против ФИФА, когда они нас не возвращают?
– Мы не их поддерживаем, а футбол – в этом большая разница. Нельзя же относиться к ФИФА, УЕФА и другим большим организациям так: «Ты мне дал – я тебя поддержу, не дал – не поддержу». Это не позиция.
Позиция РФС абсолютно ясна и понятна и состоит в том, чтобы сохранить ценности футбола. Футбол должен управляться футболистами, тренерами, клубами и федерациями, а не какими-то инвесторами, частными лицами со стороны и акционерными компаниями. Должны быть футбольные люди.
РФС выступает за это. Они не делают так: «Вы нас не допускаете, значит, мы вас проигнорируем». ФИФА тоже нас допустила, дала какую-то конфетку – молодежь в Азербайджане играла. Значит, будем поддерживать ФИФА? Это что за позиция такая?
РФС занимает правильную, принципиальную, очень жесткую и внятную позицию. Это и в целом, и по существу правильно. Они поддерживают принципиальную позицию по защите футбола от коммерсантов и нефутбольных людей, – сказал Колосков.
Комментарии
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нисколько не лучше, также отстранили.
>>cтоило поощрить, дабы добиться раскола в мировом футболе
бойкот УЕФА - действенное средство для раскола в мировом футболе, по такой логике мы всё сделали правильно.
>>Отстраняют от турниров? Значит, у вас больше не должно быть турниров.
к сожалению, Россия в футболе мало что из себя представляет, на ее позицию всем немножко всё равно. Даже в хоккей, оказывается, смогли без нас спокойно играть.
Да, но тут выгоднее поддержать её. Ибо у фифы много стран, которые к нам нейтральны или лояльны. В уефа - обиженки даже не через одну, а подряд.
"по такой логике мы всё сделали правильно"
Но фифа сдала назад, потому - нет.
"к сожалению, Россия в футболе мало что из себя представляет"
Тут не нужно что-то представлять в футболе. Даже если бы Россия была действующим победителем ЧМ и ЧЕ, обезумевшая европка была готова придумать любую причину для отстранения, даже ценой выстрела в ногу.
Израиль маленький, но его боятся. Тут скорее вопрос сознательного выбора не идти таким путём.
Но добавить усилий, когда конструкцию шатает кто-то другой, можно и нужно.
"Даже в хоккей, оказывается, смогли без нас спокойно играть."
Настолько "спокойно", что выбывание одного из ведущих акторов сетки плей-офф привело к тому, что до бронзы добираются всякие латвии и норвегии, в финале играют немцы, и это только за 4 года без нас. Ну и канадцы без нас играть совсем бросили, последние три турнира даже до призов не добрались.
Так что "спокойно" - это "закрыли глаза, забыли о качестве хоккея, лишь бы сделать вид, что обойдёмся без России".