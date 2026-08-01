«РФС поддерживает позицию по защите футбола от коммерсантов и нефутбольных людей». Колосков о том, почему Россия заняла сторону УЕФА в конфликте с ФИФА

Колосков объяснил, почему РФС поддержал УЕФА в конфликте с ФИФА.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации с продажей прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи.

– Насколько правильно поддерживать бойкот УЕФА против ФИФА, когда они нас не возвращают?

– Мы не их поддерживаем, а футбол – в этом большая разница. Нельзя же относиться к ФИФА, УЕФА и другим большим организациям так: «Ты мне дал – я тебя поддержу, не дал – не поддержу». Это не позиция.

Позиция РФС абсолютно ясна и понятна и состоит в том, чтобы сохранить ценности футбола. Футбол должен управляться футболистами, тренерами, клубами и федерациями, а не какими-то инвесторами, частными лицами со стороны и акционерными компаниями. Должны быть футбольные люди.

РФС выступает за это. Они не делают так: «Вы нас не допускаете, значит, мы вас проигнорируем». ФИФА тоже нас допустила, дала какую-то конфетку – молодежь в Азербайджане играла. Значит, будем поддерживать ФИФА? Это что за позиция такая?

РФС занимает правильную, принципиальную, очень жесткую и внятную позицию. Это и в целом, и по существу правильно. Они поддерживают принципиальную позицию по защите футбола от коммерсантов и нефутбольных людей, – сказал Колосков.