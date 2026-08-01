Милей о баннере про Мальвины: «Смешивать спорт и политику – это плохо. Игроки могут так делать, но политикам нельзя позволять себе подобное. Аргентине же не вернули острова после голов Марадоны»

Президент Аргентины высказался о скандальной ситуации с баннером футболистов.

Президент Аргентины Хавьер Милей высказался о политическом баннере, который игроки национальной сборной показали на чемпионате мира-2026.

После победы над сборной Англии в полуфинале турнира (2:1) аргентинские футболисты показали баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

«Игроки могут так делать. Они находятся на поле, они на эмоциях… Но нельзя допускать, чтобы подобное позволял себе политик. Нельзя делать заявления, которые равносильны объявлению войны.

Политикам, вместо того чтобы пытаться извлечь выгоду из подобных тем, следует сохранять сдержанность. Ведь после гола Марадоны англичанам – любого из двух – нам же не вернули Мальвинские острова.

Мы достигли величайшего прогресса в истории по мальвинскому вопросу. Нам удалось убедить ООН заставить Англию сесть за стол переговоров с нами. Они должны это сделать. Мы проводим дипломатическую работу настолько эффективно, что Соединенные Штаты и Китай выразили нам свою поддержку, и даже некоторые британцы считают, что они должны вернуть нам Мальвины, потому что они наши.

Нехорошо смешивать масло и воду. Это спорт, игра. Смешивать эти темы – это плохо. Скалони выразил схожее мнение», – сказал Милей в эфире программы A la Barbarosa.