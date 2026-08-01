  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Милей о баннере про Мальвины: «Смешивать спорт и политику – это плохо. Игроки могут так делать, но политикам нельзя позволять себе подобное. Аргентине же не вернули острова после голов Марадоны»

0
Милей о баннере про Мальвины: «Смешивать спорт и политику – это плохо. Игроки могут так делать, но политикам нельзя позволять себе подобное. Аргентине же не вернули острова после голов Марадоны»
Президент Аргентины высказался о скандальной ситуации с баннером футболистов.

Президент Аргентины Хавьер Милей высказался о политическом баннере, который игроки национальной сборной показали на чемпионате мира-2026.

После победы над сборной Англии в полуфинале турнира (2:1) аргентинские футболисты показали баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

«Игроки могут так делать. Они находятся на поле, они на эмоциях… Но нельзя допускать, чтобы подобное позволял себе политик. Нельзя делать заявления, которые равносильны объявлению войны.

Политикам, вместо того чтобы пытаться извлечь выгоду из подобных тем, следует сохранять сдержанность. Ведь после гола Марадоны англичанам – любого из двух – нам же не вернули Мальвинские острова.

Мы достигли величайшего прогресса в истории по мальвинскому вопросу. Нам удалось убедить ООН заставить Англию сесть за стол переговоров с нами. Они должны это сделать. Мы проводим дипломатическую работу настолько эффективно, что Соединенные Штаты и Китай выразили нам свою поддержку, и даже некоторые британцы считают, что они должны вернуть нам Мальвины, потому что они наши.

Нехорошо смешивать масло и воду. Это спорт, игра. Смешивать эти темы – это плохо. Скалони выразил схожее мнение», – сказал Милей в эфире программы A la Barbarosa.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35374 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ole
Хавьер Милей
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoПолитика
logoДиего Марадона
logoЛионель Скалони

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
«На Фолклендах тучи бродят хмуро…» (из песни)

«К нему пришла красавица Мальвина…» (из детской песни)

Футболисты несмышлёные, как дети,
Им бы бегать по лужайке за мячом.
Хорошо, что есть политики на свете:
Всё обмыслят, рассчитают что почём.
Сам Хавьер Милей теперь лишён покоя:
Снова злые дети наломали дров!
Как Диего - забивал голы рукою,
Помешав лишь передаче островов...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глушенков хочет получать 27 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»
Фото
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Бегуны и марафонцы – новость для вас! Регистрируйтесь на забег в джерси от Спортса’‘
Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 1,7 млн евро
Фото
«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
Фото
Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»
Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»
Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Live
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»
Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду
Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»