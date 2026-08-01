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  4. Олусегун о переходе в «Ростов»: «Верю, что мы можем бороться за чемпионство»

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Олусегун о переходе в «Ростов»: «Верю, что мы можем бороться за чемпионство»

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун считает, что команда может побороться за титул в Альфа‑Банк РПЛ.

Ранее «Ростов» обыграл «Родину» в матче 2-го тура – 4:2. В первом туре команда Джонатана Альбы уступила «Оренбургу» (1:2).

24‑летний Олусегун перешел из «Краснодара» в «Ростов» в июле.

– Обе команды показали хорошую игру. Думаю, все видели, что мы сыграли лучше, чем в прошлом матче. Хотя победы нам все равно пока даются не так легко. Благо в концовке матча мы оказались сильнее и сумели додержать победу.

– Уже адаптировался к новой команде?

– Да, сейчас я чувствую себя уже гораздо лучше. Приняли меня очень здорово, как будто я уже был частью этой семьи. Мои близкие тоже переехали со мной, они всегда были рядом. Родственники пока привыкают к новому месту, новому городу. А я уже привык, нет никаких проблем из‑за смены города. Для меня самое главное играть. Конечно, когда ты играешь в «Краснодаре» и борешься за титул – это плюс. Но сейчас я в «Ростове». И я счастлив. И вообще я верю, что мы тоже можем бороться за чемпионство, – сказал Олусегун.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoОлакунле Олусегун
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМатч ТВ
logoРостов

Комментарии

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Бердыев, когда пришёл в Ростов, сказал что ему не интересно бороться за выживание, нужно играть в ЛЧ. Тогда многие тоже смеялись. Но через год Бердыев вывел Ростов в ЛЧ.
Ответeftomolgy
Бердыев, когда пришёл в Ростов, сказал что ему не интересно бороться за выживание, нужно играть в ЛЧ. Тогда многие тоже смеялись. Но через год Бердыев вывел Ростов в ЛЧ.
Вот только нынешний Ростов по составу не сравнить с тем.
Баштуш, Ерохин, Байрамян в расцвете сил, опытные Навас, Кудряшов, матёрые Нобоа, Гацкан, Калачёв, молодой Азмун.
А сейчас что? И выделить некого даже.
Какое уж тут чемпионство, не вылететь бы.
ОтветГШ68
Вот только нынешний Ростов по составу не сравнить с тем. Баштуш, Ерохин, Байрамян в расцвете сил, опытные Навас, Кудряшов, матёрые Нобоа, Гацкан, Калачёв, молодой Азмун. А сейчас что? И выделить некого даже. Какое уж тут чемпионство, не вылететь бы.
На момент, когда Бердыев это говорил, в конце 2014 года, в составе из названных были только Гацкан, Калачев и Баштуш, кстати :) Нобоа, Навас, Азмун, Ерохин и ко пришли чуть позже
Как говорится мечтать не вредно)
В прошлом году он в одной команде поборолся за чемпионство... )
Срочно проверить гражданина Олесегуна на предмет наркотического опьянения.
В тех краях ,где жил Олусегун , распространён шаманизм . Я хз , как ещё с Ростовом можно выиграть чемпионство .
Ежели будет бегать как в Нижнем, то на лавку присядет.
Переиграл чуть-чуть, ну ничего
ОтветТмб68рус
Переиграл чуть-чуть, ну ничего
Ну да, кто знал что родина будет на столько плохой, что даже Ростов 4 накинет им спокойно
Похоже кукуха слетела.
Отличный настрой! В чемпионство Монпелье тоже никто не верил. ))
Молодец новичок!
Задай жару этим миллионерам!
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