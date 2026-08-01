Олусегун о переходе в «Ростов»: «Верю, что мы можем бороться за чемпионство»

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун считает, что команда может побороться за титул в Альфа‑Банк РПЛ.

Ранее «Ростов» обыграл «Родину» в матче 2-го тура – 4:2. В первом туре команда Джонатана Альбы уступила «Оренбургу» (1:2).

24‑летний Олусегун перешел из «Краснодара» в «Ростов» в июле.

– Обе команды показали хорошую игру. Думаю, все видели, что мы сыграли лучше, чем в прошлом матче. Хотя победы нам все равно пока даются не так легко. Благо в концовке матча мы оказались сильнее и сумели додержать победу.

– Уже адаптировался к новой команде?

– Да, сейчас я чувствую себя уже гораздо лучше. Приняли меня очень здорово, как будто я уже был частью этой семьи. Мои близкие тоже переехали со мной, они всегда были рядом. Родственники пока привыкают к новому месту, новому городу. А я уже привык, нет никаких проблем из‑за смены города. Для меня самое главное играть. Конечно, когда ты играешь в «Краснодаре» и борешься за титул – это плюс. Но сейчас я в «Ростове». И я счастлив. И вообще я верю, что мы тоже можем бороться за чемпионство, – сказал Олусегун.