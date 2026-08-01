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Артига о возможном переходе Даку в «Спартак»: «Мне бы хотелось, чтобы трансферное окно закрылось в эти выходные»
Артига о Даку и «Спартаке»: хотелось бы, чтобы трансферное окно закрылось.

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал слухи о возможном переходе форварда Мирлинда Даку в «Спартак».

Ранее появилась информация, что «Спартак» активировал опцию выкупа 28‑летнего нападающего.

В субботу «Рубин» на выезде сыграет с «Акроном» в матче второго тура Альфа‑Банк РПЛ против «Акрона», Даку выйдет на поле с первых минут.

– Даку в старте. Очень много разговоров сейчас ходит о возможном переходе в московский «Спартак». Как это может на него влиять? Влияет ли это на него, на вас, на всю команду?

– Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные. Поэтому это очень важный матч. Мы прибыли сюда после поражения в первом туре от «Краснодара». Подобные новости, подобные слухи не идут на пользу. Надеюсь, что это никак не скажется. Но, безусловно, мне эта ситуация не нравится, – сказал Артига.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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logoРубин
logoФранк Артига
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Ответ ожидаемый. Никто из тренеров не согласился бы потерять такого нападающего, как Даку.
И Ливая и Угальде сплавлять надо. Лучше тогда к Даку в напы , кого либо из перспективной молодежи подогнать...
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