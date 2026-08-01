Аурелио Де Лаурентис: «За 22 года в «Наполи» нам не хватает только победы в ЛЧ. Посмотрим, сможет ли Аллегри принести нам этот трофей»

Де Лаурентис: за 22 года в «Наполи» нам не хватает только победы в ЛЧ.

Президент «Наполи » Аурелио Де Лаурентис рассказал о главной цели, которую еще не удалось реализовать за время его работы в клубе.

«За 22 года в футболе я всегда правильно предугадывал, что произойдет. Для полной картины не хватает только победы в Лиге чемпионов. Посмотрим, сможет ли Макс Аллегри принести нам этот трофей.

Нужно всегда стремиться к максимальным целям. Особенно если ты представляешь «Наполи» – единственную итальянскую команду, которая играла в еврокубках 16 сезонов подряд. Это были 22 успешных года, и завершить эту историю может только победа в Лиге чемпионов», – сказал Де Лаурентис в интервью RAI.