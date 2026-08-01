Аурелио Де Лаурентис: «За 22 года в «Наполи» нам не хватает только победы в ЛЧ. Посмотрим, сможет ли Аллегри принести нам этот трофей»
Де Лаурентис: за 22 года в «Наполи» нам не хватает только победы в ЛЧ.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о главной цели, которую еще не удалось реализовать за время его работы в клубе.
«За 22 года в футболе я всегда правильно предугадывал, что произойдет. Для полной картины не хватает только победы в Лиге чемпионов. Посмотрим, сможет ли Макс Аллегри принести нам этот трофей.
Нужно всегда стремиться к максимальным целям. Особенно если ты представляешь «Наполи» – единственную итальянскую команду, которая играла в еврокубках 16 сезонов подряд. Это были 22 успешных года, и завершить эту историю может только победа в Лиге чемпионов», – сказал Де Лаурентис в интервью RAI.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Альфредо Педулы
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
У них в музеях вроде оригиналы хранятся как у клубов выигравших 5 раз/или 3подряд.
А если без шуток какая Наполи победа в ЛЧ ?:)) это даже для "бравады" звучит смешно)
де лауреетис всегда считался не адекватом, но чтобы на столько...