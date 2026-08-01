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  4. Аурелио Де Лаурентис: «За 22 года в «Наполи» нам не хватает только победы в ЛЧ. Посмотрим, сможет ли Аллегри принести нам этот трофей»

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Аурелио Де Лаурентис: «За 22 года в «Наполи» нам не хватает только победы в ЛЧ. Посмотрим, сможет ли Аллегри принести нам этот трофей»
Де Лаурентис: за 22 года в «Наполи» нам не хватает только победы в ЛЧ.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о главной цели, которую еще не удалось реализовать за время его работы в клубе.

«За 22 года в футболе я всегда правильно предугадывал, что произойдет. Для полной картины не хватает только победы в Лиге чемпионов. Посмотрим, сможет ли Макс Аллегри принести нам этот трофей.

Нужно всегда стремиться к максимальным целям. Особенно если ты представляешь «Наполи» – единственную итальянскую команду, которая играла в еврокубках 16 сезонов подряд. Это были 22 успешных года, и завершить эту историю может только победа в Лиге чемпионов», – сказал Де Лаурентис в интервью RAI.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт Альфредо Педулы
logoАурелио Де Лаурентис
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМассимилиано Аллегри

Комментарии

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вам бы в эту самую ЛЧ с Аллегри попасть сначала. как бы зимой нового тренера спасать не позвали
Принести сможет. Но лишь посмотреть из музея Аякса,Реала,Баварии,Милана и Ливерпуля.
У них в музеях вроде оригиналы хранятся как у клубов выигравших 5 раз/или 3подряд.

А если без шуток какая Наполи победа в ЛЧ ?:)) это даже для "бравады" звучит смешно)
Привычная южно итальянская бравада. Видимо опять продаст лидеров и приведёт непонятно кого.
Сейчас начнут писать, что не нужно продавать игроков, чтобы победить в лиге чемпионов, но если смотреть объективно, то понятно, что у этой команды и близко нечто тех ресурсов, с которыми побеждают сейчас команды в в этом турнире, это другой уровень. Де Лакрентис сделал много для Напили и без Диги чемпионов, например за долгие годы гегемонии Милана, Интере и Ювентуса смог 2 разы выиграть чемпионат, это дорогого стоит, плюс команда показывает симпатичный футбол, в команде регулярно играют яркие атакующие игрок: Кавани, Гамшик, Инсиньо, Игуаин, Мертенс, Лукаку, Осимен , Кварацхелия..
А чего тут смотреть, итак понятно, что нет)
Состав если соберёшь уровня финалиста ЛЧ, в финал выведет. А так, честно говоря, не вижу за счёт чего Наполи должен делать рывок вперёд. Хоть кого ставь тренером там. Да, они должны выходить из группы, но по сути потолок достигнут.
))) не хватает хотя бы победы в Лиге Европы )
на что он собрался поспртреть? какой трофей с его убогим антифутболом.!?
де лауреетис всегда считался не адекватом, но чтобы на столько...
Боюсь мужик, тебе и Гвардиола с Клоппом не помогут в этом вопросе)))
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