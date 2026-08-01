Диоманде сообщил «Лейпцигу» о болезни, он пропустит сбор. Ян хочет перейти в «Реал»

Вингер «РБ Лейпцига » Ян Диоманде утром сообщил клубу, что заболел, и, как ожидается, не отправится с командой на тренировочный сбор в Австрию, сообщает инсайдер Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Ивуариец также не включен в заявку на сегодняшний товарищеский матч против «Ферля», однако его отсутствие в составе было запланировано заранее.

По информации Плеттенберга, Диоманде хочет перейти в «Реал » и мысленно уже попрощался с «Лейпцигом». Мадридский клуб рассчитывает достичь окончательного соглашения в ближайшие часы, после чего футболист сможет вылететь в Испанию для прохождения медицинского обследования.