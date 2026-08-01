Диоманде сообщил «Лейпцигу» о болезни, он пропустит сбор. Ян хочет перейти в «Реал»
Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде утром сообщил клубу, что заболел, и, как ожидается, не отправится с командой на тренировочный сбор в Австрию, сообщает инсайдер Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Ивуариец также не включен в заявку на сегодняшний товарищеский матч против «Ферля», однако его отсутствие в составе было запланировано заранее.
По информации Плеттенберга, Диоманде хочет перейти в «Реал» и мысленно уже попрощался с «Лейпцигом». Мадридский клуб рассчитывает достичь окончательного соглашения в ближайшие часы, после чего футболист сможет вылететь в Испанию для прохождения медицинского обследования.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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Весь мир и так видит, что ты хочешь перейти. Сиди и продолжай работать, показывай себя профессиональным спортсменом. Клубы договорятся, ещё не конец ТО, время есть. К чему эта клоунада с болезнью?
Как Дембеле в своё время с Боруссией.
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Ну, Ян - голова :)