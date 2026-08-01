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  4. Диоманде сообщил «Лейпцигу» о болезни, он пропустит сбор. Ян хочет перейти в «Реал»

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Диоманде сообщил «Лейпцигу» о болезни, он пропустит сбор. Ян хочет перейти в «Реал»

Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде утром сообщил клубу, что заболел, и, как ожидается, не отправится с командой на тренировочный сбор в Австрию, сообщает инсайдер Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Ивуариец также не включен в заявку на сегодняшний товарищеский матч против «Ферля», однако его отсутствие в составе было запланировано заранее.

По информации Плеттенберга, Диоманде хочет перейти в «Реал» и мысленно уже попрощался с «Лейпцигом». Мадридский клуб рассчитывает достичь окончательного соглашения в ближайшие часы, после чего футболист сможет вылететь в Испанию для прохождения медицинского обследования.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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Комментарии

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Представляю, сколько говна вылили бы на Лапорту, сделай так Альварес
Не красиво((
ОтветI10ff
Не красиво((
зато как красиво он вскоре озолотит клуб. Лейпциг просто джек-пот сорвал.
Диоманде ведет себя непрофессионально по отношению к клубу, который помог тебе развиться.
ОтветВова Гаврилов
Диоманде ведет себя непрофессионально по отношению к клубу, который помог тебе развиться.
не ну он хотя бы по уважительной причине отсутствует, а не как мраzота Исак саботировавший сборы. да и что ему там делать, когда его готовы за 135 лямов урвать все денежные мешки европы.
Ответsquarefly
не ну он хотя бы по уважительной причине отсутствует, а не как мраzота Исак саботировавший сборы. да и что ему там делать, когда его готовы за 135 лямов урвать все денежные мешки европы.
что за уважительная причина, простите? хитропопость?
Душа болит. Взял больничный.
че тут, оплоты морали уже обмазали всё виной? да, всё на месте, вижу, спасибо
Зачем Реалу этот больной игрок?
Хоспаде, он ещё не в Реале что-ли? тут уже сто раз писали об этом трансфере как о свершившимся факте.
Эти молодые как всегда глупо себя ведут, бойкотируя свою действующую команду таким образом.
Весь мир и так видит, что ты хочешь перейти. Сиди и продолжай работать, показывай себя профессиональным спортсменом. Клубы договорятся, ещё не конец ТО, время есть. К чему эта клоунада с болезнью?
Как Дембеле в своё время с Боруссией.
Не понимаю.
Градусник на батарею положил, как в школе)
Ну, Ян - голова :)
В итоге Лейпциг останется без денег за игрока , а игрок проклянет клуб , зачем и кому это нужно , когда нужно продавать
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