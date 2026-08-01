Подписной бонус – главный предмет разногласий между Винисиусом и «Реалом». Вингер готов снизить свои требования, если это поможет подписанию нового контракта (The Athletic)

Назван основной фактор, мешающий продлению контракта Винисиуса Жуниора с «Реалом».
Действующее соглашение бразильского вингера с клубом рассчитано до июня 2027 года. Зарплата игрока составляет около 18 миллионов евро за сезон.
В 2025-м мадридцы предложили Винисиусу новый контракт с зарплатой около 20 млн евро – сторона футболиста ответила отказом и сделала встречное предложение, которое отклонил клуб. Стороны до сих пор не пришли к договоренности.
Как сообщает The Athletic, основным предметом разногласий между сторонами является размер подписного бонуса. Источники, близкие к окружению игрока, утверждают, что рассматривают этот бонус как единственный способ повышения дохода бразильца, поскольку «Реал» не намерен повышать предельный уровень зарплат в клубе.
Сторона футболиста ссылается на пример Килиана Мбаппе, который получает примерно такую же зарплату, как и Винисиус, но при этом добился выплаты крупного подписного бонуса при переходе из «ПСЖ» – эта сумма намного выше той, которую предлагают Винисиусу.
В «Мадриде» были против того, чтобы принять предложение Винисиуса, считая, что это создаст опасный «эффект домино» в команде при следующих продлениях контрактов. Отмечается, что игрок готов снизить свои требования, если это поможет подписанию нового соглашения.
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Комментарии
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Он видимо не понимает, что у него с французом разные ситуации...
потом и Беллингем затребует)
Об этом только ленивый не написал в свое время.
Перес хотел игрока и завалил его баблом почти как арабы. Все это само собой приведет еще к куче конфликтов с продлением и подписанием звезд.
Но с другой стороны Реал и так переплачивает всем игрокам. Любой клуб Англии дает схожим по качеству игрокам зп меньше на 20-30%.
Зп, которую подучили условные Трент, Конате и Бернарду Силва им могли бы выписать только арабы в СА.
Чтобы я иногда посчитать мог его!
Чтобы спеть о любви пpосто так для души,
Бонус мне подпиши, хоть один подпиши!
После подписания он еще больше охереет