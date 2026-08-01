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  4. Подписной бонус – главный предмет разногласий между Винисиусом и «Реалом». Вингер готов снизить свои требования, если это поможет подписанию нового контракта (The Athletic)

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Подписной бонус – главный предмет разногласий между Винисиусом и «Реалом». Вингер готов снизить свои требования, если это поможет подписанию нового контракта (The Athletic)

Назван основной фактор, мешающий продлению контракта Винисиуса Жуниора с «Реалом». 

Действующее соглашение бразильского вингера с клубом рассчитано до июня 2027 года. Зарплата игрока составляет около 18 миллионов евро за сезон. 

В 2025-м мадридцы предложили Винисиусу новый контракт с зарплатой около 20 млн евро – сторона футболиста ответила отказом и сделала встречное предложение, которое отклонил клуб. Стороны до сих пор не пришли к договоренности. 

Как сообщает The Athletic, основным предметом разногласий между сторонами является размер подписного бонуса. Источники, близкие к окружению игрока, утверждают, что рассматривают этот бонус как единственный способ повышения дохода бразильца, поскольку «Реал» не намерен повышать предельный уровень зарплат в клубе. 

Сторона футболиста ссылается на пример Килиана Мбаппе, который получает примерно такую же зарплату, как и Винисиус, но при этом добился выплаты крупного подписного бонуса при переходе из «ПСЖ» – эта сумма намного выше той, которую предлагают Винисиусу.

В «Мадриде» были против того, чтобы принять предложение Винисиуса, считая, что это создаст опасный «эффект домино» в команде при следующих продлениях контрактов. Отмечается, что игрок готов снизить свои требования, если это поможет подписанию нового соглашения. 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе

Комментарии

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Мбаппе переходил в Реал бесплатно, поэтому Реал и заплатил ему бонус. Винисиуса купили за приличные деньги на то время. Сейчас при продлении, предлагают небольшое повышение, но бонус то за какие заслуги платить?!
Он видимо не понимает, что у него с французом разные ситуации...
ОтветСергей Николаев
Мбаппе переходил в Реал бесплатно, поэтому Реал и заплатил ему бонус. Винисиуса купили за приличные деньги на то время. Сейчас при продлении, предлагают небольшое повышение, но бонус то за какие заслуги платить?! Он видимо не понимает, что у него с французом разные ситуации...
Так Винисиус в 2027 так же как и Мбаппе может уйти в другой клуб и сказать, что за него не платили и попросить бонус в 100 млн:) В чем будет не прав?:) Или это другое?:)
Ответrigobersong
Так Винисиус в 2027 так же как и Мбаппе может уйти в другой клуб и сказать, что за него не платили и попросить бонус в 100 млн:) В чем будет не прав?:) Или это другое?:)
Может. Но речь про продление контракта с Мадридом
и, кстати, сразу говорилось, ещё когда Мбаппе только приходил, что такой огромный бонус, не может не повлиять на других звёзд
потом и Беллингем затребует)
Не хотят давать зп из-за эффекта домино, который сами запустили с Мбаппе.
Об этом только ленивый не написал в свое время.
ОтветTiGra
Не хотят давать зп из-за эффекта домино, который сами запустили с Мбаппе. Об этом только ленивый не написал в свое время.
Рассчитывали, что с Мбаппе выиграют еще одну ЛЧ, а лучше две, и тогда все эти бонусы себя окупят.
ОтветВсё такЪ
Рассчитывали, что с Мбаппе выиграют еще одну ЛЧ, а лучше две, и тогда все эти бонусы себя окупят.
Не думаю, что его бонусы хоть как-то связаны с потенциальными призовыми ЛЧ.
Перес хотел игрока и завалил его баблом почти как арабы. Все это само собой приведет еще к куче конфликтов с продлением и подписанием звезд.
Но с другой стороны Реал и так переплачивает всем игрокам. Любой клуб Англии дает схожим по качеству игрокам зп меньше на 20-30%.
Зп, которую подучили условные Трент, Конате и Бернарду Силва им могли бы выписать только арабы в СА.
Винни рядом с Мбаппе уже не главная звезда. В Арсенале он ей станет. Потому и хочет нереальные бонусы
Я остаюсь. Я буду здесь жиить.
Бонус мне подпиши, хоть два ляма всего,
Чтобы я иногда посчитать мог его!
Чтобы спеть о любви пpосто так для души,
Бонус мне подпиши, хоть один подпиши!
Чемодан - вокзал - Лондон
ОтветСергей Галынский
Чемодан - вокзал - Лондон
Винисиус Березовский
при всех игровых плюсах Вини, его лучше продать, и проблем меньше за пределами поля и что-то новое можно будет увидеть в игре Реала
Я думаю надо избавиться от этого мутильщика и продать в арсенал
После подписания он еще больше охереет
Задумал еще что то кроме подбородка улучшить
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