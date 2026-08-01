Подписной бонус – главный предмет разногласий между Винисиусом и «Реалом». Вингер готов снизить свои требования, если это поможет подписанию нового контракта (The Athletic)

Назван основной фактор, мешающий продлению контракта Винисиуса Жуниора с «Реалом ».

Действующее соглашение бразильского вингера с клубом рассчитано до июня 2027 года. Зарплата игрока составляет около 18 миллионов евро за сезон.

В 2025-м мадридцы предложили Винисиусу новый контракт с зарплатой около 20 млн евро – сторона футболиста ответила отказом и сделала встречное предложение, которое отклонил клуб. Стороны до сих пор не пришли к договоренности.

Как сообщает The Athletic, основным предметом разногласий между сторонами является размер подписного бонуса. Источники, близкие к окружению игрока, утверждают, что рассматривают этот бонус как единственный способ повышения дохода бразильца, поскольку «Реал» не намерен повышать предельный уровень зарплат в клубе.

Сторона футболиста ссылается на пример Килиана Мбаппе , который получает примерно такую же зарплату, как и Винисиус, но при этом добился выплаты крупного подписного бонуса при переходе из «ПСЖ» – эта сумма намного выше той, которую предлагают Винисиусу.

В «Мадриде» были против того, чтобы принять предложение Винисиуса, считая, что это создаст опасный «эффект домино» в команде при следующих продлениях контрактов. Отмечается, что игрок готов снизить свои требования, если это поможет подписанию нового соглашения.

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