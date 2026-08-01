«Я не видел, чтобы Даку реально сам решал вопросы в матчах. Его немного переоценивают, как и вообще все. В «Спартаке» он звездой не будет». Первак о форварде

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможном переходе форварда «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Ранее стало известно, что красно-белые уведомили казанцев об активации опции выкупа нападающего за 11 млн евро.
«Даку уже долго играет в России, поэтому это можно считать хорошим приобретением. Но мы еще посмотрим, как он впишется в «Спартак». Даку немного переоценивают, как и вообще все. Звезды к нам не едут, звездами мы здесь кого-то локально считаем. Какая Даку звезда? Назовем его звездой Албании. Но в «Спартаке» он звездой не будет, потому что там есть футболисты по уровню и классу посильнее.
Теперь команде нужно будет перестраивать игру. Потому что я не видел, чтобы Даку реально сам решал вопросы в матчах. Да, забить может, есть чутье. У него в этом году всего два гола. Тут два варианта: либо футболист хороший, либо агент. Деньги за него отдадут немалые», – сказал Первак.
Комментарии
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39 мячей в 80 матчах, входит в топ-5 нападающих по голевым действиям за 2-3 последних сезона в РПЛ...Вряд ли агент такое умеет.
Если без шуток, я не фанат Спартака, но команде очевидно нужен самый простой форвард, который будет замыкать-забивать. У КБ просто нет накоченика каким был тот же Зе Луиш, Луис Адриано или Веллитон. Даже первые матчи этого сезона показали, что довести мяч до штрафной команда может, а вот в ней беда
По логике спорта парень идёт в рост по статусу, но и тут Перваку что-то не так?!
Ему только медали победителя ЛЧ не хватает