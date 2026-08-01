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  4. «Я не видел, чтобы Даку реально сам решал вопросы в матчах. Его немного переоценивают, как и вообще все. В «Спартаке» он звездой не будет». Первак о форварде

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«Я не видел, чтобы Даку реально сам решал вопросы в матчах. Его немного переоценивают, как и вообще все. В «Спартаке» он звездой не будет». Первак о форварде
Юрий Первак: Даку не будет звездой в «Спартаке».

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможном переходе форварда «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

Ранее стало известно, что красно-белые уведомили казанцев об активации опции выкупа нападающего за 11 млн евро.

«Даку уже долго играет в России, поэтому это можно считать хорошим приобретением. Но мы еще посмотрим, как он впишется в «Спартак». Даку немного переоценивают, как и вообще все. Звезды к нам не едут, звездами мы здесь кого-то локально считаем. Какая Даку звезда? Назовем его звездой Албании. Но в «Спартаке» он звездой не будет, потому что там есть футболисты по уровню и классу посильнее.

Теперь команде нужно будет перестраивать игру. Потому что я не видел, чтобы Даку реально сам решал вопросы в матчах. Да, забить может, есть чутье. У него в этом году всего два гола. Тут два варианта: либо футболист хороший, либо агент. Деньги за него отдадут немалые», – сказал Первак.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
Юрий Первак
logoМирлинд Даку
logoСпартак

Комментарии

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Даку в Спартаке не надо быть звездой. Достаточно стать забивным нападающим.
ОтветValentin Kompaneytsev
Даку в Спартаке не надо быть звездой. Достаточно стать забивным нападающим.
Полностью согласен. Спартаку нужен человек, который будет использовать моменты созданные партнёрами. Угальде сейчас подводит реализация. Даку нужен для того, чтобы это исправить. Дальше дело за Карседо.
ОтветValentin Kompaneytsev
Даку в Спартаке не надо быть звездой. Достаточно стать забивным нападающим.
"Тут два варианта: либо футболист хороший, либо агент."
39 мячей в 80 матчах, входит в топ-5 нападающих по голевым действиям за 2-3 последних сезона в РПЛ...Вряд ли агент такое умеет.

Если без шуток, я не фанат Спартака, но команде очевидно нужен самый простой форвард, который будет замыкать-забивать. У КБ просто нет накоченика каким был тот же Зе Луиш, Луис Адриано или Веллитон. Даже первые матчи этого сезона показали, что довести мяч до штрафной команда может, а вот в ней беда
3 года лучший в средней команде, 80 матчей - 45 голевых действий (35+10). Высокий (для нынешнего Спартака!), адаптированный к РПЛ.
По логике спорта парень идёт в рост по статусу, но и тут Перваку что-то не так?!
То ли дело Кавенаги 😄
Ответclaustrophobic
То ли дело Кавенаги 😄
Корифеев жаба задушила и пас не давали. Кавенаги везде где играл был лучшим бомбардиром. Герд Мюллер на минималках.
Ответclaustrophobic
То ли дело Кавенаги 😄
Да, тоже вспомнился его супер-трансфер:)
Не нравится мне слово "звезда", но если на чистоту звездой можно назвать Месси, Роналду, Мбаппе, Холланда. А Даку мое личное мнение довольно сильный игрок уровня Рпл, и при всем уважении к Рубину, в команде классом повыше, возможно ещё лучше себя проявит. Поглядим!
Спартаку и не нужно, чтобы Даку был звездой. Спартаку нужно, чтобы Даку замыкал прострелы и навесы Маркиньоса и Солари и забивал с пасов Барко.
ОтветЛоракс
Спартаку и не нужно, чтобы Даку был звездой. Спартаку нужно, чтобы Даку замыкал прострелы и навесы Маркиньоса и Солари и забивал с пасов Барко.
Думаю что может получится, Даку умеет играть в касание слёту и головой получается. Вопрос тут в команде, как она его примет, если будет нормальная коммуникация, то будет конкурировать в гонке бомбардиров.
А я как раз видел и не раз, когда исход решал лично Даку. Какой-то корявый вынос - зацепился, убежал и забил.
Да, звëзды к нам не едут, тут он прав. Последние звëзды в РПЛ были Вагнер Лав и Промес в Спартаке, и Халк с Малкомом в Зените, но это звëзды в масштабе РПЛ.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Да, звëзды к нам не едут, тут он прав. Последние звëзды в РПЛ были Вагнер Лав и Промес в Спартаке, и Халк с Малкомом в Зените, но это звëзды в масштабе РПЛ.
А как же Паредес?
Ему только медали победителя ЛЧ не хватает
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Да, звëзды к нам не едут, тут он прав. Последние звëзды в РПЛ были Вагнер Лав и Промес в Спартаке, и Халк с Малкомом в Зените, но это звëзды в масштабе РПЛ.
Влашич, Марио еще
С Краснодаром принял обычный заброс вперёд в борьбе,выиграл позицию у защитников,вышел один на один и решил момент.Можно вспомнить ещё гол Локомотиву,когда обыграл нескольких игроков,в том числе вратаря, и выкатил партнеру на пустые ворота.
а кто из напов решает сам??? первак
Лучше бы он не высказывался. Спартаку не хватает забивного форварда, а больше Даку забивает только Кордоба, и Даку для РПЛ топ нападающий. Но Первак видимо Кейна ожидал в Спартаке
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