«Я не видел, чтобы Даку реально сам решал вопросы в матчах. Его немного переоценивают, как и вообще все. В «Спартаке» он звездой не будет». Первак о форварде

Юрий Первак: Даку не будет звездой в «Спартаке».

Бывший генеральный директор «Спартака » Юрий Первак высказался о возможном переходе форварда «Рубина » Мирлинда Даку в московский клуб.

Ранее стало известно , что красно-белые уведомили казанцев об активации опции выкупа нападающего за 11 млн евро.

«Даку уже долго играет в России, поэтому это можно считать хорошим приобретением. Но мы еще посмотрим, как он впишется в «Спартак». Даку немного переоценивают, как и вообще все. Звезды к нам не едут, звездами мы здесь кого-то локально считаем. Какая Даку звезда? Назовем его звездой Албании. Но в «Спартаке» он звездой не будет, потому что там есть футболисты по уровню и классу посильнее.

Теперь команде нужно будет перестраивать игру. Потому что я не видел, чтобы Даку реально сам решал вопросы в матчах. Да, забить может, есть чутье. У него в этом году всего два гола. Тут два варианта: либо футболист хороший, либо агент. Деньги за него отдадут немалые», – сказал Первак.