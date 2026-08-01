Виталий Дьяков: «Уровень «Локомотива» Батраков уже перерос. «Галатасарай» – самая популярная команда Турции, постоянно выступает в ЛЧ. Можно проявить себя там и двигаться в клубы выше»

Дьяков: Батраков перерос уровень «Локомотива», «Галатасарай» будет шагом вперед.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».

Ранее сообщалось , что полузащитник «Локомотива » уже согласовал условия контракта с турецким клубом.

«Странновато, то в «ПСЖ» его продавали, а тут такой резкий спуск до «Галатасарая ». Но Батракову надо переходить куда-то за границу, чтобы играть в еврокубках, расти. Уже тогда им действительно может заинтересовать «ПСЖ».

У «Локомотива» нет усилений, часть футболистов уходят. Клуб точно не претендент на высокие места. Батракову тут важно не пересидеть, иначе начнется стагнация, а уйти потом будет сложно.

Это то время, когда надо сделать шаг и перейти в иностранный клуб. Почему бы не в «Галатасарай»? Это чемпион Турции, самая популярная команда страны, которая постоянно выступает в Лиге чемпионов, всегда полный стадион. Можно проявить себя там и двигаться в клубы и чемпионаты выше.

Это будет шаг вперед, ведь он сможет играть на международной арене. Лучше, чем сидеть в «Локомотиве». Этот уровень он уже перерос, готов к чему-то большему», – сказал Дьяков.