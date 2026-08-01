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  4. Виталий Дьяков: «Уровень «Локомотива» Батраков уже перерос. «Галатасарай» – самая популярная команда Турции, постоянно выступает в ЛЧ. Можно проявить себя там и двигаться в клубы выше»

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Виталий Дьяков: «Уровень «Локомотива» Батраков уже перерос. «Галатасарай» – самая популярная команда Турции, постоянно выступает в ЛЧ. Можно проявить себя там и двигаться в клубы выше»
Дьяков: Батраков перерос уровень «Локомотива», «Галатасарай» будет шагом вперед.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» уже согласовал условия контракта с турецким клубом. 

«Странновато, то в «ПСЖ» его продавали, а тут такой резкий спуск до «Галатасарая». Но Батракову надо переходить куда-то за границу, чтобы играть в еврокубках, расти. Уже тогда им действительно может заинтересовать «ПСЖ».

У «Локомотива» нет усилений, часть футболистов уходят. Клуб точно не претендент на высокие места. Батракову тут важно не пересидеть, иначе начнется стагнация, а уйти потом будет сложно.

Это то время, когда надо сделать шаг и перейти в иностранный клуб. Почему бы не в «Галатасарай»? Это чемпион Турции, самая популярная команда страны, которая постоянно выступает в Лиге чемпионов, всегда полный стадион. Можно проявить себя там и двигаться в клубы и чемпионаты выше.

Это будет шаг вперед, ведь он сможет играть на международной арене. Лучше, чем сидеть в «Локомотиве». Этот уровень он уже перерос, готов к чему-то большему», – сказал Дьяков.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoЛокомотив
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАлексей Батраков
logoВиталий Дьяков

Комментарии

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Я думаю Батраков понял, что в этом году с нынешней трансферной политикой Локо ловить нечего, шанс больше ухудшить и стату и представление о себе как о игроке, поэтому правильно ,что решил перейти.
Да, чемп Турции не предел мечтаний, но если покажет себя и там,то точно уже можно в топ5.

Ну и нам(мне) реально интересно как он сможет проявить себя вне "тепличных" условий.
И да, респект Батракову, что не побоялся ехать(если все таки перейдет)
ОтветForza14Viola
Я думаю Батраков понял, что в этом году с нынешней трансферной политикой Локо ловить нечего, шанс больше ухудшить и стату и представление о себе как о игроке, поэтому правильно ,что решил перейти. Да, чемп Турции не предел мечтаний, но если покажет себя и там,то точно уже можно в топ5. Ну и нам(мне) реально интересно как он сможет проявить себя вне "тепличных" условий. И да, респект Батракову, что не побоялся ехать(если все таки перейдет)
Только таких примеров нет.Ни один российский игрок там себя проявить не смог и уехать в более сильную команду.Тот же Шомуродов приехал туда по сути уже доигрывать,проведя 5 лет в Италии.Уровень чемпионата не очень высокий,только если будет хорошо себя проявлять в еврокубках,тогда да.В любом случае, решать только ему.
ОтветГамарджоба Генацвале
Только таких примеров нет.Ни один российский игрок там себя проявить не смог и уехать в более сильную команду.Тот же Шомуродов приехал туда по сути уже доигрывать,проведя 5 лет в Италии.Уровень чемпионата не очень высокий,только если будет хорошо себя проявлять в еврокубках,тогда да.В любом случае, решать только ему.
При том речь не только о Турции. Если убрать Головина из статистики, который уезжал еще так сказать из более сильной РПЛ и Сафонова (вратари все же не от мира всего), то из РПЛ где то 85-90% игроков уезжают и ничем не запоминаются.

Россияне вовсе даже в лигах Бельгии, Швейцарии, Греции и проч даже в средних клубах не могут закрепиться, хотя тут топами были. Так что при всех пожеланиях хорошего, Батраков скорее всего приедет туда, побегает дай бог выдаст небольшой хороший период если потянет и потом просядет. А дальше обратно в РПЛ или клубы нижней части таблицы топ-5 дай бог, в реальности скорее это будет та же Греция и проч
Зп думаю дадут не меньше чем в Локо, плюс ЕК, да и конкуренцию в составе думаю осилит, так что вариант вполне хороший
Напомните мне, из турции в футболисты выбирались вообще молодые игроки????
Которые перешли в Турецкий чемпионат из другой лиги.
Ответmot1v
Напомните мне, из турции в футболисты выбирались вообще молодые игроки???? Которые перешли в Турецкий чемпионат из другой лиги.
Франк Рибери. Мурикки. Ким Мин Дже. Элиф Элмас.
Ради ЛЧ нужно идти в Турцию
Новость от тур. СМИ, которые в прошлом году в Спартак тоже много кого продали)

Батракову играть и показывать, что достоин лучшего. Многие клубы только начинают подготовку к сезону и предложения разные еще могут быть.
Не так уж и много. Мурикки вообще 6лет провел в Турции. Интересная особенность 3/4 игроков проповедуют ислам.
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