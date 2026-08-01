Виталий Дьяков: «Уровень «Локомотива» Батраков уже перерос. «Галатасарай» – самая популярная команда Турции, постоянно выступает в ЛЧ. Можно проявить себя там и двигаться в клубы выше»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» уже согласовал условия контракта с турецким клубом.
«Странновато, то в «ПСЖ» его продавали, а тут такой резкий спуск до «Галатасарая». Но Батракову надо переходить куда-то за границу, чтобы играть в еврокубках, расти. Уже тогда им действительно может заинтересовать «ПСЖ».
У «Локомотива» нет усилений, часть футболистов уходят. Клуб точно не претендент на высокие места. Батракову тут важно не пересидеть, иначе начнется стагнация, а уйти потом будет сложно.
Это то время, когда надо сделать шаг и перейти в иностранный клуб. Почему бы не в «Галатасарай»? Это чемпион Турции, самая популярная команда страны, которая постоянно выступает в Лиге чемпионов, всегда полный стадион. Можно проявить себя там и двигаться в клубы и чемпионаты выше.
Это будет шаг вперед, ведь он сможет играть на международной арене. Лучше, чем сидеть в «Локомотиве». Этот уровень он уже перерос, готов к чему-то большему», – сказал Дьяков.
Комментарии
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Да, чемп Турции не предел мечтаний, но если покажет себя и там,то точно уже можно в топ5.
Ну и нам(мне) реально интересно как он сможет проявить себя вне "тепличных" условий.
И да, респект Батракову, что не побоялся ехать(если все таки перейдет)
Россияне вовсе даже в лигах Бельгии, Швейцарии, Греции и проч даже в средних клубах не могут закрепиться, хотя тут топами были. Так что при всех пожеланиях хорошего, Батраков скорее всего приедет туда, побегает дай бог выдаст небольшой хороший период если потянет и потом просядет. А дальше обратно в РПЛ или клубы нижней части таблицы топ-5 дай бог, в реальности скорее это будет та же Греция и проч
Которые перешли в Турецкий чемпионат из другой лиги.
Батракову играть и показывать, что достоин лучшего. Многие клубы только начинают подготовку к сезону и предложения разные еще могут быть.