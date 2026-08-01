Даку – в старте «Рубина» на матч с «Акроном». Форвардом интересуется «Спартак»
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку вошел в стартовый состав казанской команды на матч против «Акрона».
Встреча пройдет в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени.
Была информация, что в трансфере Даку заинтересован «Спартак». Как сообщалось, красно-белые готовы активировать опцию выкупа форварда и предлагают ему контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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