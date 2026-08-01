Даку – в старте «Рубина» на матч с «Акроном». Форвардом интересуется «Спартак»

Нападающий «Рубина » Мирлинд Даку вошел в стартовый состав казанской команды на матч против «Акрона ».

Встреча пройдет в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени.

Была информация, что в трансфере Даку заинтересован «Спартак ». Как сообщалось, красно-белые готовы активировать опцию выкупа форварда и предлагают ему контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.