Салах может перейти в «Трабзонспор». Вингеру предложили контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро (Ягыз Сабунджуоглу)

«Трабзонспор» предложил контракт Салаху.

Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Трабзонспоре ».

Турецкий клуб провел встречу с представителями бывшего вингера «Ливерпуля» и официально предложил футболисту контракт на два года. Ему готовы платить 17 миллионов евро, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

В данный момент Салах находится в статусе свободного агента. Ранее стало известно, что интерес к нему также проявляет «Бешикташ».

Со статистикой 34-летнего египтянина можно ознакомиться здесь .