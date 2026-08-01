Салах может перейти в «Трабзонспор». Вингеру предложили контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро (Ягыз Сабунджуоглу)
«Трабзонспор» предложил контракт Салаху.
Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».
Турецкий клуб провел встречу с представителями бывшего вингера «Ливерпуля» и официально предложил футболисту контракт на два года. Ему готовы платить 17 миллионов евро, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.
В данный момент Салах находится в статусе свободного агента. Ранее стало известно, что интерес к нему также проявляет «Бешикташ».
Со статистикой 34-летнего египтянина можно ознакомиться здесь.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35370 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Но это все тоже на уровне слухов. Хотя выбирать, наверное, не из чего особо. Что-то агент его протормозил все лето.
Какая то безумная личка у него.
Он не даст того импакта. Имхо