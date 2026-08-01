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  4. Салах может перейти в «Трабзонспор». Вингеру предложили контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро (Ягыз Сабунджуоглу)

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Салах может перейти в «Трабзонспор». Вингеру предложили контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро (Ягыз Сабунджуоглу)
«Трабзонспор» предложил контракт Салаху.

Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». 

Турецкий клуб провел встречу с представителями бывшего вингера «Ливерпуля» и официально предложил футболисту контракт на два года. Ему готовы платить 17 миллионов евро, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

В данный момент Салах находится в статусе свободного агента. Ранее стало известно, что интерес к нему также проявляет «Бешикташ». 

Со статистикой 34-летнего египтянина можно ознакомиться здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
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Комментарии

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Куда-то уже надо переходить, скоро сезон начнется
Странно, что его в СА не зовут...почти свой там)
ОтветСергей Николаев
Странно, что его в СА не зовут...почти свой там)
с деньгами похуже стало. Хотя Сперцян перешел
ОтветМихаил Хромаков
с деньгами похуже стало. Хотя Сперцян перешел
Сперцян помоложе. Поиграет год - два, а там уж по результатам: можно и вернуть потраченные на него деньги на перепродаже.
В США пусть едет
Я думал они уже в Бешикташ перешёл
Почему бы не в Италию? Интер, Ювентус?
Ответ1. FC Kln
Почему бы не в Италию? Интер, Ювентус?
Зп такую не готовы платить, думаю
Ответkunaguero
Зп такую не готовы платить, думаю
У Юве потолок 7. У интера +- такой же.
Можно согласиться... на пару лет его должно хватить...
Ну по местоположению так себе. Вряд ли он там школу нормальную дочке найдет, которая, в основном, по-английски разговаривает и без арабского акцента. Не, места красивые, но инфраструктура, мне кажется, не очень. А он, в первую очередь, думает о семье. В Стамбуле было бы лучше.
Но это все тоже на уровне слухов. Хотя выбирать, наверное, не из чего особо. Что-то агент его протормозил все лето.
Салах денег хочет - много.
Какая то безумная личка у него.
Он не даст того импакта. Имхо
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