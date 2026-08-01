Глава РПЛ Алаев: «Спартак» может вмешаться в гонку за самые высокие места»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.

«Концовкой прошлого сезона «Спартак » в очередной раз дал болельщикам надежду, что клуб может бороться за чемпионство. Игра за Суперкубок и первый тур против «Родины» эти надежды укрепила. Мне кажется, «Спартак»может вмешаться в гонку за самые высокие места.

Последние годы шла сумасшедшая борьба между «Зенитом» и «Краснодаром », но мне бы хотелось, чтобы в этой гонке было больше клубов, а не только «Спартак ».

Не только «Зенит », «Краснодар» и «Спартак» являются главными фаворитами на чемпионство. Сейчас пул тех, кто задумывается о чемпионстве, шире, чем только эти три команды. Сто процентов интриги будет больше по сравнению с предыдущими сезонами», – сказал Алаев.