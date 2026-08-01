  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Глава РПЛ Алаев: «Спартак» может вмешаться в гонку за самые высокие места»

0
Глава РПЛ Алаев: «Спартак» может вмешаться в гонку за самые высокие места»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.

«Концовкой прошлого сезона «Спартак» в очередной раз дал болельщикам надежду, что клуб может бороться за чемпионство. Игра за Суперкубок и первый тур против «Родины» эти надежды укрепила. Мне кажется, «Спартак»может вмешаться в гонку за самые высокие места.

Последние годы шла сумасшедшая борьба между «Зенитом» и «Краснодаром», но мне бы хотелось, чтобы в этой гонке было больше клубов, а не только «Спартак».

Не только «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» являются главными фаворитами на чемпионство. Сейчас пул тех, кто задумывается о чемпионстве, шире, чем только эти три команды. Сто процентов интриги будет больше по сравнению с предыдущими сезонами», – сказал Алаев. 

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35368 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoАлександр Алаев
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoОрганизация РПЛ
logoСпартак
logoКраснодар
logoЗенит

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ах вот, оказывается, где зарыт знаменитый админ ресурс)))
Глава топит за Спартак🤣
Вмешаться в "гонку за самые высокие места" может и условный Оренбург, но руководитель РПЛ вылизывает именно Спартак, слегка ретушируя свою любовь фразой "больше клубов". И не первый раз такой КБ окрас прет из Алаева. Понятно, с такой административной поддержкой КБ недоразумение пытаются построить весь судейский департамент и заставить уважать себя любимых.
А может как обычно сражаться за топ-10. Это же Спартак, тут все непредсказуемо. В этом году даже трехтуровое чемпионство под угрозой))
да пусть вмешивается епрст, кому от этого хуже или лучше? могут- пусть играют...
Может вмешаться, а может потерять Барко и болтаться между 5-7 местом. Жизнь так непредсказуема
ОтветPeter Parker
Может вмешаться, а может потерять Барко и болтаться между 5-7 местом. Жизнь так непредсказуема
Они и с Барко там вполне могут болтаться)))
ОтветPeter Parker
Может вмешаться, а может потерять Барко и болтаться между 5-7 местом. Жизнь так непредсказуема
Потеряет Барко приобретёт Даку и ничего не потеряет.
Повторяющиеся насбывающиеся прогнозы из года в год
Нужно пытаться догнать Динамо Махачкала, да...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Футбол – самый политизированный вид спорта». Глава РПЛ Алаев о возвращении российских команд на международную арену
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Алаев об РПЛ: «Зенит» и «Краснодар» слабее не стали, но хочется, чтобы и другие включились в чемпионскую гонку. «Спартак» может это сделать»
Алаев о матче «Зенит» – «Спартак»: «С опаской отношусь к первым матчам сезона, особенно на фоне ЧМ, хорошего футбола. Сегодня искры летели»
Рекомендуем
Главные новости
Глушенков хочет получать 27 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»
Фото
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Бегуны и марафонцы – новость для вас! Регистрируйтесь на забег в джерси от Спортса’‘
Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
Фото
Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»
Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»
Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Live
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»
Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду
Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»
Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»