Глава РПЛ Алаев: «Спартак» может вмешаться в гонку за самые высокие места»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.
«Концовкой прошлого сезона «Спартак» в очередной раз дал болельщикам надежду, что клуб может бороться за чемпионство. Игра за Суперкубок и первый тур против «Родины» эти надежды укрепила. Мне кажется, «Спартак»может вмешаться в гонку за самые высокие места.
Последние годы шла сумасшедшая борьба между «Зенитом» и «Краснодаром», но мне бы хотелось, чтобы в этой гонке было больше клубов, а не только «Спартак».
Не только «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» являются главными фаворитами на чемпионство. Сейчас пул тех, кто задумывается о чемпионстве, шире, чем только эти три команды. Сто процентов интриги будет больше по сравнению с предыдущими сезонами», – сказал Алаев.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35368 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Глава топит за Спартак🤣