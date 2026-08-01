«ПСЖ» готов перебить любое предложение «Барселоны» по Феррану

«ПСЖ» намерен подписать форварда «Барселоны» Феррана Торреса и готов предложить ему более выгодные условия, чем каталонский клуб, сообщает Diario Sport.
Парижане уже дали понять футболисту, что смогут перебить любое предложение сине-гранатовых о продлении контракта. «ПСЖ» предлагает 26-летнему испанцу соглашение на пять лет с зарплатой, значительно превышающей его нынешний оклад.
Первые контакты между сторонами состоялись во время чемпионата мира. Торрес согласился как минимум выслушать предложение французского клуба. В Париже считают, что спортивный проект, финансовые условия и возможность вновь поработать с Луисом Энрике помогут убедить форварда.
Ситуацию осложняет позиция самого игрока. Ферран по-прежнему привязан к «Барселоне» и может получить больше игрового времени, если каталонцы не подпишут нового нападающего. При этом футболиста задело, что клуб долго не предпринимал конкретных шагов для продления его контракта, пока соглашения с другими игроками заключались раньше.
Комментарии
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И это никак не запретить
Стоит ли ехать на банку в Париж, решать ему
Нефтепроект не смог выкинуть один турнир, сократить количество участников Лиги 1 и додуматься сдвигать туры)
В соревновании кто больший мошенник выигрывает с отрывом парижский жиголо.
Английского вообще как лоха схватили за тестикулы и влепили 115 пунктов)
Во Франции же всё ок, там коррупция давно в симбиозе с властью.
Ps: акак ты четко отработал, сразу попытался перевести стрелки, дважды)
Лучше купить 2-3 нападающих хорошего класса за такие деньги нежели вливать все в Хулиана.