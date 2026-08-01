«ПСЖ» готов перебить любое предложение «Барселоны» по Феррану

«ПСЖ » намерен подписать форварда «Барселоны» Феррана Торреса и готов предложить ему более выгодные условия, чем каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

Парижане уже дали понять футболисту, что смогут перебить любое предложение сине-гранатовых о продлении контракта. «ПСЖ» предлагает 26-летнему испанцу соглашение на пять лет с зарплатой, значительно превышающей его нынешний оклад.

Первые контакты между сторонами состоялись во время чемпионата мира. Торрес согласился как минимум выслушать предложение французского клуба. В Париже считают, что спортивный проект, финансовые условия и возможность вновь поработать с Луисом Энрике помогут убедить форварда.

Ситуацию осложняет позиция самого игрока. Ферран по-прежнему привязан к «Барселоне» и может получить больше игрового времени, если каталонцы не подпишут нового нападающего. При этом футболиста задело, что клуб долго не предпринимал конкретных шагов для продления его контракта, пока соглашения с другими игроками заключались раньше.