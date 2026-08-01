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  4. «ПСЖ» готов перебить любое предложение «Барселоны» по Феррану

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«ПСЖ» готов перебить любое предложение «Барселоны» по Феррану

«ПСЖ» намерен подписать форварда «Барселоны» Феррана Торреса и готов предложить ему более выгодные условия, чем каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

Парижане уже дали понять футболисту, что смогут перебить любое предложение сине-гранатовых о продлении контракта. «ПСЖ» предлагает 26-летнему испанцу соглашение на пять лет с зарплатой, значительно превышающей его нынешний оклад.

Первые контакты между сторонами состоялись во время чемпионата мира. Торрес согласился как минимум выслушать предложение французского клуба. В Париже считают, что спортивный проект, финансовые условия и возможность вновь поработать с Луисом Энрике помогут убедить форварда.

Ситуацию осложняет позиция самого игрока. Ферран по-прежнему привязан к «Барселоне» и может получить больше игрового времени, если каталонцы не подпишут нового нападающего. При этом футболиста задело, что клуб долго не предпринимал конкретных шагов для продления его контракта, пока соглашения с другими игроками заключались раньше.

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Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
logoФерран Торрес
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logoБарселона
logoлига 1 Франция

Комментарии

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То есть клуб, не владеющий правами на игрока, на равных ведёт переговоры с клубом владеющим правами на игрока, не предложив сумму выкупа или получив разрешения клуба? Тут бы забанить трансферы годика на 2 но это не Динамо Загреб
ОтветYa_Mama
То есть клуб, не владеющий правами на игрока, на равных ведёт переговоры с клубом владеющим правами на игрока, не предложив сумму выкупа или получив разрешения клуба? Тут бы забанить трансферы годика на 2 но это не Динамо Загреб
Комментарий скрыт
ОтветYa_Mama
То есть клуб, не владеющий правами на игрока, на равных ведёт переговоры с клубом владеющим правами на игрока, не предложив сумму выкупа или получив разрешения клуба? Тут бы забанить трансферы годика на 2 но это не Динамо Загреб
Клуб может провести переговоры с агентом игрока, его родными и близкими - а те передадут информацию игроку. Ну и обратно тем же путем.

И это никак не запретить
ПСЖ помешан на Барсе. Неймар,Дембеле,Хави Симонс,Дро,Тенас. Постоянно крутятся около игроков ЛаМассии. Предлагали бабки Ямалю чтобы ушел. Все переходы болезненны для Барсы,против ее воли. Луис Энрике заявляет как ему дорога Барса но постоянно шепчется с игроками Барсы и уговаривает их уйти
Ответlokomotiv07
ПСЖ помешан на Барсе. Неймар,Дембеле,Хави Симонс,Дро,Тенас. Постоянно крутятся около игроков ЛаМассии. Предлагали бабки Ямалю чтобы ушел. Все переходы болезненны для Барсы,против ее воли. Луис Энрике заявляет как ему дорога Барса но постоянно шепчется с игроками Барсы и уговаривает их уйти
Так у Энрике стиль барселоновский, естественно у них цели часто идентичны
Ответlokomotiv07
ПСЖ помешан на Барсе. Неймар,Дембеле,Хави Симонс,Дро,Тенас. Постоянно крутятся около игроков ЛаМассии. Предлагали бабки Ямалю чтобы ушел. Все переходы болезненны для Барсы,против ее воли. Луис Энрике заявляет как ему дорога Барса но постоянно шепчется с игроками Барсы и уговаривает их уйти
Комментарий скрыт
Учитывая, что Барселона не может найти центрфорварда, у Феррана есть шанс стать суперзамыкателем в этом сезоне
Стоит ли ехать на банку в Париж, решать ему
ОтветОлег Горбацевич
Учитывая, что Барселона не может найти центрфорварда, у Феррана есть шанс стать суперзамыкателем в этом сезоне Стоит ли ехать на банку в Париж, решать ему
С чего такой вывод, что ехать на банку? Если в ПСЖ заявляют, что готовы перебить предложение Барсы, то значит Энрике в нём точно заинтересован и видит его в основе.
ОтветОлег Горбацевич
Учитывая, что Барселона не может найти центрфорварда, у Феррана есть шанс стать суперзамыкателем в этом сезоне Стоит ли ехать на банку в Париж, решать ему
Ты видел его игру в том сезоне сколько он порол моментов , ему в оттяге самый то играть он не классическая 9 ка типа Левандовского , делать ставку на Торреса как центр напа это опять мимо ЛЧ в которой на финальных стадиях нужен забивной нап
псж главный мутильщик европейского футбола и главный коррумпированная не команда а организация
Ответeduardo080
псж главный мутильщик европейского футбола и главный коррумпированная не команда а организация
ПСЖ не эМСи
ОтветPSG Forever
ПСЖ не эМСи
Круче!
Нефтепроект не смог выкинуть один турнир, сократить количество участников Лиги 1 и додуматься сдвигать туры)

В соревновании кто больший мошенник выигрывает с отрывом парижский жиголо.
Английского вообще как лоха схватили за тестикулы и влепили 115 пунктов)

Во Франции же всё ок, там коррупция давно в симбиозе с властью.

Ps: акак ты четко отработал, сразу попытался перевести стрелки, дважды)
Тут наверняка Энрике настаивает на трансфере
Альварес как по мне лучше для Барсы. Но интересный факт, у Альвареса и Феррана ровно 21 гол за этот сезон) эта стата конечно не учитывает стили команд и то что один играет всегда а второй выходит с банки)
Ответpijama_enota
Альварес как по мне лучше для Барсы. Но интересный факт, у Альвареса и Феррана ровно 21 гол за этот сезон) эта стата конечно не учитывает стили команд и то что один играет всегда а второй выходит с банки)
Партнёры у Альвареса создавали меньше голевых моментов для форварда, нежели игроки Барселоны
Ответpijama_enota
Альварес как по мне лучше для Барсы. Но интересный факт, у Альвареса и Феррана ровно 21 гол за этот сезон) эта стата конечно не учитывает стили команд и то что один играет всегда а второй выходит с банки)
бред.. весь мир молится чтоб Атлетико не продал гномика в Барсу, ну куда этот немощь посредственный с рростом 162 см и весом 54 кг. чуть более атлетичная щащита у соперника и он растворяется ...
Даже если представить вариант при котором Торрес за 50 млн уходит в ПСЖ, а Барселона увеличивает сумму трансфера за счет этих денег на Альвареса, предлагая 150-180 млн (в теории), то аргентинец не центрфорвард и не будет забивать пачками, как тот же Левандовски....как бы Барса совсем без напа не осталась перед началом сезона.
ОтветСергей Николаев
Даже если представить вариант при котором Торрес за 50 млн уходит в ПСЖ, а Барселона увеличивает сумму трансфера за счет этих денег на Альвареса, предлагая 150-180 млн (в теории), то аргентинец не центрфорвард и не будет забивать пачками, как тот же Левандовски....как бы Барса совсем без напа не осталась перед началом сезона.
Катлетико тогда попросит не 150, а 250 млн, зная, что у них + в бюджете и нет форварда
ОтветСергей Николаев
Даже если представить вариант при котором Торрес за 50 млн уходит в ПСЖ, а Барселона увеличивает сумму трансфера за счет этих денег на Альвареса, предлагая 150-180 млн (в теории), то аргентинец не центрфорвард и не будет забивать пачками, как тот же Левандовски....как бы Барса совсем без напа не осталась перед началом сезона.
Барселона не сумасшедшие и никогда не будут предлагать за Альвареса 150-180 млн - Лапорту с Деку сожрут с потрохами и не почувствуют косточек даже.

Лучше купить 2-3 нападающих хорошего класса за такие деньги нежели вливать все в Хулиана.
Зачем им главный косипор Каталонии ????????????
Честно говоря не понимаю, за что ему "значительно" повышать оклад, за гол в финале ЧМ?)
Они за Дембеле не доплатили в прошлый раз. Так что с вас 150млн
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