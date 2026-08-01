УЕФА об отказе от продажи прав на ЧМ: «Сделка, которую пытался навязать Инфантино, была какой угодно, но только не прозрачной. Руководство ФИФА потеряло доверие членов футбольной семьи»

В УЕФА отреагировали на отказ ФИФА от продажи прав на ЧМ.

В УЕФА объявили о потере доверия к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на чемпионат мира внешним инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи.

«УЕФА приветствует решение ФИФА отказаться от своих планов по продаже доли прав на свои соревнования, включая чемпионат мира, в частные руки. Это предложение было единогласно отвергнуто национальными ассоциациями УЕФА и многими другими федерациями и конфедерациями разных масштабов по всему миру, чья работа заключается в защите футбола.

УЕФА благодарит всех болельщиков, лиги, клубы, игроков, отдельных лиц, ассоциации и конфедерации, которые выступили против этой схемы, наряду со многими премьер-министрами, главами государств и комментаторами, которые демонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продается.

Мы не можем и дальше мириться с подобными тайными схемами, которые в спешке продвигаются безликими людьми и приносят игре сомнительную пользу. Необходимо установить, кто несет за это ответственность, и привлечь этих людей к ответу.

В ближайшие дни и недели УЕФА совместно со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями проанализирует, как это вообще стало возможным, и разработает план, который не позволит подобному повториться. Это расследование должно быть всесторонним и фундаментальным. Ни один вариант не должен быть исключен. Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи.

Когда Джанни Инфантино в 2016 году обратился к ассоциациям – членам ФИФА с просьбой избрать его на пост президента организации, он говорил: «Разумеется, мы должны действовать прозрачно. Последние 15 лет моя работа в УЕФА была прозрачной. Вы будете каждый день принимать участие в жизни ФИФА», а затем заявил перед собранием представителей ассоциаций: «Деньги ФИФА – это ваши деньги. Это не деньги президента ФИФА. Это ваши деньги. Вы – национальные ассоциации, и средства ФИФА должны служить развитию футбола, а не чему-либо еще».

Он не смог выполнить ни одно из этих обещаний. Небрежно подготовленная, закулисная и непрозрачная сделка, которую он разработал и пытался навязать, была какой угодно, но только не прозрачной.

Имея в резервах более 5 миллиардов долларов, он также не сумел использовать средства ассоциаций на благо футбола.

УЕФА немедленно начнет работу с партнерами и всеми заинтересованными сторонами по всему миру, чтобы предложить новый механизм распределения средств через существующую программу FIFA Forward.

Мы должны начать использовать часть тех денег, которые бездействуют на банковских счетах ФИФА, чтобы дать необходимый импульс развитию массового и всего мирового футбола во всех 211 странах – членах ФИФА. Но для этого не нужно распродавать семейные ценности.

Это победа для всего футбола. Но это не конец истории. Само предложение отозвано, однако задача по восстановлению доверия к ФИФА только начинается», – говорится в заявлении УЕФА.