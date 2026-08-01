Льоренте о фото с Ферраном из отпуска: «Нет ничего более мужественного, чем уверенный в себе мужчина, который не боится проявлять привязанность к другу»
Льоренте высказался о фото с Ферраном из отпуска.
Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте отреагировал на шумиху из-за его близких отношений с Ферраном Торресом.
Футболисты вместе проводили отпуск на Ибице. Ранее в СМИ появились фотографии, вызвавшие бурное обсуждение в соцсетях.
Один из подписчиков Маркоса задал ему вопрос в соцсети: «Как ты думаешь, почему люди раздули такой скандал из-за того, что Ферран обнял тебя?»
«Меня удивляет, что в 2026 году люди все еще обсуждают то, что двое мужчин проявляют привязанность друг к другу. Но потом я вижу, как обстоят дела в наши дни, и понимаю.
Для меня нет ничего более мужественного, чем уверенный в себе мужчина, который не боится проявлять привязанность к своему другу», – ответил Льоренте.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ole
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