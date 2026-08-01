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  4. Льоренте о фото с Ферраном из отпуска: «Нет ничего более мужественного, чем уверенный в себе мужчина, который не боится проявлять привязанность к другу»

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Льоренте о фото с Ферраном из отпуска: «Нет ничего более мужественного, чем уверенный в себе мужчина, который не боится проявлять привязанность к другу»
Льоренте высказался о фото с Ферраном из отпуска.

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте отреагировал на шумиху из-за его близких отношений с Ферраном Торресом.

Футболисты вместе проводили отпуск на Ибице. Ранее в СМИ появились фотографии, вызвавшие бурное обсуждение в соцсетях. 

Один из подписчиков Маркоса задал ему вопрос в соцсети: «Как ты думаешь, почему люди раздули такой скандал из-за того, что Ферран обнял тебя?»

«Меня удивляет, что в 2026 году люди все еще обсуждают то, что двое мужчин проявляют привязанность друг к другу. Но потом я вижу, как обстоят дела в наши дни, и понимаю.

Для меня нет ничего более мужественного, чем уверенный в себе мужчина, который не боится проявлять привязанность к своему другу», – ответил Льоренте.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ole
logoБарселона
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Комментарии

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Вроде и попытался объяснить, но сделал только хуже)
ОтветKulagin_m
Вроде и попытался объяснить, но сделал только хуже)
С таким объяснением запутываешься ещё больше в этих мужских отношениях. Лучше бы просто промолчал.
ОтветKulagin_m
Вроде и попытался объяснить, но сделал только хуже)
А по моему довольно ясно получилось).
Как говорили в древнем Риме - если спать только с бабами, то ты и сам становишься бабой🤷🏻‍♂️
ОтветВерховный Лорд
Как говорили в древнем Риме - если спать только с бабами, то ты и сам становишься бабой🤷🏻‍♂️
Комментарий скрыт
Ответdalglish
Комментарий скрыт
Это аксиома
Никакого секса просто мужская влажная дружба
ОтветДанил Курмангазыев
Никакого секса просто мужская влажная дружба
броманс
Утром друг, вечером супруг
Лучше бы молчал))))))
Нет лучше вла####ща, чем о##о товарища (с) М.Льоренте.
Два друга у бассейна повстречались, Видимо не виделись давно, Долго обнимались, целовались…
Пике с Иброй тоже баловались этим, там было даже более нежненько.)
Ответversus_
Пике с Иброй тоже баловались этим, там было даже более нежненько.)
Соу хорни)
так себе оправдание
Да не надо было вообще эту тему поднимать.
Просто игнорировать.
Ваше то какое дело?!
и всё 🤷
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