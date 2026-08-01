«Футбол – самый политизированный вид спорта». Глава РПЛ Алаев о возвращении российских команд на международную арену
Глава РПЛ Алаев: «Футбол – самый политизированный вид спорта».
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о перспективах возвращения российских клубов и сборных на международные соревнования.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов.
– Сейчас допускаются многие российские спортивные федерации. Что думаете о перспективах футбола в этом плане? Допустят в самую последнюю очередь?
– Это не мои слова, но об этом говорили большие эксперты. И, наверное, это правда. Что футбол – самый политизированный вид спорта, как показала практика последних лет, – сказал Алаев.
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Опубликовано: Sports
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