«Футбол – самый политизированный вид спорта». Глава РПЛ Алаев о возвращении российских команд на международную арену

Глава РПЛ Алаев: «Футбол – самый политизированный вид спорта».

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о перспективах возвращения российских клубов и сборных на международные соревнования.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов.

– Сейчас допускаются многие российские спортивные федерации. Что думаете о перспективах футбола в этом плане? Допустят в самую последнюю очередь?

– Это не мои слова, но об этом говорили большие эксперты. И, наверное, это правда. Что футбол – самый политизированный вид спорта, как показала практика последних лет, – сказал Алаев.