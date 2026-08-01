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  4. Батраков согласовал контракт с «Галатасараем». Турки начали переговоры с «Локомотивом» (Ягыз Сабунджуоглу)

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Батраков согласовал контракт с «Галатасараем». Турки начали переговоры с «Локомотивом» (Ягыз Сабунджуоглу)
Батраков согласовал контракт с «Галатасараем».

Алексей Батраков согласился перейти в «Галатасарай».

Полузащитник «Локомотива» согласовал условия контракта с турецким клубом, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу. 

«Галатасарай» направил в московский клуб официальное письмо об интересе к игроку. Стороны начали переговоры. 

В прошлом сезоне РПЛ Батраков провел 28 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
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Комментарии

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Нет смысла ждать. Надо уезжать играть в ЛЧ. Будет на слуху. Конечно, чемп Турции такое себе удовольствие, но в Сарае с именитыми пацанами есть возможность расти в проф плане, плюс язык подтянет. Вообщем, Алексей, как болельщик Локо, я за твой переход.
Ответsportikfacefootball
Нет смысла ждать. Надо уезжать играть в ЛЧ. Будет на слуху. Конечно, чемп Турции такое себе удовольствие, но в Сарае с именитыми пацанами есть возможность расти в проф плане, плюс язык подтянет. Вообщем, Алексей, как болельщик Локо, я за твой переход.
Согласен. Турция сомнительна, мне кажется, в плане быта. Но через год можно уйти ещё куда-то, если Леха себя покажет. Тут что с ним, что без него разница будет небольшой в плане места в таблице, поэтому пусть уходит и развивается. Без еврокубков в России делать нечего
Ответsportikfacefootball
Нет смысла ждать. Надо уезжать играть в ЛЧ. Будет на слуху. Конечно, чемп Турции такое себе удовольствие, но в Сарае с именитыми пацанами есть возможность расти в проф плане, плюс язык подтянет. Вообщем, Алексей, как болельщик Локо, я за твой переход.
Да и лучше играть в команде с Гюндоганом, Сане и Осимхеном и прогрессировать , чем с Коваленко и Джикией бороться за кубок водокачки. Вернутся в РФ всегда успеет. Любой клуб заберет
Ну если это так, то Локо будет сложно даже в топ-8 попасть. Там же и Монтес скорее всего уходит.
ОтветAmalfitano
Ну если это так, то Локо будет сложно даже в топ-8 попасть. Там же и Монтес скорее всего уходит.
Локо за стыки будет бороться, если всех распродаст сейчас
ОтветAmalfitano
Ну если это так, то Локо будет сложно даже в топ-8 попасть. Там же и Монтес скорее всего уходит.
Монтес уходит 99%
Но почему топ 8? Как будто остальные команды такие сильные + купят кого-то. Для рпл достаточно полено какое-то взять
Локо нужны деньги. Батракову хочется в ЛЧ и получить шанс для перехода в топ-5. Так что вполне реальный трансфер.
Галактионов с ума сойдет. У него сначала двигатель и колеса сняли, а так один руль в руках останется
ОтветBP Tims
Галактионов с ума сойдет. У него сначала двигатель и колеса сняли, а так один руль в руках останется
, причём без гидроусилителя. Без Батракова будет тяжко.(
ОтветBP Tims
Галактионов с ума сойдет. У него сначала двигатель и колеса сняли, а так один руль в руках останется
Придется как во Флинстоунах передвигаться на машине
Хоть в FC27 за себя поиграет, в 28, может, даже комментаторы фамилию будут называть, а в 29 уже и лицо могут сделать
не наезжайте на Алексея... Локо весь в долгах благодаря "эффективным футбольным менеджерам"... его переход - шанс для команды на плаву остаться... Воробьева продали в Краснодар, Карпукас готовится в Питер переехать, Баринов в ЦСКА, теперь вот Батракова продают... осталось Пиняева и Митрюшкина продать, и команда засверкает в пердиве
ОтветМихаил Соколов
не наезжайте на Алексея... Локо весь в долгах благодаря "эффективным футбольным менеджерам"... его переход - шанс для команды на плаву остаться... Воробьева продали в Краснодар, Карпукас готовится в Питер переехать, Баринов в ЦСКА, теперь вот Батракова продают... осталось Пиняева и Митрюшкина продать, и команда засверкает в пердиве
Примеру Локо должны последовать все клубы РПЛ, хоть какое-то отношение имеющие к бюджетным или околобюджетным деньгам. В отсутствие международных соревнований нет никакого смысла платить в чемпионате водокачки игрокам ЗП выше условных 500к деревянных в месяц. Давно пора прийти в себя и сократить затраты.
Раньше РПЛ была трамплином для талантов из Азии, Африки, постСНГ и тп. Теперь можно перейти в режим условного чемпионата Грузии или Беларуси, а Кварацхелии и так найдутся
ну так то Галатасарай практически гегемон в Турецкой вышке. По сути норм. Но у нас вообще нахрен никого не остается
ОтветСергей Архаров
ну так то Галатасарай практически гегемон в Турецкой вышке. По сути норм. Но у нас вообще нахрен никого не остается
Гегемон Турции и посмешище в еврокубках
Турция ! Да и ТОП клуб местный, армия болельщиков, ЛЧ, сильные партнёры, полные стадионы . О чем тут думать ? Ну с Зенита или Краснодара туда переходить - ещё камон, думать , но паровозы на сегодня кто ?
ОтветRigoberka
Турция ! Да и ТОП клуб местный, армия болельщиков, ЛЧ, сильные партнёры, полные стадионы . О чем тут думать ? Ну с Зенита или Краснодара туда переходить - ещё камон, думать , но паровозы на сегодня кто ?
турция эта та лига где только что половину судей на нары увезли
тут ещё стоит задуматься, какой место в этом сезоне у сарая будет без купленных свистков
ОтветNeodim
турция эта та лига где только что половину судей на нары увезли тут ещё стоит задуматься, какой место в этом сезоне у сарая будет без купленных свистков
Нас рать
Галатасарай может и в плов лч залететь и там пошуметь, это очень приличный клуб по европейским меркам. Локо на сегодня скорее середняк рпл. Тут и думать нечего с точки зрения карьеры это повышение. Да и Локо заработает раз уж такая ситуация
Главное, чтобы не затерялся там. Удачи Алексею!!!
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