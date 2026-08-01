Батраков согласовал контракт с «Галатасараем». Турки начали переговоры с «Локомотивом» (Ягыз Сабунджуоглу)
Батраков согласовал контракт с «Галатасараем».
Алексей Батраков согласился перейти в «Галатасарай».
Полузащитник «Локомотива» согласовал условия контракта с турецким клубом, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.
«Галатасарай» направил в московский клуб официальное письмо об интересе к игроку. Стороны начали переговоры.
В прошлом сезоне РПЛ Батраков провел 28 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
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