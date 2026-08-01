Боярский о России на ЧМ-2026: «Не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам. Нет ни тренера мирового масштаба, ни игроков»

Михаил Боярский: Россия не вышла бы даже в 1/8 финала ЧМ-2026.

Народный артист России Михаил Боярский считает, что сборная России не смогла бы успешно выступить на ЧМ-2026.

– Как вы думаете, окажись сборная России на этом чемпионате мира, до какой стадии смогла бы дойти?

– Ни до какой... Это исключено. Наша сборная не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам. Нет оснований для более удачного выступления: ни тренера мирового масштаба, ни игроков. Какие, например, есть во Франции и Испании.

– Разве у сборной сейчас нет достойных лидеров?

– Таких, которые выходили бы за рамки страны, нет.

– А как же Головин и Сафонов?

– Можно говорить все что угодно. Но мое мнение такое.

– О Карпине вы тоже невысокого мнения?

– Он делает свое дело, старается вывести команду в лидеры. Но нет ни материалов, ни красок, ни кисти, чтобы нарисовать ту картину, которую мы представляем, – сказал Боярский.