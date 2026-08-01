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  4. Боярский о России на ЧМ-2026: «Не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам. Нет ни тренера мирового масштаба, ни игроков»

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Боярский о России на ЧМ-2026: «Не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам. Нет ни тренера мирового масштаба, ни игроков»
Михаил Боярский: Россия не вышла бы даже в 1/8 финала ЧМ-2026.

Народный артист России Михаил Боярский считает, что сборная России не смогла бы успешно выступить на ЧМ-2026.

– Как вы думаете, окажись сборная России на этом чемпионате мира, до какой стадии смогла бы дойти?

– Ни до какой... Это исключено. Наша сборная не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам. Нет оснований для более удачного выступления: ни тренера мирового масштаба, ни игроков. Какие, например, есть во Франции и Испании.

– Разве у сборной сейчас нет достойных лидеров?

– Таких, которые выходили бы за рамки страны, нет.

– А как же Головин и Сафонов?

– Можно говорить все что угодно. Но мое мнение такое.

– О Карпине вы тоже невысокого мнения?

– Он делает свое дело, старается вывести команду в лидеры. Но нет ни материалов, ни красок, ни кисти, чтобы нарисовать ту картину, которую мы представляем, – сказал Боярский.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная России по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМихаил Боярский
logoМатвей Сафонов
logoВалерий Карпин
logoАлександр Головин
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

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Миша, как с кинематографом в стране? Сколько мировых режиссеров, актеров?
Ответrboroveev@gmail.com
Миша, как с кинематографом в стране? Сколько мировых режиссеров, актеров?
Тысяча чертей!😀
Ответrboroveev@gmail.com
Миша, как с кинематографом в стране? Сколько мировых режиссеров, актеров?
Комментарий удален пользователем
Он штрафы оплатил или также кладёт на общество большой?
Сыну пишите , Михаил !
Пусть примут ,,Закон о развитии футбола в России’’
ОтветOldRedWhite
Сыну пишите , Михаил ! Пусть примут ,,Закон о развитии футбола в России’’
Младшей шляпе не до этого
ОтветOldRedWhite
Сыну пишите , Михаил ! Пусть примут ,,Закон о развитии футбола в России’’
Миллеру пусть напишет, чтобы тот миллиарды госденег растрачивал не на звёздочки на форме ФК Газпром, а на развитие футбола в России.
Уважаемому Д’Артаньяну стоило бы также оценить наш прорыв в области информационной политики. Там уж точно красок не хватает, чтобы описать все успехи. Спасибо Сергею Михайловичу и Госдуме!
Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер — слишком мало!
ОтветSpaten
Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер — слишком мало!
Когда твой друг в крови,
Будь рядом до конца.
Но другом не зови,
Ни труса, ни лжеца.

И мы горды, и враг наш горд.
Рука, забудь о лени.
Посмотрим, кто у чьих ботфорт
В конце концов согнёт свои колени...
Эксперты подъехали на зеленоглазом такси
Как объяснить твою дочь в кино, таланта 0, а играет?
ОтветAlex Rastrelli
Как объяснить твою дочь в кино, таланта 0, а играет?
блат и мафия
Прежде чем попасть в группу,надо пройти отборочный цикл..
Д’Артаньян такой же эксперт, как и Губерниев. Нашли у кого спрашивать. Он дальше своей шляпы и не видит ничего.
Не, не "рановато" - поздновато. Рановато - это когда развитие, но оно ещё только началось. У нас - деградация.
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