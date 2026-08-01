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  4. Владимир Обухов: «Отличным вариантом для «Спартака» было бы подписание Шомуродова. Он однозначно помог бы команде»

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Владимир Обухов: «Отличным вариантом для «Спартака» было бы подписание Шомуродова. Он однозначно помог бы команде»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов считает, что московскому клубу стоит обратить внимание на форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Ранее была информация, что красно-белые предложили нападающему «Рубина» Мирлинду Даку трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. «Спартак» готов активировать опцию выкупа футболиста.

«Отличным вариантом для «Спартака» было бы подписание Шомуродова. Он обладает большим опытом выступлений за границей, является профессионалом и футболистом высокого уровня. Эльдор также прекрасно знает российский чемпионат. Он однозначно помог бы команде», – сказал Обухов.

В сезоне-2025/26 Шомуродов выступал за «Истанбул». Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 22 мяча и отдав пять результативных передач.

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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoЭльдор Шомуродов
logoвысшая лига Турция
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoИстанбул

Комментарии

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За бо́льшую зарплату, я думаю, он бы не отказался вновь играть в РПЛ. Истанбул кажется не будет играть в еврокубках в этом сезоне. Для Спартака этот вариант не хуже, чем с Даку, т.б. легионером считаться он не будет.
ОтветАндрей Катиков
За бо́льшую зарплату, я думаю, он бы не отказался вновь играть в РПЛ. Истанбул кажется не будет играть в еврокубках в этом сезоне. Для Спартака этот вариант не хуже, чем с Даку, т.б. легионером считаться он не будет.
уже не будет играть в еврокубках, он умудрился вылететь от финнов в лиге конференций))))
Узбек за узбека топит))
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