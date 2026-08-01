Владимир Обухов: «Отличным вариантом для «Спартака» было бы подписание Шомуродова. Он однозначно помог бы команде»

Бывший нападающий «Спартака » Владимир Обухов считает, что московскому клубу стоит обратить внимание на форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Ранее была информация, что красно-белые предложили нападающему «Рубина» Мирлинду Даку трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. «Спартак» готов активировать опцию выкупа футболиста.

«Отличным вариантом для «Спартака» было бы подписание Шомуродова. Он обладает большим опытом выступлений за границей, является профессионалом и футболистом высокого уровня. Эльдор также прекрасно знает российский чемпионат. Он однозначно помог бы команде», – сказал Обухов.

В сезоне-2025/26 Шомуродов выступал за «Истанбул ». Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 22 мяча и отдав пять результативных передач.