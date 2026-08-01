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  4. «Многие журналисты уже поднимают «Спартак» очень высоко. Подождите! Сейчас нельзя сказать, что красно-белые готовы играть за чемпионство». Стрепетов о клубе

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«Многие журналисты уже поднимают «Спартак» очень высоко. Подождите! Сейчас нельзя сказать, что красно-белые готовы играть за чемпионство». Стрепетов о клубе
Стрепетов высказался о шансах «Спартака» на чемпионство.

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что пока не стоит говорить о том, что «Спартак» готов бороться за чемпионство.

«Многие журналисты уже «Спартак» поднимают очень высоко, много хвалебных слов. Да подождите вы! Нельзя говорить, что спартаковцы сейчас – это явные фавориты на чемпионство. Сезон все покажет. Каждый год «Спартак» сначала приподнимают. Спортивные журналисты, которые лоббируют «Спартак», вы не помогаете клубу ни в чем. Я читаю статьи, где многие бомбят.

Это не тот клуб, про авторитет которого нужно говорить. Команда должна все доказывать своим футболом, сметать всех. Сейчас нельзя сказать, что «Спартак» готов играть за чемпионство. Трудно также сказать, что команда укомплектована под гонку за титул.

В клубе были выдающиеся футболисты и тренеры клуба во времена Бескова и Романцева, которые никогда бы не попросили помощи у судей. Они все доказывали своей игрой и мастерством.

Если вернуться к случившемуся в Суперкубке, то о переигровке матча не могло быть и речи. Судья принял единственное верное решение. Потом его поддержала комиссия. Заявления после той игры не украшают «Спартак». Такая команда должна выходить и побеждать на поле. Некрасиво говорить, что вам кто-то помешал», – сказал Стрепетов.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Алексей Стрепетов
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Комментарии

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От слова чемпионство уже блевать хочется. Нам просто нужна команда которая будет играть и биться на поле, будет дарить эмоции своей игрой.
Нужно ли мне чемпионство как у зенита? Нет не нужно, пусть лучше 3-4 место но при этом команда которая горит игрой на поле. Сейчас Спартак к этому близок, поэтому хотелось бы чтоб заткнули рты околофутбольные люди и от игры к игре, а там что будет то будет.
ОтветТимоха79
От слова чемпионство уже блевать хочется. Нам просто нужна команда которая будет играть и биться на поле, будет дарить эмоции своей игрой. Нужно ли мне чемпионство как у зенита? Нет не нужно, пусть лучше 3-4 место но при этом команда которая горит игрой на поле. Сейчас Спартак к этому близок, поэтому хотелось бы чтоб заткнули рты околофутбольные люди и от игры к игре, а там что будет то будет.
Совершенно верно,задолбали, как попугаи одно и тоже!
Да все понимали что никакой переигровки не будет, просто создали прецедент что бы не было беспредела и соблюдали регламент, можно быть терпилой и хавать, или отстаивать свои права
ОтветАлексей Александрович
Да все понимали что никакой переигровки не будет, просто создали прецедент что бы не было беспредела и соблюдали регламент, можно быть терпилой и хавать, или отстаивать свои права
Абсолютно правильно!
Поддерживаю!
ОтветАлексей Александрович
Да все понимали что никакой переигровки не будет, просто создали прецедент что бы не было беспредела и соблюдали регламент, можно быть терпилой и хавать, или отстаивать свои права
Какой беспредел, какие нахрен права отстаивать?! Всё уже разжевали раз сто эту тему и успокоились! Всё было по регламенту, но некоторые умеют только писать, а читать - не умеют, да?! ))
Всё как обычно: щас, если Спартак проиграет Ахмату, то начнутся вопли в другую сторону - "караул, всё пропало!". )
Было бы все наоборот, стрепетовы говорили бы ровно противоположное . И это нормально . Мало кто может оставаться объективным, Аршавин, Шалимов, Черчесов
Ну, вот с какого хрена понеслась вся эта пурга?! Не спартаковцы же её разгоняют. А потом все будут язвить, что, мол сами дескать, чемпионы первых трёх туров и т.д. Да вот, Спартак-то тут вообще ни при чём. Пусть те, кто нагоняют эту истерику, потом сами и отвечают
а кто всех сметает?? какой клуб обыгрывает всех без судей? смешной артист питерский
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