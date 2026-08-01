«Многие журналисты уже поднимают «Спартак» очень высоко. Подождите! Сейчас нельзя сказать, что красно-белые готовы играть за чемпионство». Стрепетов о клубе

Стрепетов высказался о шансах «Спартака» на чемпионство.

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что пока не стоит говорить о том, что «Спартак » готов бороться за чемпионство.

«Многие журналисты уже «Спартак» поднимают очень высоко, много хвалебных слов. Да подождите вы! Нельзя говорить, что спартаковцы сейчас – это явные фавориты на чемпионство. Сезон все покажет. Каждый год «Спартак» сначала приподнимают. Спортивные журналисты, которые лоббируют «Спартак», вы не помогаете клубу ни в чем. Я читаю статьи, где многие бомбят.

Это не тот клуб, про авторитет которого нужно говорить. Команда должна все доказывать своим футболом, сметать всех. Сейчас нельзя сказать, что «Спартак» готов играть за чемпионство. Трудно также сказать, что команда укомплектована под гонку за титул.

В клубе были выдающиеся футболисты и тренеры клуба во времена Бескова и Романцева , которые никогда бы не попросили помощи у судей. Они все доказывали своей игрой и мастерством.

Если вернуться к случившемуся в Суперкубке, то о переигровке матча не могло быть и речи. Судья принял единственное верное решение. Потом его поддержала комиссия. Заявления после той игры не украшают «Спартак». Такая команда должна выходить и побеждать на поле. Некрасиво говорить, что вам кто-то помешал», – сказал Стрепетов.