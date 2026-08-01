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  4. Дуглас Луис хочет перейти в «МЮ». Возможен обмен на Зиркзее (Tuttosport)

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Дуглас Луис хочет перейти в «МЮ». Возможен обмен на Зиркзее (Tuttosport)

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис хотел бы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.

У бразильца есть варианты на родине, однако возвращение в Бразилию не его приоритет. Главной целью хавбека называется переход в английский клуб.

По информации источника, между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» хорошие отношения. На этом фоне итальянское издание допускает возможность обмена с участием нападающего манкунианцев Джошуа Зиркзе. О конкретных переговорах по такой сделке пока не сообщается.

В прошлом сезоне Дуглас Луис провел 34 матча во всех турнирах, забил гол и отдал две результативные передачи. Контракт 28-летнего полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до лета 2029 года.

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Опубликовано: Sports
Источник: Tuttosport
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logoДжошуа Зиркзе

Комментарии

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Сомнитетельный трансфер для МЮ.
не нужен этот сбитый летчик МЮ
ОтветAlexey Pozdnyakov_1116706859
не нужен этот сбитый летчик МЮ
А зиркзе как бы нам не помешал сейчас)
ОтветAlexey Pozdnyakov_1116706859
не нужен этот сбитый летчик МЮ
Который из двух?
Юве и МЮ бревнам разменяются
Шило на мыло. Обмен пассажирами.
Один зажигал в АПЛ и сдулся в Сериале, второй был неплох в Сериале и сдулся в АПЛ. Иди угадай теперь кто заиграет вновь если произойдет обмен
В Вилле неплохо зажигал, переход в Юве канеш был ошибкой, пару лет как в яме, но если Зикрзе за 30-35 продать не удаётся, то почему бы и не попробовать?
Чёт балабольством попахивает, прямо сильный запах нафталина
ОтветСергей_1116449274
Чёт балабольством попахивает, прямо сильный запах нафталина
он буквально день назад заявил в интервью что остаться в Юве и доказать что за него не зря были заплачены огромные деньги - это и есть его основная цель. Туттоспорт это шляпа. На углу услышали и распространили.
Конечно если Юве сам решит - его могут продать, но хочется верить что Лучано всерьез решил реанимировать Дуги, а он решил вернуться и переубедить всех в Турине, что он недостаточно хорош.
Вчера Дуглас после гола Ницце выдал большой пост, что его цель остаться в Юве. А утром уже в МЮ захотел. Хз зачем он МЮ, пока больше на утку похоже.
ОтветGudba
Вчера Дуглас после гола Ницце выдал большой пост, что его цель остаться в Юве. А утром уже в МЮ захотел. Хз зачем он МЮ, пока больше на утку похоже.
это Туттоспорт - шняга на 95%
У каждого свои хотелки)
не иначе как вброс.
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