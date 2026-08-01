Дуглас Луис хочет перейти в «МЮ». Возможен обмен на Зиркзее (Tuttosport)

Полузащитник «Ювентуса » Дуглас Луис хотел бы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед », сообщает Tuttosport.

У бразильца есть варианты на родине, однако возвращение в Бразилию не его приоритет. Главной целью хавбека называется переход в английский клуб.

По информации источника, между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» хорошие отношения. На этом фоне итальянское издание допускает возможность обмена с участием нападающего манкунианцев Джошуа Зиркзе. О конкретных переговорах по такой сделке пока не сообщается.

В прошлом сезоне Дуглас Луис провел 34 матча во всех турнирах, забил гол и отдал две результативные передачи. Контракт 28-летнего полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до лета 2029 года.

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