Дуглас Луис хочет перейти в «МЮ». Возможен обмен на Зиркзее (Tuttosport)

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис хотел бы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.
У бразильца есть варианты на родине, однако возвращение в Бразилию не его приоритет. Главной целью хавбека называется переход в английский клуб.
По информации источника, между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» хорошие отношения. На этом фоне итальянское издание допускает возможность обмена с участием нападающего манкунианцев Джошуа Зиркзе. О конкретных переговорах по такой сделке пока не сообщается.
В прошлом сезоне Дуглас Луис провел 34 матча во всех турнирах, забил гол и отдал две результативные передачи. Контракт 28-летнего полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до лета 2029 года.
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Комментарии
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Конечно если Юве сам решит - его могут продать, но хочется верить что Лучано всерьез решил реанимировать Дуги, а он решил вернуться и переубедить всех в Турине, что он недостаточно хорош.
не иначе как вброс.