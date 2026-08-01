Тренер «Интер Майами» об участии Месси в матче с «Коламбусом»: «Он только вернулся. У нас еще не было обстоятельного разговора»

Тренер «Интер Майами» об участии Месси в матче с «Коламбусом»: он только вернулся.

Тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос ответил на вопрос, сыграет ли Лионель Месси в матче МЛС с «Коламбусом ».

Игра пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.

«Мы общаемся по этому поводу. Он только что вернулся. У нас еще не было возможности провести обстоятельный разговор.

Мы искренне рады, что они [с Де Полем] вернулись и снова в клубе. Здорово видеть их здесь», – сказал Ойос.

После участия в ЧМ-2026 39-летний Месси провел в среду первую тренировку с «Интер Майами ».