Тренер «Интер Майами» об участии Месси в матче с «Коламбусом»: «Он только вернулся. У нас еще не было обстоятельного разговора»
Тренер «Интер Майами» об участии Месси в матче с «Коламбусом»: он только вернулся.
Тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос ответил на вопрос, сыграет ли Лионель Месси в матче МЛС с «Коламбусом».
Игра пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.
«Мы общаемся по этому поводу. Он только что вернулся. У нас еще не было возможности провести обстоятельный разговор.
Мы искренне рады, что они [с Де Полем] вернулись и снова в клубе. Здорово видеть их здесь», – сказал Ойос.
После участия в ЧМ-2026 39-летний Месси провел в среду первую тренировку с «Интер Майами».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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