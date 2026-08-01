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  4. «Рубин» обыграл «Акрон» в гостях благодаря голам Арройо и Даку – 2:1

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«Рубин» обыграл «Акрон» в гостях благодаря голам Арройо и Даку – 2:1
«Рубин» играет с «Акроном».

«Рубин» в гостях одержал победу над «Акроном» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:1).

Казанский клуб одержал первую победу в нынешнем сезоне.

Тольяттинцы стартовали с двух поражений с общим счетом 1:7.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
1 августа 11:00, Самара Арена
Логотип домашней команды
Акрон
Завершен
1 - 2
0.71xG1.46
Логотип гостевой команды
Рубин
Матч окончен
Дмитриев   Железнов
85’
Беншимол   Аревало
85’
82’
Арройо   Кабутов
Джурасович   Хосонов
81’
72’
Безруков   Кузнецов
72’
Грипши   Йочич
Бистрович
68’
64’
Самошников   Игнатьев
64’
Нижегородов   Мальдонадо
Марадишвили   Бистрович
62’
Роча   Бардыбахин
62’
48’
Вуячич
2тайм
Перерыв
44’
Даку
  Дмитриев
29’
19’
  Даку
15’
  Арройо
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Джурасович, Беншимол, Марадишвили, Лончар, Дмитриев, Тедич
Запасные: Джурасович, Марадишвили, Базилевский, Беншимол, Платон, Роча, Дмитриев, Волочай, Попенков, Тереховский, Неделчару, Меткалов
1тайм
Рубин:
Ставер, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Самошников, Безруков, Сааведра, Ходжа, Даку, Грипши
Запасные: Моторин, Шабанхаджай, Арройо, Безруков, Нигматуллин, Корец, Сиве, Нижегородов, Самошников, Грипши, Лобов
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Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35121 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
онлайны
logoМирлинд Даку
logoАндерсон Арройо
logoАрсений Дмитриев

Комментарии

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«Акрон», судя по первым 2 турам, в этом сезоне вместе с «Родиной» на выход?
Показательно то как команда прощалась с Даку, видимо не только хороший игрок , но и человек достойный, Спартак можно поздравить с качественным усилением
Спартаку очень повезёт если все таки оформят переход Даку. Хорошо начал сезон.
ОтветСергей Николаев
Спартаку очень повезёт если все таки оформят переход Даку. Хорошо начал сезон.
Если? Албанец со всеми прощался, слезы лил, уже считай в Спартаке, а вот на счёт повезёт, большие сомнения, надеюсь ошибиться
Даку прям проникся Казанью))Слез уже пролито немало 😁
Даку ещё с Соболёвым поборется за лучшего бомбардира, 2 уже есть
ОтветАлексей Александрович
Даку ещё с Соболёвым поборется за лучшего бомбардира, 2 уже есть
Даку выдает хороший отрезок, а потом пропадает на несколько месяцев. Не первый сезон так. Сейчас забьет до октября голов 8, а потом посмотрим в мае, а там всего 11-12.
Даку выпустили, значит пока договоренности со Спартаком нет. Иначе зачем рисковать? Может и травму получить 🤷🏼‍♂️
Ответmicka
Даку выпустили, значит пока договоренности со Спартаком нет. Иначе зачем рисковать? Может и травму получить 🤷🏼‍♂️
А никто и не говорит что была договоренность. Была активация пункта контракта односторонняя
Бистрович отмахивается в лицо Ходжи красная! Почему ВАР не смотрит?
Даку в слезах из за того,что его купил Спартак
Ответel shaarawy92
Даку в слезах из за того,что его купил Спартак
вуди харрельсон jpg
Без Даку Рубину кирдаку(
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