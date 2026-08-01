Матч окончен
«Рубин» обыграл «Акрон» в гостях благодаря голам Арройо и Даку – 2:1
«Рубин» играет с «Акроном».
«Рубин» в гостях одержал победу над «Акроном» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:1).
Казанский клуб одержал первую победу в нынешнем сезоне.
Тольяттинцы стартовали с двух поражений с общим счетом 1:7.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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