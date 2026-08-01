«Рубин» обыграл «Акрон» в гостях благодаря голам Арройо и Даку – 2:1

«Рубин» играет с «Акроном».

«Рубин » в гостях одержал победу над «Акроном » в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:1).

Казанский клуб одержал первую победу в нынешнем сезоне.

Тольяттинцы стартовали с двух поражений с общим счетом 1:7.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ