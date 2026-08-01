«Лейпциг» не ответил на последнее предложение «Реала» по Диоманде. Трансфер откладывается

Трансфер Диоманде из «Лейпцига» в «Реал» откладывается.

«РБ Лейпциг » не ответил на последнее предложение «Реала » по вингеру Яну Диоманде , сообщает Sky Sport.

Немецкий клуб продолжает требовать от «Мадрида» 120 млн евро плюс бонусы. Таким образом, переговоры о трансфере 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара зашли в тупик – по меньшей мере на сутки.

Сам Диоманде хочет перейти в «Реал» и предпочел бы не ехать с «Лейпцигом» в субботу на сбор в Австрию. Окончательное решение об участии футболиста в поездке ожидается сегодня утром.

Если Диоманде все же отправится в Австрию, то он надеется не участвовать в тренировках, а также не выходить на поле в товарищеском матче с «Ферлем» (клуб из 3-го дивизиона), который пройдет сегодня перед самым отъездом на сбор – чтобы не поставить под угрозу возможный трансфер в «Реал».

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит «Лейпцигу» за Диоманде до 135 млн с учетом бонусов.