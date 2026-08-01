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  4. «Лейпциг» не ответил на последнее предложение «Реала» по Диоманде. Трансфер откладывается

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«Лейпциг» не ответил на последнее предложение «Реала» по Диоманде. Трансфер откладывается
Трансфер Диоманде из «Лейпцига» в «Реал» откладывается.

«РБ Лейпциг» не ответил на последнее предложение «Реала» по вингеру Яну Диоманде, сообщает Sky Sport.

Немецкий клуб продолжает требовать от «Мадрида» 120 млн евро плюс бонусы. Таким образом, переговоры о трансфере 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара зашли в тупик – по меньшей мере на сутки.

Сам Диоманде хочет перейти в «Реал» и предпочел бы не ехать с «Лейпцигом» в субботу на сбор в Австрию. Окончательное решение об участии футболиста в поездке ожидается сегодня утром.

Если Диоманде все же отправится в Австрию, то он надеется не участвовать в тренировках, а также не выходить на поле в товарищеском матче с «Ферлем» (клуб из 3-го дивизиона), который пройдет сегодня перед самым отъездом на сбор – чтобы не поставить под угрозу возможный трансфер в «Реал».

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит «Лейпцигу» за Диоманде до 135 млн с учетом бонусов.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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Комментарии

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Мне кажется, или романо уже писал, что трансфер состоялся?
ОтветДенис Кёнигсберг
Мне кажется, или романо уже писал, что трансфер состоялся?
Хе Ви гоу было уже
ОтветДенис Кёнигсберг
Мне кажется, или романо уже писал, что трансфер состоялся?
Его уже весь твиттер на эту тему троллит. Очередное here we go!, которое пока совсем не here и что-то не go
А Романо звиздобол получается. Он ещё неделю назад написал, что все на мази. А ему не зря Второй инсайдер написал, что он не прав
Ответtrav
А Романо звиздобол получается. Он ещё неделю назад написал, что все на мази. А ему не зря Второй инсайдер написал, что он не прав
Плеттенберг красавчик макнул его в унитаз)))
Ответtrav
А Романо звиздобол получается. Он ещё неделю назад написал, что все на мази. А ему не зря Второй инсайдер написал, что он не прав
Так он начал оскорблять того инсайдера, мол, клоун, который привлекает к себе внимание
А вон оно как
Интересно как он переобуется если трансфер сорвётся?)
ОтветСалауат Нуралиев
Интересно как он переобуется если трансфер сорвётся?)
просто удалит твитт, как обычно
ОтветСалауат Нуралиев
Интересно как он переобуется если трансфер сорвётся?)
Прикол будет если из-за его слива и сорвется😅
Это же немцы – они просто отправили ответ бумажным письмом
Бесполезная трата денег.
Ответкамикадзе
Бесполезная трата денег.
Уже? Вчера был очень перспективный трансфер
Я не понимаю, зачем он Реалу за такие деньги, Перес по моему в Бартомеу превращается, хотя нет, того никто не переплюнет...
ОтветГеоргий Хасия
Я не понимаю, зачем он Реалу за такие деньги, Перес по моему в Бартомеу превращается, хотя нет, того никто не переплюнет...
Ну Бартомеу взял 140 млн евро игрока, что взял золотой мяч в прошлом году, но есть нюанс
ОтветГеоргий Хасия
Я не понимаю, зачем он Реалу за такие деньги, Перес по моему в Бартомеу превращается, хотя нет, того никто не переплюнет...
Перес давно переплюнул Бартомеу, когда совершал худший трансфер в истории - Азар за 160 млн с оставшимся годом по контракту в Челси 🤣
Фабрицио Романо всё объявил давно. Он знает будущее. Что значит зашли в тупик?
Надеюсь трансфер сорвется, Перес психанет и купит Олисе за 220-230 млн
ОтветСедесим Куиндесимов
Надеюсь трансфер сорвется, Перес психанет и купит Олисе за 220-230 млн
Вы отбитые да? Вам сказали не продается Олисе.
ОтветSurviving
Вы отбитые да? Вам сказали не продается Олисе.
Все продается, вопрос цены)
Все эти яко бы инсайды полная чушь.
ПСЖ скинул с вертолета мешки денег и в Лейпциге призадумались
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