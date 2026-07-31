«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу

Мика Марсель Годтс заинтересовал «ПСЖ ».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , парижане начали переговоры о трансфере вингера «Аякса ». Отмечается, что амстердамцы хотели сохранить бельгийского футболиста, но теперь поставлены в известность о желании победителей Лиги чемпионов приобрести его.

В прошлом сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром «Аякса», отметившись 17 голами в 34 матчах чемпионата Нидерландов. Также он отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .