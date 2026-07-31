«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Мика Марсель Годтс заинтересовал «ПСЖ».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, парижане начали переговоры о трансфере вингера «Аякса». Отмечается, что амстердамцы хотели сохранить бельгийского футболиста, но теперь поставлены в известность о желании победителей Лиги чемпионов приобрести его.
В прошлом сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром «Аякса», отметившись 17 голами в 34 матчах чемпионата Нидерландов. Также он отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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