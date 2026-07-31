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  4. Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»

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Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Сергей Семак оценил переход Евгения Латышонка в «Балтику».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался касательно перехода вратаря Евгения Латышонка в «Балтику» через аренду из «Нижнего Новгорода».

– Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, переход Евгения Латышонка в Нижний Новгород и последующую аренду в «Балтику».

– По поводу переходов в «Нижний Новгород» и аренду в «Балтику» мне сложно что-то комментировать. Это какие-то организационные, наверное, вопросы.

По Жене я уже говорил, что это очень хороший вратарь и прекрасный человек.

Вопрос в том, что после первого успешного сезона уже во втором Денис Адамов стал основным вратарем.

И, конечно, ему психологически очень сложно быть вторым, для него это практически невозможно. Это тот игрок, которому нужно все время играть.

Мы с ним много разговаривали на этот счет, и несмотря на то, что нам он тоже был нужен – у нас не сказать, что большая вратарская обойма – мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы он чувствовал себя счастливым, ему нужно играть, и мы его отпустили, – сказал Сергей Семак.

«Зенит» ➡️ «Нижний» ➡️ «Балтика» – путь Латышонка за 9 часов. А так вообще можно?

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЕвгений Латышонок
logoБалтика
logoЗенит
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСергей Семак
logoДенис Адамов
logoНижний Новгород
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Комментарии

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Вот за что уважаю Семака, что не услышать от него плохого слова ни про кого. Всегда спокоен, не срывается, по бровке не скачет, мысли ясные и изложение их достойное.
ОтветКлирик
Вот за что уважаю Семака, что не услышать от него плохого слова ни про кого. Всегда спокоен, не срывается, по бровке не скачет, мысли ясные и изложение их достойное.
Комментарий скрыт
ОтветКлирик
Вот за что уважаю Семака, что не услышать от него плохого слова ни про кого. Всегда спокоен, не срывается, по бровке не скачет, мысли ясные и изложение их достойное.
Комментарий скрыт
Мутновато, хоть логику найти и можно при желании, но Семак и правда не тот человек, который обязан отвечать за это и раскрывать все эти планы, даже если он их знает. Так что его реакция адекватна.
Журналист перепутал методичку , причем здесь тренер ? Ты пришел задать тупой вопрос и пойти довольным домой ?? Зачем было вообще приходить.
Первые пять туров в прошлом сезоне , где Женя не выручил и феноменальная игра Адамова со Спартаком, не дали вернулся в обойму. Латышонку удачи, но не в играх с Зенитом ♥️
Ответbm9z9dpnwx
Первые пять туров в прошлом сезоне , где Женя не выручил и феноменальная игра Адамова со Спартаком, не дали вернулся в обойму. Латышонку удачи, но не в играх с Зенитом ♥️
Удача нужна во всех играх.
Семак знать не знает что это за схема была, тупейший вопрос от журналюги
ОтветDiyas
Семак знать не знает что это за схема была, тупейший вопрос от журналюги
Ой ой
Комментарий удален модератором
ОтветКришти ГОАТ В Натуре
Комментарий удален модератором
Ты чё, с дуба рухнул? 😁
ОтветКришти ГОАТ В Натуре
Комментарий удален модератором
27 июля зарегился, уже минус 500 с лишним. 😁 Да ты Тролль.
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