Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»

Сергей Семак оценил переход Евгения Латышонка в «Балтику».

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался касательно перехода вратаря Евгения Латышонка в «Балтику» через аренду из «Нижнего Новгорода».

– Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, переход Евгения Латышонка в Нижний Новгород и последующую аренду в «Балтику».

– По поводу переходов в «Нижний Новгород » и аренду в «Балтику» мне сложно что-то комментировать. Это какие-то организационные, наверное, вопросы.

По Жене я уже говорил, что это очень хороший вратарь и прекрасный человек.

Вопрос в том, что после первого успешного сезона уже во втором Денис Адамов стал основным вратарем.

И, конечно, ему психологически очень сложно быть вторым, для него это практически невозможно. Это тот игрок, которому нужно все время играть.

Мы с ним много разговаривали на этот счет, и несмотря на то, что нам он тоже был нужен – у нас не сказать, что большая вратарская обойма – мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы он чувствовал себя счастливым, ему нужно играть, и мы его отпустили, – сказал Сергей Семак .

«Зенит» ➡️ «Нижний» ➡️ «Балтика» – путь Латышонка за 9 часов. А так вообще можно?