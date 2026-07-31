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  4. Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»

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Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Хуан Карседо: рассчитываю на Ливая Гарсию.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос о том, рассчитывает ли на нападающего Ливая Гарсию.

Форвард еще ни разу не вышел на поле в составе команды в этом сезоне.

Ливай Гарсия не вышел на поле ни в Суперкубке с «Зенитом», ни в матче с «Родиной». Вы больше не рассчитываете на него?

– Конечно, рассчитываю на Ливая.

Я удовлетворен всеми футболистами, которые есть у нас в составе. Но есть еще и конкуренция: у нас много высококлассных игроков с хорошими качествами.

Мне нравится, как Ливай работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты полезны для нас, – сказал Хуан Карседо.

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoЛивай Гарсия
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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рассчитываю, наливая. спасибо, у меня все
Здоров, конечно, что Ливай выкладывается на тренировках, но может ему тогда давать время на поле хотя бы в концовках матчей? Все-таки странно, что Ливай вообще перестал выходить при Карседо. Когда выходил на поле, он не выглядел очень плохим.

В ближайшем матче на кубок вероятно выпустят не основной состав. Хоть там Ливай будет играть?
ОтветEvgeny Valyaev
Здоров, конечно, что Ливай выкладывается на тренировках, но может ему тогда давать время на поле хотя бы в концовках матчей? Все-таки странно, что Ливай вообще перестал выходить при Карседо. Когда выходил на поле, он не выглядел очень плохим. В ближайшем матче на кубок вероятно выпустят не основной состав. Хоть там Ливай будет играть?
этот хламарь вышел в конце в кубковом дерби и не мог убежать от полуживых защитников цска. Ни желания, ни агрессии у него
ОтветEvgeny Valyaev
Здоров, конечно, что Ливай выкладывается на тренировках, но может ему тогда давать время на поле хотя бы в концовках матчей? Все-таки странно, что Ливай вообще перестал выходить при Карседо. Когда выходил на поле, он не выглядел очень плохим. В ближайшем матче на кубок вероятно выпустят не основной состав. Хоть там Ливай будет играть?
Хз, последние игры, что он играл при Карседо, он был очень тяжёлый, мяч принять не мог, пасы все невпопад. И я бы его после такого в глубокий запас запихнул
Потратили миллиард что чел выкладывался на тренировках
Вот был бы поворот, если бы и Ливай, и Угальде стали забивать! Жаль, что это только в мечтах
- Вы рассчитываете на Ливая? - Конечно, я расчитываю продать Ливая!
А за сколько его Спартак приобрел?!)
Походу на дачу возьмет....
Рассчитываем на Ливая, покупаем Даку...
Хороший ответ, тренер не должен публично хаять игроков своей команды.
Дела говорят об обратном - чувак забил столько же сколько Угальде за прошлый сезон, но сыграл по минутам раза в 2 меньше - не очень похоже на доверие тренера.
К сожалению, Карседо, как и Станкович использует ограниченную обойму игроков, а остальных просто игнорирует. С вероятностью 90% еще до начала матча ясно кто и кого будет менять.
Нужно сказать прямо, конечно Наливай и близко не стоит 20 миллионов, что за него уплочено, по прошествии полутора сезонов это стало очевидно даже самым отбитым сектантам, но это игрок уровня +- Бонгонды и почему он не может играть регулярно хотя бы по 30 минут в матче мне не понятно.
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