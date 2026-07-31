Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Хуан Карседо: рассчитываю на Ливая Гарсию.
Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос о том, рассчитывает ли на нападающего Ливая Гарсию.
Форвард еще ни разу не вышел на поле в составе команды в этом сезоне.
– Ливай Гарсия не вышел на поле ни в Суперкубке с «Зенитом», ни в матче с «Родиной». Вы больше не рассчитываете на него?
– Конечно, рассчитываю на Ливая.
Я удовлетворен всеми футболистами, которые есть у нас в составе. Но есть еще и конкуренция: у нас много высококлассных игроков с хорошими качествами.
Мне нравится, как Ливай работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты полезны для нас, – сказал Хуан Карседо.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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В ближайшем матче на кубок вероятно выпустят не основной состав. Хоть там Ливай будет играть?
К сожалению, Карседо, как и Станкович использует ограниченную обойму игроков, а остальных просто игнорирует. С вероятностью 90% еще до начала матча ясно кто и кого будет менять.
Нужно сказать прямо, конечно Наливай и близко не стоит 20 миллионов, что за него уплочено, по прошествии полутора сезонов это стало очевидно даже самым отбитым сектантам, но это игрок уровня +- Бонгонды и почему он не может играть регулярно хотя бы по 30 минут в матче мне не понятно.