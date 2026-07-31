Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»

Хуан Карседо: рассчитываю на Ливая Гарсию.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карседо ответил на вопрос о том, рассчитывает ли на нападающего Ливая Гарсию.

Форвард еще ни разу не вышел на поле в составе команды в этом сезоне.

– Ливай Гарсия не вышел на поле ни в Суперкубке с «Зенитом», ни в матче с «Родиной». Вы больше не рассчитываете на него?

– Конечно, рассчитываю на Ливая.

Я удовлетворен всеми футболистами, которые есть у нас в составе. Но есть еще и конкуренция: у нас много высококлассных игроков с хорошими качествами.

Мне нравится, как Ливай работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты полезны для нас, – сказал Хуан Карседо .