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  4. Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»

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Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Начо о Моуринью: он заставит игроков «Реала» выкладываться.

Начо Фернандес прокомментировал возвращение Жозе Моуринью на должность главного тренера «Реала».

«Не могу сказать, будут ли в итоге завоеваны трофеи, потому что это футбол, все непросто, но я точно знаю, что он заставит игроков выкладываться, отдавать все 100%. Та интенсивность, которую он задает на каждой тренировке и в каждом матче… Я был внутри, могу тебя заверить: они работают на полную.

Поэтому если игроки и Моуринью будут действовать как одно целое, то у меня нет никаких сомнений, что для «Реала» настанут хорошие времена. Моу – это часть «Реала», он мадридист. Это главное: он прекрасно знает, что значит побеждать и что значит проигрывать в этом клубе.

Если игроки будут с ним до конца, «Реал» ждет много прекрасных моментов», – сказал бывший защитник мадридцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoЛа Лига
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Комментарии

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Радостно наблюдать за Мауром у руля Реала, а не какого-нибудь фенербахче или даже Бенфики
Судя по трансферам, Маур получил полную свободу и собирается зачистить Реал, закупаемся попкорном и смотрим че будет))
Сейчас Реал с Мауром, который толком ещё и не начал тренировать, заработал уже столько бабла только на одних слухах, что можно дальше ничего ни делать. 70% информации о футболе только о Реале. И после этого будут писать, что Маур - это вчерашний день , который папахивает нафталином. Тут ажиотаж от тренеровочных и товарищских матчей зашкаливает.
Но фаны бчк нервничают, по любому😂
Ответamttttta
Но фаны бчк нервничают, по любому😂
Фанаты БЧК бы нервничали, если бы в МЧК пришел Клопп, а не Моуриньо
Ответchiscuid
Фанаты БЧК бы нервничали, если бы в МЧК пришел Клопп, а не Моуриньо
Посмотрим как вы не будете нервничать😉но вы по-любому нервничайте🫵🏽🤣
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