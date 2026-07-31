Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»

Начо о Моуринью: он заставит игроков «Реала» выкладываться.

Начо Фернандес прокомментировал возвращение Жозе Моуринью на должность главного тренера «Реала ».

«Не могу сказать, будут ли в итоге завоеваны трофеи, потому что это футбол, все непросто, но я точно знаю, что он заставит игроков выкладываться, отдавать все 100%. Та интенсивность, которую он задает на каждой тренировке и в каждом матче… Я был внутри, могу тебя заверить: они работают на полную.

Поэтому если игроки и Моуринью будут действовать как одно целое, то у меня нет никаких сомнений, что для «Реала» настанут хорошие времена. Моу – это часть «Реала», он мадридист. Это главное: он прекрасно знает, что значит побеждать и что значит проигрывать в этом клубе.

Если игроки будут с ним до конца, «Реал» ждет много прекрасных моментов», – сказал бывший защитник мадридцев.