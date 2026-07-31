Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»

Александр Алаев дал комментарий о начале нового сезона РПЛ.

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мыслями относительно старта нынешнего сезона.

«От старта сезона очень хорошие впечатления.

Мне кажется, мы всегда ждем, что всем надо время на то, чтобы втянуться, но первый тур, боюсь сглазить, показал, что в целом команды готовы.

Не могу не отметить, что мы не обсуждаем и, надеюсь, не будем обсуждать судейство. Хороший уровень, хорошая динамика и борьба.

Плюс первый тур был одним из самых посещаемых за годы», – сказал Александр Алаев.