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  4. Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»

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Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
Хаби Алонсо: футбол должен принадлежать людям.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо не одобряет намерение президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Футбол должен принадлежать людям, а не находиться в частных руках. И я думаю, что мы любим его таким, как сейчас.

Мы видели великолепный чемпионат мира, и хорошо, если все останется как есть», – отметил Алонсо.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky News
logoХаби Алонсо
logoЧелси
logoДжанни Инфантино
logoпремьер-лига Англия
logoЧемпионат мира по футболу
logoФИФА

Комментарии

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Чет я не понял, когда футбол людям принадлежал? Что изменится если ФИФА часть прав продаст? Вот для обычных людей что изменится? Думаю ничего.
ОтветPredator777
Чет я не понял, когда футбол людям принадлежал? Что изменится если ФИФА часть прав продаст? Вот для обычных людей что изменится? Думаю ничего.
Получив контрольный пакет ЧМ, бизнес сможет сам выбирать дату, место и формат мундиаля...К примеру , решат что Кубок Мира можно проводить каждые 2 года в США , а некоторые сборные допускать к участию через "уайлд‑кард" (ту же Италию или Китай, который даст большой приток туристов) ..и ничего с этим нельзя будет поделать.
ОтветPredator777
Чет я не понял, когда футбол людям принадлежал? Что изменится если ФИФА часть прав продаст? Вот для обычных людей что изменится? Думаю ничего.
Мне кажется будет лучше,это ж явно война с президентом уефа Чефериным за деньги.Ты же видишь что происходит?Кубок конференций,лига наций вот показатель алчности этих лидеров,ппц это бестолковые турниры,финалиссима всем же все доказала.поставили в азии где война,отменили,не стали переносить,подумали,не пройдет и ну и х...й с ней организаторы !
Футбол никогда не принадлежал обычным людям и вообще ничего обычным людям не принадлежит в этом мире, если смотреть трезво ! Даже когда умираешь за кусок земли 2 на 2 нужно платить, богатенькие любят нести всякую чушь, мы вместе, только мы летает на частных самолётах, а вы в маршрутках )
Особенно он принадлежал людям на этом ЧМ с его дикими ценами на матчи)))))))))
Что то очень жестко все пошло... А состоится ли вообще ЧМ 2030?
Ответverter75
Что то очень жестко все пошло... А состоится ли вообще ЧМ 2030?
😅👍
Все верно, поэтому ни ff ни суперлиги нам не надо
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