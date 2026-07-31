Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Лучано Спаллетти: Мальдини – это было нечто новое.
Лучано Спаллетти высказался о краткосрочном пребывании Паоло Мальдини на посту технического директора Итальянской федерации футбола.
«Мальдини олицетворял собой нечто новое, а нужда в этом велика.
Это было похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне. Просто не получилось.
Вместо приобретения нового телефона мы просто остались со старым и не обновились. Мальдини – это был переход на четвертую передачу и полет по дороге. Вместо этого мы снова едем на второй передаче», – отметил главный тренер «Ювентуса».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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