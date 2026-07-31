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  4. 3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ

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3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Более 3 тысяч зрителей посетили домашний матч «Родины» в РПЛ.

3 324 болельщика посетили матч 2-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Родиной» и «Ростовом» (2:4).

Игра прошла на стадионе «Арена Химки».

Это был первый домашний матч московского клуба в РПЛ после выхода из Первой лиги.

«Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше – «Зенит»

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35595 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
logoРостов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРодина Москва
Арена Химки
logoболельщики

Комментарии

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Для кого эти рофлоклубы существуют? Там даже нет сына владельца клуба в составе.
ОтветКостя Паркер
Для кого эти рофлоклубы существуют? Там даже нет сына владельца клуба в составе.
Для богатого владельца пока не наиграется , открывать такой проект в Москве когда там 5 клубов исконно с историей это просто деньги на ветер, пример Краснодара , регион любит футбол и клуб взлетел вверх
ОтветГекдениз Кардениз
Для богатого владельца пока не наиграется , открывать такой проект в Москве когда там 5 клубов исконно с историей это просто деньги на ветер, пример Краснодара , регион любит футбол и клуб взлетел вверх
ФК Родина - это проект в долгую. Второй частный клуб после Краснодара по инфраструктуре, остальные частники, а их уже довольно много, слабее. Владелец на академию большую ставку делает, она одна из лучших в стране, в десятку твердо входит, может даже в пятерку.
Краснодар взлетел не потому что регион любит футбол - Кубань то упала. Потому что денег много вложено и большая работа проведена.
Это в десять раз больше чем в сезоне 2024/2025 на матче «Химок» (играли против «Оренбурга» в Кубке России) на трибунах оказалось всего 291 зритель))
ОтветКлирик
Это в десять раз больше чем в сезоне 2024/2025 на матче «Химок» (играли против «Оренбурга» в Кубке России) на трибунах оказалось всего 291 зритель))
Ну ты не спеши, у них ещё 14 домашек. На Оренбург придет ещё меньше
Ну для первого матча вполне достойное количество
Ответster3
Ну для первого матча вполне достойное количество
Зато стадион сносный , убили футбол в регионах своими придирками к стадиону и смотрим теперь чемпионат подмосковья
ОтветГекдениз Кардениз
Зато стадион сносный , убили футбол в регионах своими придирками к стадиону и смотрим теперь чемпионат подмосковья
Комментарий скрыт
А Ротор бы по 40 тыс собирал…
ОтветT622222
А Ротор бы по 40 тыс собирал…
но ротор сидит на госбабле да и даже пердив выиграть не может
ОтветT622222
А Ротор бы по 40 тыс собирал…
Так Ротор играл относительно недавно и не собирал такие цифры
Средняя цифра Ротора в последнем сезоне была где-то на 10-11К.
Это Москва, чем больше клубов, тем меньше перелётов
ОтветСергей Рукавцов
Это Москва, чем больше клубов, тем меньше перелётов
Свиньи оседлые животные.
ОтветСергей Рукавцов
Это Москва, чем больше клубов, тем меньше перелётов
А другим что мешает? Питер че отстаёт?)
Средняя посещаемость матчей ФНЛ около 5 тыс.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Средняя посещаемость матчей ФНЛ около 5 тыс.
Ну там нету фан айди
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Средняя посещаемость матчей ФНЛ около 5 тыс.
Около 4 тысяч два последних года, меньше 4100 в обоих последних сезонах. Там болельщики Ротора нехило всем накидывают. На Ротор 20000 придет, на 8 остальных матчей по 2000, в итоге 36000, то есть средняя 4000 )). Если Ротор в РПЛ уйдет, в ФНЛ посещаемость ниже 3 тысяч просядет.

А на матчи ФК Родина на два матча в общем пришло 27000 человек, или в среднем 13500 )
Очередной мусорный персонаж в РПЛ...
К слову сказать, в Химках один из лучших стадионов чтобы смотреть собственно футбол.
Ответnick-basil
К слову сказать, в Химках один из лучших стадионов чтобы смотреть собственно футбол.
Ещё бы пластик заменить на траву.
Ответold_wolf
Ещё бы пластик заменить на траву.
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Нет родины у Родины. Через пару лет перейдет в небесную лигу.
Родина не продалась, получается.
ОтветЛужин
Родина не продалась, получается.
Но обосралась
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