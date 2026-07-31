3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ

Более 3 тысяч зрителей посетили домашний матч «Родины» в РПЛ.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»? 35595 голосов Матье Вальбуэна Данни Кевин Кураньи Кристиан Нобоа Леандро Фернандес Андрей Воронин Поделитесь c миром своим ответом