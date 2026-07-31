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  4. Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»

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Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Альба про 4:2 с «Родиной»: было несколько ошибок.

Джонатан Альба прокомментировал победу «Ростова» над «Родиной (4:2) во 2-м туре РПЛ.

– Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады. Лангович? Он очень хорошо выглядит, но не только сегодня. Даже до тренировочного сбора он был хорошо физически готов. И против «Оренбурга» был хорош, если все будет нормально, то и дальше так продолжит.

– Когда будут готовы Чистяков и Голенков?

– Чистяков выбыл надолго, он получил травму на тренировке. Голенков уже быстро, в следующем туре он должен быть с нами.

– Будет ли ротация в Кубке?

– Будет ротация, надо думать, кто будет играть.

– Будет ли еще усиление?

– Возможно. Если найдем хороших игроков, то на любую позицию, – сказал главный тренер «Ростова».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoДмитрий Чистяков
logoДжонатан Альба
logoРодина Москва
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМатч ТВ
logoЕгор Голенков

Комментарии

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Играли классно и от души. Что с Оренбургом, что с Родиной. Пока не стало очень хорошо. А потом бросили играть. С Оренбургом не прокатило. И сегодня нервы.
По результатам игры в Оренбурге в составе не замечены Шамонин и Игнатов. Хотелось бы знать это чистка или травмы?
ОтветАнатолий 1 Ростовский
По результатам игры в Оренбурге в составе не замечены Шамонин и Игнатов. Хотелось бы знать это чистка или травмы?
Не надо их выпускать больше, ох не надо …
ОтветАнатолий 1 Ростовский
По результатам игры в Оренбурге в составе не замечены Шамонин и Игнатов. Хотелось бы знать это чистка или травмы?
Надеюсь, первое
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