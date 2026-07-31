Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Альба про 4:2 с «Родиной»: было несколько ошибок.
Джонатан Альба прокомментировал победу «Ростова» над «Родиной (4:2) во 2-м туре РПЛ.
– Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады. Лангович? Он очень хорошо выглядит, но не только сегодня. Даже до тренировочного сбора он был хорошо физически готов. И против «Оренбурга» был хорош, если все будет нормально, то и дальше так продолжит.
– Когда будут готовы Чистяков и Голенков?
– Чистяков выбыл надолго, он получил травму на тренировке. Голенков уже быстро, в следующем туре он должен быть с нами.
– Будет ли ротация в Кубке?
– Будет ротация, надо думать, кто будет играть.
– Будет ли еще усиление?
– Возможно. Если найдем хороших игроков, то на любую позицию, – сказал главный тренер «Ростова».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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