Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»

Альба про 4:2 с «Родиной»: было несколько ошибок.

Джонатан Альба прокомментировал победу «Ростова» над «Родиной (4:2) во 2-м туре РПЛ.

– Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады. Лангович? Он очень хорошо выглядит, но не только сегодня. Даже до тренировочного сбора он был хорошо физически готов. И против «Оренбурга» был хорош, если все будет нормально, то и дальше так продолжит.

– Когда будут готовы Чистяков и Голенков?

– Чистяков выбыл надолго, он получил травму на тренировке. Голенков уже быстро, в следующем туре он должен быть с нами.

– Будет ли ротация в Кубке?

– Будет ротация, надо думать, кто будет играть.

– Будет ли еще усиление?

– Возможно. Если найдем хороших игроков, то на любую позицию, – сказал главный тренер «Ростова».