Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Хуан Диас высказался о поражении от «Ростова».
Главный тренер «Родины» Хуан Диас прокомментировал поражение от «Ростова» (2:4) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
«Пять минут мы сыграли хорошо, а 85 – не очень. Поэтому нельзя победить, если ты играешь только 5 минут.
На протяжении 85 минут «Ростов» нас превзошел, они играли лучше. Могу только поздравить соперника. Нам же нужно разобрать ошибки, проанализировать эту игру и двигаться дальше.
Не виню футболистов, полностью ответственность на мне, нужно все корректировать, улучшать и двигаться дальше.
Сложно найти что‑то хорошее в игре, тем более сейчас.
Много эмоций и нужно остыть, посмотреть игру и, возможно, какие‑то маленькие эпизоды найдем, которые получались», – сказал Хуан Диас.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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