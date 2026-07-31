Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»

Хуан Диас высказался о поражении от «Ростова».

Главный тренер «Родины » Хуан Диас прокомментировал поражение от «Ростова » (2:4) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

«Пять минут мы сыграли хорошо, а 85 – не очень. Поэтому нельзя победить, если ты играешь только 5 минут.

На протяжении 85 минут «Ростов» нас превзошел, они играли лучше. Могу только поздравить соперника. Нам же нужно разобрать ошибки, проанализировать эту игру и двигаться дальше.

Не виню футболистов, полностью ответственность на мне, нужно все корректировать, улучшать и двигаться дальше.

Сложно найти что‑то хорошее в игре, тем более сейчас.

Много эмоций и нужно остыть, посмотреть игру и, возможно, какие‑то маленькие эпизоды найдем, которые получались», – сказал Хуан Диас .