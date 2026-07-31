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  4. Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»

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Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Хуан Диас высказался о поражении от «Ростова».

Главный тренер «Родины» Хуан Диас прокомментировал поражение от «Ростова» (2:4) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

«Пять минут мы сыграли хорошо, а 85 – не очень. Поэтому нельзя победить, если ты играешь только 5 минут.

На протяжении 85 минут «Ростов» нас превзошел, они играли лучше. Могу только поздравить соперника. Нам же нужно разобрать ошибки, проанализировать эту игру и двигаться дальше.

Не виню футболистов, полностью ответственность на мне, нужно все корректировать, улучшать и двигаться дальше.

Сложно найти что‑то хорошее в игре, тем более сейчас.

Много эмоций и нужно остыть, посмотреть игру и, возможно, какие‑то маленькие эпизоды найдем, которые получались», – сказал Хуан Диас.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoХуан Диас Кинта
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМатч ТВ
logoРостов
logoРодина Москва

Комментарии

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Команде нужно усиление и желательно из 5-6 легионеров тогда может что то и смогут сделать
ОтветKayato
Команде нужно усиление и желательно из 5-6 легионеров тогда может что то и смогут сделать
В 2026 году это утопия, здорово, что хоть такие есть
Диас не переживай , с составом уровня ФНЛ, ничего не добьешься. Тут вопрос к Ломакину. Если он хочет играть в РПЛ нужны деньги, не готов. Ок, наигрывай воспитанников
Родина не тянет РПЛ. Хотя Ростов умудрился и сегодня себе насоздавать проблем. Думаю, тут испанец не потянет от слова совсем. Нужен россиянин тренер., который знает наш футбол.
Пора звать Юрана,тем более и стадион,как родной,да из Урала пора уходить "по семейным обстоятельствам",переработал уже
Вроде интересный состав, весело в атаке. Но в обороне караул полный. К РПЛ не готовы. Пока пара нокдаунов. Дальше могут быть более тяжелые поражения.
Как-то "Родина" сильно напоминает первый выход тульского "Арсенала" в РПЛ при Аленичеве: такая же безбашенная игра в атаку при полном отсутствии возможностей для этого. Боюсь, что и результат будет тем же - 15-16 место.
Это кстати тот Диас, помощник главного тренера Унаи Эмери, вместе они выигрывали ЛЕ в 2020 году или в 2021
ОтветВладимир Владимирович
Это кстати тот Диас, помощник главного тренера Унаи Эмери, вместе они выигрывали ЛЕ в 2020 году или в 2021
Уже два помощника и один видеоаналитик успели поработать в рпл. Вот оно наследие Эмери
Все силы Родины ушли на быстрый гол. Ну а дальше-игра в одни ворота. Ростов как опытный и матерый игрок против едва оперившегося Родины. Просто непонятно, как с такой подготовкой Родина хочет что-то показать и добиться в РПЛ. Я желаю конечно им успеха и улучшения качества игры, но сомневаюсь, что они чем-то смогут удивить в ПЛ с этой игрой и с этим этим набором игроков.
Ответmekraboff
Все силы Родины ушли на быстрый гол. Ну а дальше-игра в одни ворота. Ростов как опытный и матерый игрок против едва оперившегося Родины. Просто непонятно, как с такой подготовкой Родина хочет что-то показать и добиться в РПЛ. Я желаю конечно им успеха и улучшения качества игры, но сомневаюсь, что они чем-то смогут удивить в ПЛ с этой игрой и с этим этим набором игроков.
Ну так играли пока против топ клубов. Как пойдут матчи с Факелами и Акронами, тогда и придут победы.
Родина будет очередным поставщиком очков и благополучно вылетят!!
Ничего, через 28 игр вернётесь в ФНЛ, потратите ещё несколько миллиардов рублей и годика через 4 ещё раз попробуете выйти в РПЛ
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