Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»

Ромарио поделился воспоминаниями об игре против Франко Барези, о смерти которого стало известно сегодня утром.
«Ребята, сегодня футбол стал более грустным местом – ушел из жизни Франко Барези.
Когда я играл в ПСВ, дважды встречался с «Миланом» и уже тогда понял: пройти мимо Барези – это очень тяжело. Потом мы снова встретились в финале чемпионата мира 1994 года – одном из самых важных матчей в наших жизнях. Могу сказать с полной уверенностью: он был самым сложным соперником, с которым я сталкивался за всю карьеру.
В 97-м мне выпала честь принять участие в его прощальном матче. Этот парень был на другом уровне! Он стал символом «Милана» и сборной Италии. Один из величайших защитников в истории.
Выражаю свое уважение ко всему, что он сделал для футбола, и соболезную семье и друзьям. Пусть Отец Небесный примет его с миром. Спасибо, Барези», – написал экс-форвард сборной Бразилии.
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