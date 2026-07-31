Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»

Ромарио: Барези – самый сложный соперник в карьере.

Ромарио поделился воспоминаниями об игре против Франко Барези, о смерти которого стало известно сегодня утром.

«Ребята, сегодня футбол стал более грустным местом – ушел из жизни Франко Барези.

Когда я играл в ПСВ , дважды встречался с «Миланом » и уже тогда понял: пройти мимо Барези – это очень тяжело. Потом мы снова встретились в финале чемпионата мира 1994 года – одном из самых важных матчей в наших жизнях. Могу сказать с полной уверенностью: он был самым сложным соперником, с которым я сталкивался за всю карьеру.

В 97-м мне выпала честь принять участие в его прощальном матче. Этот парень был на другом уровне! Он стал символом «Милана» и сборной Италии. Один из величайших защитников в истории.

Выражаю свое уважение ко всему, что он сделал для футбола, и соболезную семье и друзьям. Пусть Отец Небесный примет его с миром. Спасибо, Барези», – написал экс-форвард сборной Бразилии .

Умер Франко Барези – вечный 6-й номер «Милана»