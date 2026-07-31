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  4. Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»

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Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
Ромарио: Барези – самый сложный соперник в карьере.

Ромарио поделился воспоминаниями об игре против Франко Барези, о смерти которого стало известно сегодня утром.

«Ребята, сегодня футбол стал более грустным местом – ушел из жизни Франко Барези.

Когда я играл в ПСВ, дважды встречался с «Миланом» и уже тогда понял: пройти мимо Барези – это очень тяжело. Потом мы снова встретились в финале чемпионата мира 1994 года – одном из самых важных матчей в наших жизнях. Могу сказать с полной уверенностью: он был самым сложным соперником, с которым я сталкивался за всю карьеру.

В 97-м мне выпала честь принять участие в его прощальном матче. Этот парень был на другом уровне! Он стал символом «Милана» и сборной Италии. Один из величайших защитников в истории.

Выражаю свое уважение ко всему, что он сделал для футбола, и соболезную семье и друзьям. Пусть Отец Небесный примет его с миром. Спасибо, Барези», – написал экс-форвард сборной Бразилии.

Умер Франко Барези – вечный 6-й номер «Милана»

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Ромарио
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Комментарии

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Застал игру Франко, подтверждаю Мальдини, Неста, Каннаваро идут только вслед за ним. Они были сильны индивидуально, Барези был дирижером обороны.
Ответvel
Застал игру Франко, подтверждаю Мальдини, Неста, Каннаваро идут только вслед за ним. Они были сильны индивидуально, Барези был дирижером обороны.
Каннаваро в 10-ку итальянских защитников не входит, кроме ЧМ 2006 у него ничего особенного нет. Клубная карьера примерно как у бастони
ОтветDirect free kick
Каннаваро в 10-ку итальянских защитников не входит, кроме ЧМ 2006 у него ничего особенного нет. Клубная карьера примерно как у бастони
ну а какой он ЧМ выдал! заслужил почтение
Абсолютно легендарная фигура из стана россонери!
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